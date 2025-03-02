Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США - 02.03.2025 Украина.ру
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Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США
Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США - 02.03.2025 Украина.ру
Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США
Конфликт в Белом доме во время переговоров Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США разочаровал и разозлил Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
2025-03-02T10:29
2025-03-02T10:29
новости
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
майк уолтц
дональд трамп
fox news
ес
переговоры
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Владимир Зеленский прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам 28 февраля. В присутствии СМИ между ним, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора.Уолтц негативно оценил итоги этой встречи. По его словам, вместо приближения желаемого Трампом мира на Украине теперь началось дистанцирование Вашингтона от Киева."Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, – сказал Уолтц. - Но вместо этого стало ясно, и думаю, именно это так огорчило, честно говоря, разозлило президента – то, что Зеленский не дал ясно понять, что хочет остановить боевые действия".По его словам, команда президента США и считает Зеленского неспособным договариваться о мире на Украине. Поведение украинского политика в Белом доме сочли оскорбительным и до получения извинений считают любое сотрудничество с Киевом вредным для национальных интересов.Также Уолтц дал понять, что Вашингтон также не видит возможности заключения сделки по оплате украинскими редкоземельными ресурсами американской помощи, чрезвычайно важной для Киева в условиях СВО.Уолтц отметил, что в окружении Зеленского осознали провал визита в США. Глава украинского посольства и советники киевского гостя "плакали", желая продолжения переговоров с главой Белого дома, отметил советник Трампа по нацбезопасности.После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта
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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп, fox news, ес, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Fox News, ЕС, переговоры, международные отношения, Международная политика

Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США

10:29 02.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Конфликт в Белом доме во время переговоров Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США разочаровал и разозлил Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
Владимир Зеленский прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам 28 февраля. В присутствии СМИ между ним, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора.
Уолтц негативно оценил итоги этой встречи. По его словам, вместо приближения желаемого Трампом мира на Украине теперь началось дистанцирование Вашингтона от Киева.
"Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, – сказал Уолтц. - Но вместо этого стало ясно, и думаю, именно это так огорчило, честно говоря, разозлило президента – то, что Зеленский не дал ясно понять, что хочет остановить боевые действия".
По его словам, команда президента США и считает Зеленского неспособным договариваться о мире на Украине. Поведение украинского политика в Белом доме сочли оскорбительным и до получения извинений считают любое сотрудничество с Киевом вредным для национальных интересов.
Также Уолтц дал понять, что Вашингтон также не видит возможности заключения сделки по оплате украинскими редкоземельными ресурсами американской помощи, чрезвычайно важной для Киева в условиях СВО.
Уолтц отметил, что в окружении Зеленского осознали провал визита в США. Глава украинского посольства и советники киевского гостя "плакали", желая продолжения переговоров с главой Белого дома, отметил советник Трампа по нацбезопасности.
После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта
 
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