Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону - 11.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240411/1054432930.html
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону - 11.04.2024 Украина.ру
Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО дойдут до территории западной Украины, а там уже средства ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат оборону и отойдут не только за Днепр, но и за Збруч. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T04:30
2024-04-11T04:30
новости
украина
россия
польша
юрий баранчик
нато
всу
пво
западная украина
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_ed4f89cbe06ed9d42a38370a2b41cd01.jpg
Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.Эту новость опубликовали западные СМИ, которые получили доступ к документам НАТО по этому вопросу. В этой связи необходимо зафиксировать два важных момента, сообщил аналитик.Первое: такая работа ПВО/ПРО на восточных границах Польши и Румынии имеет смысл только в одном случае – если эти страны напрямую готовы принять участие в вооруженном конфликте на Украине, добавил эксперт.Второе. Это говорит о том, что НАТО может вести контингент на территорию западной Украины и для прикрытия войск будут использоваться комплексы ПВО/ПРО, расположенные в Польше и Румынии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054423577.html
украина
россия
польша
западная украина
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_241115dce07846b91d1f947362253da6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, польша, юрий баранчик, нато, всу, пво, западная украина, оборона, румыния
Новости, Украина, Россия, Польша, Юрий Баранчик, НАТО, ВСУ, ПВО, Западная Украина, оборона, Румыния

Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону

04:30 11.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО дойдут до территории западной Украины, а там уже средства ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат оборону и отойдут не только за Днепр, но и за Збруч. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.
Эту новость опубликовали западные СМИ, которые получили доступ к документам НАТО по этому вопросу. В этой связи необходимо зафиксировать два важных момента, сообщил аналитик.
Первое: такая работа ПВО/ПРО на восточных границах Польши и Румынии имеет смысл только в одном случае – если эти страны напрямую готовы принять участие в вооруженном конфликте на Украине, добавил эксперт.
"То есть в НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО обязательно дойдут до территории западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать наши ракеты и самолеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, и рано или поздно отойдут не только за Днепр, но и за Збруч", - подчеркнул Баранчик.
Второе. Это говорит о том, что НАТО может вести контингент на территорию западной Украины и для прикрытия войск будут использоваться комплексы ПВО/ПРО, расположенные в Польше и Румынии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
Евгений Федоров интервью
Вчера, 15:47
Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с УкраинойРоссия должна как можно быстрее сменить советскую концепцию ядерного сдерживания США и запустить реформы по внутреннему суверенитету
 
НовостиУкраинаРоссияПольшаЮрий БаранчикНАТОВСУПВОЗападная УкраинаоборонаРумыния
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы
04:50Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
04:47Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
04:40"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
04:30Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
04:20"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
04:10Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
04:00Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
03:40"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
03:30Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
03:20Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
03:10Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
03:00Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ
23:57Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США
23:39Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали
23:13"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост
22:50Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
22:25Байден рассказал когда на Украине завершатся боевые действия
22:05Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
Лента новостейМолния