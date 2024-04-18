Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины - 18.04.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины - 18.04.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
Киевский режим пока устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там некому "расшатывать" власть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T03:40
2024-04-18T03:40
новости
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освобождение
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В первую очередь российской армии нужно освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. И лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. При этом упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава, рассказал политолог.Киевский режим еще устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там просто некому "расшатывать" преступную власть и организовывать протесты и мятежи, добавил эксперт.Надеяться, что на Украине все развалится, пока рано. Для этого нужно подождать хотя бы до осени этого года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054556300.html
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новости, украина, донецкая народная республика, александр перенджиев, россия, всу, украинская власть, киев, освобождение, вс рф
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Перенджиев, Россия, ВСУ, украинская власть, Киев, освобождение, ВС РФ

Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины

03:40 18.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе СВО
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Киевский режим пока устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там некому "расшатывать" власть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В первую очередь российской армии нужно освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. И лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. При этом упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава, рассказал политолог.
"Если говорить о вооруженных силах Украины, то они живут еще на старом жирке. У них еще есть запасы боеприпасов и вооружения", - отметил Перенджиев.
Киевский режим еще устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там просто некому "расшатывать" преступную власть и организовывать протесты и мятежи, добавил эксперт.
Надеяться, что на Украине все развалится, пока рано. Для этого нужно подождать хотя бы до осени этого года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
Иван Охлобыстин
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"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе"Мне наплевать на мотивы публичных людей, приезжающих на линию фронта и новые территории, чтобы петь и плясать. Пусть пляшут, Бог им судья. Новороссия — моя малая Родина, а живущие там люди — родные мне"
 
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Заголовок открываемого материала
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04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
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03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
03:40Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
03:30Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
03:10"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
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