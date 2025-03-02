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"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России

"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России - 02.03.2025 Украина.ру

"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России

Восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Об этом в интервью французской прессе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

2025-03-02T09:55

2025-03-02T09:55

2025-03-02T09:55

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"Ничто не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время. У меня крайне прагматичный подход, и моя главная цель — безопасность французов", — цитируетМакрона Le Journal du Dimanche.Макрон также отметил возможность восстановления отношений после того, как в Овальном кабинете Белого дома состоялся конфликт между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Если бы США заключили соглашение о прекращении огня только с Россией, это было бы нарушением международного права, что стало бы серьезным прорывом для члена Совета Безопасности", — предупредил Макрон.Он также отметил, что заключение соглашения о мире на Украине без участия "европейцев" (вероятно, ЕС и Британии) стало бы поводом для раскола внутри альянса (НАТО)."Я считаю, что сегодня настало время для стратегического пробуждения, потому что во всех странах царит беспокойство и неуверенность в отношении американской поддержки в долгосрочной перспективе", - сказал Макрон в контексте обсуждения украинской проблемы.Французское издание отметило, что Макрон, столкнулся с сильным нежеланием некоторых стран бывшего Восточного блока, которые перешли под американский щит после падения Берлинской стены. Они по-прежнему остаются сильно привязанными к нем. В таких обстоятельствах французский президент будет полагаться на заявления нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, убежденного атлантиста, который сегодня выступает за "автономную европейскую обороноспособность" как альтернативу "НАТО в его нынешнем виде".Незадолго до этого, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между президентом и вице-президентом США и Зеленским состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому. Белый дом заявил о прекращении помощи Киеву.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Война надолго. Европа хочет большой драки

https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html

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новости, сша, россия, британия, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, сво, международные отношения, международная политика, дональд трамп, переговоры