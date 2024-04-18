https://ukraina.ru/20240418/1054564588.html

Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины

Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины - 18.04.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины

Киевский режим пока устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там некому "расшатывать" власть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-04-18T03:40

2024-04-18T03:40

2024-04-18T03:40

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В первую очередь российской армии нужно освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. И лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. При этом упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава, рассказал политолог.Киевский режим еще устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там просто некому "расшатывать" преступную власть и организовывать протесты и мятежи, добавил эксперт.Надеяться, что на Украине все развалится, пока рано. Для этого нужно подождать хотя бы до осени этого года, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054556300.html

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новости, украина, донецкая народная республика, александр перенджиев, россия, всу, украинская власть, киев, освобождение, вс рф