Быть или не быть: Лозанский о встрече Путина и Трампа на День Победы - 02.03.2025 Украина.ру
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Быть или не быть: Лозанский о встрече Путина и Трампа на День Победы
Быть или не быть: Лозанский о встрече Путина и Трампа на День Победы - 02.03.2025 Украина.ру
Быть или не быть: Лозанский о встрече Путина и Трампа на День Победы
Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине дают надежду, что на этот раз ему удастся реализовать свое видение, высказанное во время первой президентской кампании 2016 года. Поэтому было бы замечательно, если бы лидеры России и Америки встретились снова 25 апреля в День Эльбы или 9 мая в День Победы
2025-03-02T07:30
2025-03-02T07:30
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.По его словам, было бы замечательно, если бы оба президента встретились снова 25 апреля в День Эльбы или 9 мая в День Победы в выбранном ими месте, чтобы скрепить узы дружбы и сотрудничества.Однако ранее Трамп прокомментировал заявления западных информационных агентств о якобы его планах приехать в Москву на парад Победы 9 мая 2025 года. По словам главы Белого дома, пока говорить о каких-либо визитах в Россию с его стороны — слишком рано, но в будущем, в подходящее время, он бы с удовольствием осуществил такую поездку."Я приеду в Москву, если всё уладится. 9 мая — слишком рано", — сказал Трамп.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
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новости, россия, москва, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, сво
Новости, Россия, Москва, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО

Быть или не быть: Лозанский о встрече Путина и Трампа на День Победы

07:30 02.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Украина.ру
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Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине дают надежду, что на этот раз ему удастся реализовать свое видение, высказанное во время первой президентской кампании 2016 года. Поэтому было бы замечательно, если бы лидеры России и Америки встретились снова 25 апреля в День Эльбы или 9 мая в День Победы
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
“В настоящее время история дала Трампу и его команде второй шанс сделать Америку великой страной, которая способствует миру и взаимовыгодному сотрудничеству с любым государством, которое желает присоединиться. Россия является одной из таких стран”, — считает собеседник издания.
По его словам, было бы замечательно, если бы оба президента встретились снова 25 апреля в День Эльбы или 9 мая в День Победы в выбранном ими месте, чтобы скрепить узы дружбы и сотрудничества.
Однако ранее Трамп прокомментировал заявления западных информационных агентств о якобы его планах приехать в Москву на парад Победы 9 мая 2025 года. По словам главы Белого дома, пока говорить о каких-либо визитах в Россию с его стороны — слишком рано, но в будущем, в подходящее время, он бы с удовольствием осуществил такую поездку.
"Я приеду в Москву, если всё уладится. 9 мая — слишком рано", — сказал Трамп.
Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
 
НовостиРоссияМоскваСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинСВО
 
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