Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Россия руководствуется тем, что СВО — это война экономных. Она старается вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
По его словам, в то время как Россия делает ставку на менее расточительный вариант проведения войны, Украина руководствуется логикой "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего". А все, кто призывает воевать как во времена Иосифа Сталина, подчеркнул собеседник издания, не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов.
“Дело даже не в том, как это скажется на состоянии экономики и людей в тылу. А в том, поможет ли это на фронте в тех масштабах, на которые они рассчитывают. Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части. Иначе вы попадаете в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ”, — заявил Копылов.
Все, кто призывает мобилизовать миллион человек на нужды СВО – дальше завтра не смотрят, резюмировал историк.
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