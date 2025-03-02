Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков - 02.03.2025 Украина.ру
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Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков
Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков - 02.03.2025 Украина.ру
Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков
Официальный Париж зарекомендовал себя сторонником продолжения вооружённого конфликта на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-03-02T10:45
2025-03-02T10:45
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дмитрий песков
эммануэль макрон
владимир путин
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сво
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По его мнению, заявления Эммануэля Макрона о возможности восстановления прямых контактов с Владимиром Путиным противоречат реальным действиям французского президента.В интервью сотруднице российского телеканала для программы "Москва. Кремль. Путин" глава пресс-службы президента России отметил не только расхождения у Макрона слов с делами, но также воинственный настрой французского лидера.Поэтому время покажет, как будет дальше трансформироваться позиция "европейцев", учитывая их контакты с США и динамику прямого диалога Москвы и Вашингтона, добавил пресс-секретарь президента России.Накануне Макрон заявил французской прессе, что восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России
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новости, россия, франция, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, ес, украина-ес
Новости, Россия, Франция, Украина, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, ЕС, Украина-ЕС

Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков

10:45 02.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Официальный Париж зарекомендовал себя сторонником продолжения вооружённого конфликта на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, заявления Эммануэля Макрона о возможности восстановления прямых контактов с Владимиром Путиным противоречат реальным действиям французского президента.
"Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делал", - констатировал Песков.
В интервью сотруднице российского телеканала для программы "Москва. Кремль. Путин" глава пресс-службы президента России отметил не только расхождения у Макрона слов с делами, но также воинственный настрой французского лидера.
"Наоборот: Франция занимала позицию скорее в пользу продолжения войны любыми средствами", - подчеркнул Песков.
Поэтому время покажет, как будет дальше трансформироваться позиция "европейцев", учитывая их контакты с США и динамику прямого диалога Москвы и Вашингтона, добавил пресс-секретарь президента России.
Накануне Макрон заявил французской прессе, что восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России
 
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