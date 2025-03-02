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Западная Украина за минувшую неделю: Львов как составная часть польских выборов и обращения облсоветов

Западная Украина за минувшую неделю: Львов как составная часть польских выборов и обращения облсоветов - 02.03.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Львов как составная часть польских выборов и обращения облсоветов

Львов стал площадкой предвыборной кампании правоконсервативного кандидата в президенты Польши. Хотя о "польском Львове" тот не говорил, хватило назвать Бандеру террористом и сравнить его с Гитлером.

2025-03-02T08:10

2025-03-02T08:10

2025-03-02T08:10

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львов

польша

владимир зеленский

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Львовская гастроль кандидата в президенты ПольшиКандидат в президенты Польши Славомир Ментцен во время своего визита во Львов записал провокационное видео. В ответ украинцы начали угрожать ему смертью, и занесли на печально известный "Миротворец". Защиты от МИД Польши политик не дождался, зато его раскритиковало украинское дипломатическое ведомство. При этом Ментцен впервые вышел на второе место в президентском рейтинге.Кандидат на пост президента Польши от правоконсервативной партии "Конфедерация", 38-летний депутат Сейма Славомир Ментцен, вечером 25 февраля опубликовал видео из Львова, где он побывал накануне. В нём политик заявил, что Украина должна "покончить с культом Степана Бандеры". На видео политик стоит с польской депутатом Европарламента от "Конфедерации" Анной Брылькой на фоне памятника Степану Бандере, и обвиняет украинцев в "чествовании преступников"."Украинцы продолжают чествовать преступников, виновных в убийстве 100 тысяч поляков. Мы стоим с Анной Брылькой во Львове под памятником Степану Бандере. Это террорист, которого еще до Второй мировой войны польский суд приговорил к смерти за убийства поляков. Он основал Организацию украинских националистов*, ответственную за Волынскую трагедию. Люди Бандеры замучили 100 тысяч поляков. Украина должна как можно быстрее покончить с культом Степана Бандеры", – сказал Славомир Ментцен. "Это так же, если бы в Германии устанавливали памятники Гитлеру", – добавила Анна Брылька.Следует отметить, что памятник лидеру одного из крыльев Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере во Львове установлен ещё в 2007 году. За его фигурой стоит "Стела Украинской государственности" – 30-метровая триумфальная арка на 4 колоннах. Они символизируют периоды якобы украинской истории – княжеские времена (Киевскую Русь и Великое княжество Литовское), гетманскую Украину, "освободительные состязания" (УНР, ЗУНР и ОУН*) и современность.На заявление польского политика 26 февраля отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый. Он посоветовал Ментцену записать схожее видео на Востоке Украины. "Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Ментцену я бы рекомендовал проявить храбрость и записать подобное видео, например, у Донецкой стелы. Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в том числе с польскими добровольцами. Есть информация, что ему вообще запрещён въезд на Украину. Следует проверить", – отметил Садовый.В этот же день видео Ментцена прокомментировал журналист, автор и составитель нескольких исторических книг Вахтанг Кипиани. Он написал на своей Facebook*-странице: "Кандидат в президенты Польши Ментцен, известный декларацией несколько лет назад – "не хотим евреев, гомосексуалов*, абортов, налогов и Европейского Союза" – припёрся во Львов и записал ролик под памятником Степана Бандеры. Он обвинил проводника ОУН в "убийстве ста тысяч поляков". Этот долбень мечтает о славе Перацкого. "Можем повторить"(с)". Напомним, Бронислав Перацкий был министром внутренних дел межвоенной Польши. В июне 1934 года он был убит боевиками ОУН*, организатором этого теракта был Степан Бандера. При этом Кипиани, который и ранее делал антипольские заявления, получает финансирование, в частности, от Польского института – структуры МИД Польши.Сам Славомир Ментцен распространил пост журналиста со своим комментарием: "Украинский историк Вахтанг Кипиани угрожает мне смертью, пишет, что может организовать для меня повторение истории Перацкого, польского политика, министра внутренних дел, убитого в 1934 году украинскими националистами. Кипиани – известный украинский историк, выступает по телевидению, награжден медалью имени Бандеры. Он также получил благодарственную медаль Европейского центра солидарности в Гданьске. Угрожая смертью польскому депутату, украинцы в очередной раз демонстрируют свое отношение к Польше. Они требуют от нас денег, а вместе с тем продолжают уважать убийц поляков, и даже заявляют об убийстве польского политика за то, что я сказал о них правду. Я ожидаю, что Министерство иностранных дел во главе с Радославом Сикорским отреагирует и не допустит дальнейших нападений украинцев на нашу страну".Однако уже 27 февраля фамилия Ментцена появилась на печально известном украинском сайте "Миротворец". Польского политика там обвинили в "разжигании межнациональной розни, участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и распространении российской пропаганды". В тот же день в МИД Украины заявили, что "обратили внимание на циничную акцию, которую кандидат в президенты Польши провел во Львове именно в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения России на Украину", и намекнули на "адекватные средства реагирования".Сам же Ментцен саркастически написал в социальных сетях, что "просил МИД о реакции, и МИД отреагировал – к сожалению, украинский". "Выглядит так, что я теперь долго Львова не увижу", – добавил политик.