https://ukraina.ru/20250302/1061473282.html

Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США

Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США - 02.03.2025 Украина.ру

Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США

Конфликт в Белом доме во время переговоров Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США разочаровал и разозлил Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

2025-03-02T10:29

2025-03-02T10:29

2025-03-02T10:29

новости

сша

украина

вашингтон

владимир зеленский

майк уолтц

дональд трамп

fox news

ес

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058826532_114:21:1059:553_1920x0_80_0_0_a18129276f2a55e852e045dc5c8636cf.jpg.webp

Владимир Зеленский прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам 28 февраля. В присутствии СМИ между ним, а также президентом и вице-президентом США состоялась ссора.Уолтц негативно оценил итоги этой встречи. По его словам, вместо приближения желаемого Трампом мира на Украине теперь началось дистанцирование Вашингтона от Киева."Это могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, – сказал Уолтц. - Но вместо этого стало ясно, и думаю, именно это так огорчило, честно говоря, разозлило президента – то, что Зеленский не дал ясно понять, что хочет остановить боевые действия".По его словам, команда президента США и считает Зеленского неспособным договариваться о мире на Украине. Поведение украинского политика в Белом доме сочли оскорбительным и до получения извинений считают любое сотрудничество с Киевом вредным для национальных интересов.Также Уолтц дал понять, что Вашингтон также не видит возможности заключения сделки по оплате украинскими редкоземельными ресурсами американской помощи, чрезвычайно важной для Киева в условиях СВО.Уолтц отметил, что в окружении Зеленского осознали провал визита в США. Глава украинского посольства и советники киевского гостя "плакали", желая продолжения переговоров с главой Белого дома, отметил советник Трампа по нацбезопасности.После скандального визита в Вашингтон Зеленский обратился за поддержкой к лидерам ЕС. Подробности представлены в обзоре Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, майк уолтц, дональд трамп, fox news, ес, переговоры, международные отношения, международная политика