https://ukraina.ru/20250302/1061375286.html

“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся

“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся - 02.03.2025 Украина.ру

“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся

В СВО важно, чтобы российские военные нанесли крупные потери ВСУ, не понеся своих крупных потерь. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-03-02T06:45

2025-03-02T06:45

2025-03-02T06:45

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Интервьюер издания задал собеседнику вопрос, как войска России будут вести боевые действия, если не представится политического решения конфликта, они продолжат в том же духе: "Тык под Курском, тык под Купянском, тык под Покровском". На это историк ответил утвердительно, сравнив СВО с Первой мировой войной.Он провел аналогию с СВО: важно, чтобы ВС РФ нанесли крупные потери ВСУ, не понеся при этом своих. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

https://ukraina.ru/20250225/1061348284.html

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новости, россия, сша, вооруженные силы украины, переговоры, украина, вс рф