При этом результаты социологического опроса, обнародованные 28 февраля, свидетельствуют, что Славомир Ментцен мог бы выйти во второй тур. За Ментцена готово проголосовать 18,9% опрошенных поляков – это второй результат. Первое место рейтинга удерживает мэр Варшавы, либерал Рафал Тшасковский (33,6%), третье – консерватор Кароль Навроцкий (16,5%), с начала кампании находившийся на второй позиции. Насколько это связано с визитом Ментцена во Львов – сказать сложно.Областные и местные советы региона наперегонки спешат засвидетельствовать верность ЗеленскомуПосле того, как в США на самом высоком уровне озвучили требование проведения на Украине выборов (прежде всего – президентских), областные и местные советы во всех регионах страны получили указание с Банковой – срочно принять обращения в поддержку легитимности Владимира Зеленского, срок полномочий которого истёк еще весной 2024 года. Первыми начали этот процесс на Западной Украине.Ещё на предыдущей неделе, 20 февраля, прошла внеочередная сессия Закарпатского областного совета с единственным пунктом повестки дня – обращение в поддержку Владимира Зеленского. Первенство закарпатцев не удивляет, ведь бывший губернатор края Виктор Микита ныне отвечает за региональную политику в Офисе президента Украины. Обращение единогласно поддержали все собравшиеся на сессию депутаты – 41 человек."Лишь украинский народ имеет право выбирать своего президента! Только украинцы будут решать, когда и как проводить выборы в своей стране! Мы заявляем о поддержке президента Украины Владимира Зеленского и его позиции: "Ничего – об Украине без Украины!" Никаких переговоров за нашими спинами! Никаких компромиссов с пришедшим врагом, чтобы уничтожить наше государство! Призываем весь цивилизованный мир сплотиться в борьбе за Украину – за её независимость, за её свободу, за её будущее как свободного и демократического государства!" – сказано в обращении, которое завершено лозунгом ОУН* "Слава Украине! Героям слава!"На следующий день с целью принятия аналогичного обращения собралась внеочередная сессия Волынского областного совета. На сессию кроме депутатов облсовета прибыли представители районных советов области, местных общин, народные депутаты, а также руководители правоохранительных ведомств региона. Однако здесь, в отличие от Закарпатья, без дискуссий не обошлось."Для чего сегодня нас собрали сюда на внеочередную сессию, чтобы советы принимали одинаковые решения, похожие на "письма счастья"? Если мы как местное самоуправление продемонстрировали свою способность в начале полномасштабного вторжения, не получая никаких инструкций, показали, что мы за государство Украину, что мы можем организовывать национальное сопротивление, что мы до сих пор за собственные средства поддерживаем войско, – то мы имеем право, принимая решение как Волынский областной совет, говорить с Президентом и поднимать те вопросы, которые сегодня волнуют всех людей в стране", – заявила депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС) Юлия Вусенко. Она предложила внести некоторые изменения в проект обращения, однако коллеги её не поддержали, и в результате фракция ЕС за документ не голосовала.А на минувшей неделе обращения в поддержку Зеленского полились как из ведра. 26 февраля под наблюдением губернатора Сергея Тюрина и руководителей правоохранительных собралась внеочередная сессия Хмельницкого областного совета. Несмотря на все усилия его председателя Виолетты Лабазюк, единогласия не получилось. Из 42 депутатов один воздержался, а один даже отважился проголосовать против обращения.27 февраля состоялись внеочередные сессии сразу двух областных советов – Ивано-Франковского и Ровенского. В Прикарпатье неожиданностей не было, там депутаты поддержали спущенное из Киева обращение без дискуссий и единогласно. Следует отметить, что первым о принятии обращения сообщил не председатель облсовета Александр Сыч, а заместитель начальника Ивано-Франковской областной военной администрации Виталий Ильчишин.А вот в Ровно фракция Европейской солидарности добилась внесения изменений – как в название обращения, так и в его содержание. За предложения депутата от ЕС Светланы Богатырчук-Кривко о внесении правок относительно "поддержки демократии на Украине" проголосовали все 52 депутата Ровенского областного совета, присутствующие на заседании. В целом же обращение поддержали 45 депутатов, не голосовали – семь.В пятницу, 28 февраля, на внеочередной сессии депутатов Тернопольского городского совета было единогласно принято "Обращение по укреплению государственных институций и сохранению национального единства". Его текст отличался от того, который рассматривали на сессиях облсоветов. В частности, абзац в поддержку Зеленского был сформулирован следующим образом:"Осознавая историческую ответственность перед будущими поколениями, мы заявляем о безусловной поддержке легитимности и авторитета всех украинских государственных институций: президента Украины как верховного главнокомандующего, Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа, Кабинета Министров Украины как высшего органа исполнительной власти, Вооруженных сил Украины, судебной системы и органов местного самоуправления".А вот депутаты Золочевского районного совета Львовской области в тот же день единогласно поддержали спущенный из Киева текст, который пресс-служба райсовета прямо назвала "Обращением о поддержке президента Украины". Как шутят местные комментаторы, это голосование означает, что процесс, наконец, сдвинулся с места и когда-то дойдет до Львовского облсовета – где-то примерно к концу марта.Но на самом деле сессия Львовского областного совета может состояться и раньше, если начальнику Львовского ОВА Максиму Козицкому удастся договориться с фракцией националистической партии "Свобода". Первым шагом в этом направлении можно считать представление Козицкого на имя Зеленского от 28 февраля с просьбой посмертно присвоить звание героя Украины Ирине Фарион, бывшему депутату Верховной Рады от "Свободы".О том, как Зеленского воспринимают власти США - в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, львов, польша, владимир зеленский, степан бандера, адольф гитлер, мид, оун, ес, эксклюзив