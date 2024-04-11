https://ukraina.ru/20240411/1054432930.html
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону - 11.04.2024 Украина.ру
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО дойдут до территории западной Украины, а там уже средства ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат оборону и отойдут не только за Днепр, но и за Збруч. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T04:30
2024-04-11T04:30
2024-04-11T04:30
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Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.Эту новость опубликовали западные СМИ, которые получили доступ к документам НАТО по этому вопросу. В этой связи необходимо зафиксировать два важных момента, сообщил аналитик.Первое: такая работа ПВО/ПРО на восточных границах Польши и Румынии имеет смысл только в одном случае – если эти страны напрямую готовы принять участие в вооруженном конфликте на Украине, добавил эксперт.Второе. Это говорит о том, что НАТО может вести контингент на территорию западной Украины и для прикрытия войск будут использоваться комплексы ПВО/ПРО, расположенные в Польше и Румынии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054423577.html
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новости, украина, россия, польша, юрий баранчик, нато, всу, пво, западная украина, оборона, румыния
Новости, Украина, Россия, Польша, Юрий Баранчик, НАТО, ВСУ, ПВО, Западная Украина, оборона, Румыния
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО дойдут до территории западной Украины, а там уже средства ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат оборону и отойдут не только за Днепр, но и за Збруч. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.
Эту новость опубликовали западные СМИ, которые получили доступ к документам НАТО по этому вопросу. В этой связи необходимо зафиксировать два важных момента, сообщил аналитик.
Первое: такая работа ПВО/ПРО на восточных границах Польши и Румынии имеет смысл только в одном случае – если эти страны напрямую готовы принять участие в вооруженном конфликте на Украине, добавил эксперт.
"То есть в НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО обязательно дойдут до территории западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать наши ракеты и самолеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, и рано или поздно отойдут не только за Днепр, но и за Збруч", - подчеркнул Баранчик.
Второе. Это говорит о том, что НАТО может вести контингент на территорию западной Украины и для прикрытия войск будут использоваться комплексы ПВО/ПРО, расположенные в Польше и Румынии, заключил собеседник издания.