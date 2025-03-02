Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта - 02.03.2025 Украина.ру
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Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта
Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта - 02.03.2025 Украина.ру
Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта
Россия руководствуется тем, что СВО — это война экономных. Она старается вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн
2025-03-02T05:30
2025-03-02T05:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.По его словам, в то время как Россия делает ставку на менее расточительный вариант проведения войны, Украина руководствуется логикой "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего". А все, кто призывает воевать как во времена Иосифа Сталина, подчеркнул собеседник издания, не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов.Все, кто призывает мобилизовать миллион человек на нужды СВО – дальше завтра не смотрят, резюмировал историк.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
https://ukraina.ru/20250224/1061312575.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта

05:30 02.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия руководствуется тем, что СВО — это война экономных. Она старается вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов.
По его словам, в то время как Россия делает ставку на менее расточительный вариант проведения войны, Украина руководствуется логикой "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего". А все, кто призывает воевать как во времена Иосифа Сталина, подчеркнул собеседник издания, не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов.
“Дело даже не в том, как это скажется на состоянии экономики и людей в тылу. А в том, поможет ли это на фронте в тех масштабах, на которые они рассчитывают. Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части. Иначе вы попадаете в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ”, — заявил Копылов.
Все, кто призывает мобилизовать миллион человек на нужды СВО – дальше завтра не смотрят, резюмировал историк.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 15:05
Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Цепочки котлов от ВС РФ подвели Украину к черте: Евсеев ответил, когда возможен обвал фронта ВСУ
05:30Мобилизовать миллион человек на нужды СВО или вести экономную войну: историк о будущем конфликта
05:15Ермаков ответил, куда направятся ВС РФ, чтобы взять Юнаковку, которая перережет снабжение ВСУ
05:00“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа
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