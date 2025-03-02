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Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта

Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта - 02.03.2025 Украина.ру

Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта

Россия руководствуется тем, что СВО — это война экономных. Она старается вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн

2025-03-02T05:30

2025-03-02T05:30

2025-03-02T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.По его словам, в то время как Россия делает ставку на менее расточительный вариант проведения войны, Украина руководствуется логикой "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего". А все, кто призывает воевать как во времена Иосифа Сталина, подчеркнул собеседник издания, не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов.Все, кто призывает мобилизовать миллион человек на нужды СВО – дальше завтра не смотрят, резюмировал историк.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, вс рф