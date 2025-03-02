https://ukraina.ru/20250302/1061366668.html

Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ

Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру

Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ

Российские войска создают для противника цепочки котлов, в результате чего ВСУ теряют боеготовые бригады. И подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту: формирование мешков для украинских подразделений увеличило количество дезертиров до 200 тысяч

2025-03-02T05:45

2025-03-02T05:45

2025-03-02T05:45

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всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он напомнил развитии ситуации под Курахово: сначала был котел в боях за сам город, где ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ, после Курахово возник второй котел, который российские подразделения захлопнули, взяв Андреевку, а теперь армия России взяла Улаклы.По его словам, при этом с поля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно.“И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь США для Украины будет ослабевать”, — заключил собеседник издания.Кстати, на этой неделе стало известно, что американский лидер Дональд Трамп решил “прикрыть лавочку”, благодаря которой США и НАТО перебрасывали силы в Восточную Европу, и закрыл военную базу в греческом Александруполисе. Она же, в свою очередь, играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Подробности в публикации Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружиеПолный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250216/1061001156.html

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новости, россия, украина, курахово, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, вс рф