Пусть покажет свои намерения в деле: эксперт объяснил, как Трамп может повлиять на поле боя
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
На переговорах России и США американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался за примирение и остановку военных действий. Если он действительно хочет выйти из украинской войны, он должен остановить доступ ВСУ к системам "Старлинк"
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, не стоит исключать, что в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются украинские военные, начнет ограниченно работать.
“Понятно, что не все зависит от [ее создателя Илона] Маска. Но если бы он от них совсем отключил противника, у него стало бы больше проблем с использованием БПЛА. Наверное, это тоже будет обсуждаться на переговорах России и США. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему”, — заявил Евсеев.
Продолжая делиться своими рассуждениями касательно дронов ВСУ, он также добавил, что ВС РФ не всегда хватает нужной техники для борьбы с атаками противника. А, помимо этого, России нужно искать оригинальные решения проблемы, как, например, под Часов Яром. Эксперт напомнил, что там российские военные завесили сеткой 2 километра дороги и сделали ее неуязвимой для украинских БПЛА.
“Но понятно, что всего этого нужно больше, потому что вражеские БПЛА создают нам серьезные проблемы. <...> Главное, что все это требует денег и ресурсов. И тут уже многое зависит от эффективности Минобороны”, — заключил собеседник издания.
А между тем на этой неделе немецкий телеканал ZDF заявил, что при отключении американским предпринимателем Илоном Маском системы спутникового интернета "Старлинк" на территории Украины произойдет полный крах ВСУ. Какие последствия в таком случае ждут военных и украинское население — в публикации В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ"
22 февраля, 06:45Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под ПокровскомОсновная трасса снабжения украинской армии под Покровском (Красноармейском) — это дорога на Павлоград. Продвижение еще на несколько километров позволит ВС РФ взять под контроль эту трассу, по крайней мере, российскими дронами-камикадзе