Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
Киевский режим пока устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там некому "расшатывать" власть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В первую очередь российской армии нужно освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. И лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. При этом упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава, рассказал политолог.
"Если говорить о вооруженных силах Украины, то они живут еще на старом жирке. У них еще есть запасы боеприпасов и вооружения", - отметил Перенджиев.
Киевский режим еще устойчив, поскольку задавил карательными мерами население, а все политические силы там разгромлены. Там просто некому "расшатывать" преступную власть и организовывать протесты и мятежи, добавил эксперт.
Надеяться, что на Украине все развалится, пока рано. Для этого нужно подождать хотя бы до осени этого года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
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