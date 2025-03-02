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Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков

Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков - 02.03.2025 Украина.ру

Франция тяготела к продолжению конфликта на Украине любыми средствами – Песков

Официальный Париж зарекомендовал себя сторонником продолжения вооружённого конфликта на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-03-02T10:45

2025-03-02T10:45

2025-03-02T10:45

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По его мнению, заявления Эммануэля Макрона о возможности восстановления прямых контактов с Владимиром Путиным противоречат реальным действиям французского президента.В интервью сотруднице российского телеканала для программы "Москва. Кремль. Путин" глава пресс-службы президента России отметил не только расхождения у Макрона слов с делами, но также воинственный настрой французского лидера.Поэтому время покажет, как будет дальше трансформироваться позиция "европейцев", учитывая их контакты с США и динамику прямого диалога Москвы и Вашингтона, добавил пресс-секретарь президента России.Накануне Макрон заявил французской прессе, что восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Подробности в публикации "В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России

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