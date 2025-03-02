“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся
В СВО важно, чтобы российские военные нанесли крупные потери ВСУ, не понеся своих крупных потерь. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Интервьюер издания задал собеседнику вопрос, как войска России будут вести боевые действия, если не представится политического решения конфликта, они продолжат в том же духе: "Тык под Курском, тык под Купянском, тык под Покровском". На это историк ответил утвердительно, сравнив СВО с Первой мировой войной.
“Она закончилась не тогда, когда союзники перешли за Рейн. Она закончилась от того, что у Германии кончились солдаты и боеприпасы, а в тылу произошла революция из-за тяжелой обстановки. Командиры Первой мировой прекрасно понимали, что если мы продвинулись вперед на 5 километров, уничтожив 20 вражеских дивизий, это лучше, чем если бы мы продвинулись на 10 километров вперед, уничтожив одну немецкую дивизию”, — заявил Копылов.
Он провел аналогию с СВО: важно, чтобы ВС РФ нанесли крупные потери ВСУ, не понеся при этом своих. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг, подчеркнул собеседник издания.
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