“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся - 02.03.2025 Украина.ру
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“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся
“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся - 02.03.2025 Украина.ру
“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся
В СВО важно, чтобы российские военные нанесли крупные потери ВСУ, не понеся своих крупных потерь. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-03-02T06:45
2025-03-02T06:45
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вооруженные силы украины
переговоры
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Интервьюер издания задал собеседнику вопрос, как войска России будут вести боевые действия, если не представится политического решения конфликта, они продолжат в том же духе: "Тык под Курском, тык под Купянском, тык под Покровском". На это историк ответил утвердительно, сравнив СВО с Первой мировой войной.Он провел аналогию с СВО: важно, чтобы ВС РФ нанесли крупные потери ВСУ, не понеся при этом своих. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
https://ukraina.ru/20250225/1061348284.html
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Новости, Россия, США, Вооруженные силы Украины, переговоры, Украина, ВС РФ

“Тык под Курском, тык под Покровском": историк о том, что ждет ВС РФ, если Россия и США не договорятся

06:45 02.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонкурс "Морской десант" в Приморском крае
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В СВО важно, чтобы российские военные нанесли крупные потери ВСУ, не понеся своих крупных потерь. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Интервьюер издания задал собеседнику вопрос, как войска России будут вести боевые действия, если не представится политического решения конфликта, они продолжат в том же духе: "Тык под Курском, тык под Купянском, тык под Покровском". На это историк ответил утвердительно, сравнив СВО с Первой мировой войной.
“Она закончилась не тогда, когда союзники перешли за Рейн. Она закончилась от того, что у Германии кончились солдаты и боеприпасы, а в тылу произошла революция из-за тяжелой обстановки. Командиры Первой мировой прекрасно понимали, что если мы продвинулись вперед на 5 километров, уничтожив 20 вражеских дивизий, это лучше, чем если бы мы продвинулись на 10 километров вперед, уничтожив одну немецкую дивизию”, — заявил Копылов.
Он провел аналогию с СВО: важно, чтобы ВС РФ нанесли крупные потери ВСУ, не понеся при этом своих. Это гораздо приоритетнее, чем воткнуть где-то флаг, подчеркнул собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 16:01
"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВОПрезидент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России
 
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