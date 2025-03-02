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Скорого мира не будет: Копылов о развале киевского режима
Скорого мира не будет: Копылов о развале киевского режима - 02.03.2025 Украина.ру
Скорого мира не будет: Копылов о развале киевского режима
В развал Украины верить не стоит. Переговорному процессу идти еще минимум полгода на фоне непрекращающихся боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-03-02T08:00
2025-03-02T08:00
2025-03-02T08:00
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“Я бы скорого мира не ждал. Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне непрекращающихся боевых действий. <...> Я бы сказал, что всех устроит некий политический режим в Киеве, который снова будет и нашим, и вашим. С другой стороны, за полгода еще многое может измениться "на земле", — поделился своими рассуждениями собеседник издания.Он отметил, что возможно, США действительно хотели бы спасти Украину для себя, установить там подконтрольный себе политический режим, не вызывающий отторжения у Москвы, и забрать оттуда все, что им интересно.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что в нынешнем году военные действия не прекратятся, и война может идти и в 2026 году.Такой расклад событий вероятен, так как если Россия не доведет дело до конца и не добьется поставленных целей СВО, ей придется начинать новую войну в худших для страны условиях.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, москва, переговоры, сша, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Москва, переговоры, США, СВО
Скорого мира не будет: Копылов о развале киевского режима
В развал Украины верить не стоит. Переговорному процессу идти еще минимум полгода на фоне непрекращающихся боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов