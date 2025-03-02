Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру
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Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ
Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ - 02.03.2025 Украина.ру
Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ
Российские войска создают для противника цепочки котлов, в результате чего ВСУ теряют боеготовые бригады. И подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту: формирование мешков для украинских подразделений увеличило количество дезертиров до 200 тысяч
2025-03-02T05:45
2025-03-02T05:45
новости
россия
украина
курахово
дональд трамп
вооруженные силы украины
всу
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он напомнил развитии ситуации под Курахово: сначала был котел в боях за сам город, где ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ, после Курахово возник второй котел, который российские подразделения захлопнули, взяв Андреевку, а теперь армия России взяла Улаклы.По его словам, при этом с поля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно.“И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь США для Украины будет ослабевать”, — заключил собеседник издания.Кстати, на этой неделе стало известно, что американский лидер Дональд Трамп решил “прикрыть лавочку”, благодаря которой США и НАТО перебрасывали силы в Восточную Европу, и закрыл военную базу в греческом Александруполисе. Она же, в свою очередь, играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Подробности в публикации Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружиеПолный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
https://ukraina.ru/20250216/1061001156.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, курахово, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Курахово, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ

05:45 02.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска создают для противника цепочки котлов, в результате чего ВСУ теряют боеготовые бригады. И подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту: формирование мешков для украинских подразделений увеличило количество дезертиров до 200 тысяч
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он напомнил развитии ситуации под Курахово: сначала был котел в боях за сам город, где ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ, после Курахово возник второй котел, который российские подразделения захлопнули, взяв Андреевку, а теперь армия России взяла Улаклы.
“То есть в этой цепочке котлов уничтожаются боеготовые бригады. И такой подход киевского режима к личному составу привел к очень интересному эффекту. Сами официальные украинские данные говорят, что при общей численности ВСУ в миллион человек у них есть 130 тысяч дезертиров. А поскольку мы постоянно формируем котлы, эта цифра выросла до 200 тысяч”, — заявил Евсеев.
По его словам, при этом с поля боя бегут не только насильно мобилизованные, но и те, кто воюет достаточно давно.
“И если дела пойдут так и дальше, никакая мобилизация 18-летних киевский режим не спасет. В какой-то перспективе возможен обвал фронта. Тем более, если военная помощь США для Украины будет ослабевать”, — заключил собеседник издания.
Кстати, на этой неделе стало известно, что американский лидер Дональд Трамп решил “прикрыть лавочку”, благодаря которой США и НАТО перебрасывали силы в Восточную Европу, и закрыл военную базу в греческом Александруполисе. Она же, в свою очередь, играла ключевую роль в логистике поставок оружия Украине. Подробности в публикации Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля, 05:15
Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0Бои за Котлино и Удачное, которые находятся неподалеку от Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) – это не более чем попытка украинского командования притормозить наступление ВС РФ и хоть как-то выиграть время
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
 
НовостиРоссияУкраинаКураховоДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВСУВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ
05:30Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта
05:15Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ
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