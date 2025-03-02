Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Российские войска создают для противника цепочки котлов, в результате чего ВСУ теряют боеготовые бригады. И подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту: формирование мешков для украинских подразделений увеличило количество дезертиров до 200 тысяч
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он напомнил развитии ситуации под Курахово: сначала был котел в боях за сам город, где ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ, после Курахово возник второй котел, который российские подразделения захлопнули, взяв Андреевку, а теперь армия России взяла Улаклы.
“То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту. Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку мы постоянно формируем котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч”, — заявил Евсеев.
По его словам, при этом с поля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно.
“И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь США для Украины будет ослабевать”, — заключил собеседник издания.
Кстати, на этой неделе стало известно, что американский лидер Дональд Трамп решил “прикрыть лавочку”, благодаря которой США и НАТО перебрасывали силы в Восточную Европу, и закрыл военную базу в греческом Александруполисе. Она же, в свою очередь, играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Подробности в публикации Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
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