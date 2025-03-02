"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России - 02.03.2025 Украина.ру
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"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России
"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России - 02.03.2025 Украина.ру
"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России
Восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Об этом в интервью французской прессе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон
2025-03-02T09:55
2025-03-02T09:55
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"Ничто не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время. У меня крайне прагматичный подход, и моя главная цель — безопасность французов", — цитируетМакрона Le Journal du Dimanche.Макрон также отметил возможность восстановления отношений после того, как в Овальном кабинете Белого дома состоялся конфликт между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Если бы США заключили соглашение о прекращении огня только с Россией, это было бы нарушением международного права, что стало бы серьезным прорывом для члена Совета Безопасности", — предупредил Макрон.Он также отметил, что заключение соглашения о мире на Украине без участия "европейцев" (вероятно, ЕС и Британии) стало бы поводом для раскола внутри альянса (НАТО)."Я считаю, что сегодня настало время для стратегического пробуждения, потому что во всех странах царит беспокойство и неуверенность в отношении американской поддержки в долгосрочной перспективе", - сказал Макрон в контексте обсуждения украинской проблемы.Французское издание отметило, что Макрон, столкнулся с сильным нежеланием некоторых стран бывшего Восточного блока, которые перешли под американский щит после падения Берлинской стены. Они по-прежнему остаются сильно привязанными к нем. В таких обстоятельствах французский президент будет полагаться на заявления нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, убежденного атлантиста, который сегодня выступает за "автономную европейскую обороноспособность" как альтернативу "НАТО в его нынешнем виде".Незадолго до этого, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между президентом и вице-президентом США и Зеленским состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому. Белый дом заявил о прекращении помощи Киеву.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Война надолго. Европа хочет большой драки
https://ukraina.ru/20250227/1061414324.html
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новости, сша, россия, британия, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато, сво, международные отношения, международная политика, дональд трамп, переговоры
Новости, США, Россия, Британия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, НАТО, СВО, международные отношения, Международная политика, Дональд Трамп, переговоры

"В подходящее время": Макрон высказался о восстановлении диалога с президентом России

09:55 02.03.2025
 
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/
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Восстановление диалога с российскими лидером Владимиром Путиным возможно. Об этом в интервью французской прессе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон
"Ничто не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время. У меня крайне прагматичный подход, и моя главная цель — безопасность французов", — цитируетМакрона Le Journal du Dimanche.
Макрон также отметил возможность восстановления отношений после того, как в Овальном кабинете Белого дома состоялся конфликт между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Если бы США заключили соглашение о прекращении огня только с Россией, это было бы нарушением международного права, что стало бы серьезным прорывом для члена Совета Безопасности", — предупредил Макрон.
Он также отметил, что заключение соглашения о мире на Украине без участия "европейцев" (вероятно, ЕС и Британии) стало бы поводом для раскола внутри альянса (НАТО).
"Я считаю, что сегодня настало время для стратегического пробуждения, потому что во всех странах царит беспокойство и неуверенность в отношении американской поддержки в долгосрочной перспективе", - сказал Макрон в контексте обсуждения украинской проблемы.
Французское издание отметило, что Макрон, столкнулся с сильным нежеланием некоторых стран бывшего Восточного блока, которые перешли под американский щит после падения Берлинской стены. Они по-прежнему остаются сильно привязанными к нем. В таких обстоятельствах французский президент будет полагаться на заявления нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, убежденного атлантиста, который сегодня выступает за "автономную европейскую обороноспособность" как альтернативу "НАТО в его нынешнем виде".
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Незадолго до этого, 28 февраля состоялся визит Зеленского в США. Он прибыл в Овальный кабинет Белого дома для подписания соглашения ("сделки") по редкоземельным ресурсам. В присутствии СМИ между президентом и вице-президентом США и Зеленским состоялась ссора. После этого журналистов попросили удалиться и вскоре Зеленский спешно покинул Белый дом. Соглашение с США по редкоземельным ресурсам подписано не было. Лидеры ЕС и Британии выразили моральную поддержку Зеленскому. Белый дом заявил о прекращении помощи Киеву.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Война надолго. Европа хочет большой драки
 
НовостиСШАРоссияБританияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕСНАТОСВОмеждународные отношенияМеждународная политикаДональд Трамппереговоры
 
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