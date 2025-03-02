https://ukraina.ru/20250302/1061367128.html

Пусть покажет свои намерения в деле: эксперт объяснил, как Трамп может повлиять на поле боя

Пусть покажет свои намерения в деле: эксперт объяснил, как Трамп может повлиять на поле боя - 02.03.2025 Украина.ру

Пусть покажет свои намерения в деле: эксперт объяснил, как Трамп может повлиять на поле боя

На переговорах России и США американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался за примирение и остановку военных действий. Если он действительно хочет выйти из украинской войны, он должен остановить доступ ВСУ к системам "Старлинк"

2025-03-02T07:00

2025-03-02T07:00

2025-03-02T07:00

новости

россия

сша

дональд трамп

владимир евсеев

илон маск

вооруженные силы украины

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, не стоит исключать, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются украинские военные, начнет ограниченно работать.Продолжая делиться своими рассуждениями касательно дронов ВСУ, он также добавил, что ВС РФ не всегда хватает нужной техники для борьбы с атаками противника. А, помимо этого, России нужно искать оригинальные решения проблемы, как, например, под Часов Яром. Эксперт напомнил, что там российские военные завесили сеткой 2 километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских БПЛА.“Но понятно, что всего этого нужно больше, потому что вражеские БПЛА создают нам серьезные проблемы. <...> Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны”, — заключил собеседник издания.А между тем на этой неделе немецкий телеканал ZDF заявил, что при отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета "Старлинк" на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Какие последствия в таком случае ждут военных и украинское население — в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"Полный текст интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250222/1061184825.html

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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир евсеев, илон маск, вооруженные силы украины