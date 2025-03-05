https://ukraina.ru/20250305/1061538058.html

Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота"

Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота" - 05.03.2025 Украина.ру

Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота"

Правительство Румынии готовит специальный указ по цензурированию социальных сетей. Об этом 3 марта объявил глава Национального органа по регулированию коммуникаций Валериу Згоня, передает румынский портал Libertatea

2025-03-05T06:20

2025-03-05T06:20

2025-03-05T06:20

эксклюзив

румыния

ес

сша

джей ди вэнс

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

служба внешней разведки

еспч

россия

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По словам чиновника, готовящийся указ наделяет некоторые учреждения правом требовать удалять из соцсетей "онлайн-дезинформацию, клеветнические кампании, манипулятивный или созданный искусственным интеллектом контент".Механизм предполагает, что информация о наличии контента, содержащего дезинформацию, будет поступать в один из органов, отвечающий за конкретную сферу. Сотрудники органа, которые будут поддерживать прямую связь с представителями соцсетей, потребуют изменить контент. В случае невыполнения требований в предусмотренный законом срок, регулятор имеет право требовать от хостинг- и интернет-провайдеров запретить доступ к этому контенту."Решение о блокировке контента должно быть прозрачным и оспоримым в суде", — сказал Згоня.Чиновник также добавил, что указ расширит возможности институтов бороться с "фейковыми новостями", связанными с выборами.Среди госучреждений, которые смогут требовать от провайдеров запретить определенному контенту доступ в Интернет – Постоянное избирательное управление, которое управляет избирательной инфраструктурой в период между выборами, Национальное управление кибербезопасности, МИД Румынии, министерство обороны, румынская разведывательная служба, генеральная прокуратура.По данным издания, румынское правительство при создании этого указа руководствовалось аналогичными законодательными актами, принятыми в Британии, Франции и Польше.Libertatea отмечает, что проект введения контроля за контентом соцсетей реализуется на фоне отмены в Румынии первого тура президентских выборов 2024 года.Напомним, что по итогам первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года, больше всего голосов набрал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,94%), которого румынские СМИ называют "пророссийским экстремистом". Лидер партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, поддерживающая партнерство страны с НАТО и США, набрала 19,18% голосов.Эти два кандидата должны были бороться за пост президента Румынии во втором туре, который был намечен на 8 декабря 2024 года. Однако конституционный суд Румынии аннулировал собственное решение о признании итогов первого тура голосования из-за заявлений спецслужб страны о вмешательстве России в выборный процесс.Также Джорджеску обвинили в проведении непрозрачной кампании, в ходе которой он якобы пользовался скрытым финансированием и алгоритмами TikTok, где политик в основном и вел свою предвыборную агитацию. Его видео в соцсетях набирали по несколько миллионов просмотров, при том, что все население Румынии – 19 миллионов.Повторные президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая, однако действующие румынские власти делают все, чтобы в списке кандидатов в президенты не оказалось имени Кэлина Джорджеску.Политик 26 февраля в соцсетях заявил, что собирается снова подать свою кандидатуру на пост президента. В этот же день полиция остановила на дороге его машину и забрала Джорджеску на допрос в прокуратуру.По информации местных СМИ, Генпрокуратура Румынии выдвинула против него шесть обвинений. Джорджеску в том числе обвиняют в призывах к действиям, направленным против конструкционного строя, распространении информации, не соответствующей действительности, предоставлении ложных деклараций относительно источников финансирования избирательной кампании.За обвинениями против Кэлина Джорджеску стоит руководство Евросоюза, в частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в аннулировании результатов первого тура президентских выборов в Румынии, полагают в Службе внешней разведки (СВР) России.В сообщении ведомства, распространенном 4 марта, отмечается, что фон дер Ляйен потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. Она пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представитель "несистемных сил" продолжит участие в избирательной кампании, говорится в сообщении.В СВР заявили, что власти Евросоюза опасаются "консервативного поворота" в связи с возвращением на пост президента США Дональда Трампа и ведут борьбу со всеми европейскими политиками, симпатизирующими американскому лидеру.Действительно, еще до первого тура президентских выборах в Румынии считалось, что кандидат Джорджеску пользуется поддержкой команды Трампа. Этот тезис подтвердило одно из первых выступлений на международных площадках вице-президента США Джей Ди Вэнса, незадолго после утверждения состава новой американской администрации.На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Вэнс выбрал пример Румынии для того, чтобы обрисовать плачевное состояние демократии в ЕС, которое он назвал европейской бедой похуже украинского конфликта."Сейчас ситуация настолько ухудшилась, что в декабре прошлого года Румыния просто отменила результаты президентских выборов, основываясь на неубедительных подозрениях разведывательной службы и огромном давлении со стороны своих соседей по континенту", — заявил тогда Вэнс.Поэтому обвинения, предъявленные кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску большинство СМИ восприняли как борьбу брюссельского мейнстрима против несистемных европейских лидеров, таких, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской (автономии в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.Даже сам Додик, которого суд Боснии и Герцеговины недавно приговорил к году тюремного заключения и шести годам запрета на муниципальную и государственную службу за его попытку защитить Республику Сербскую от уничтожения, заявил, что действия, направленные против него, и действия, направленные против Кэлина Джорджеску в Румынии, являются частью одной и той же системы.Однако причины для возникновения ситуации, которая сложилась вокруг президентских выборов в Румынии, выходят за рамки этого обобщающего процесса. В том числе их надо искать в истории взаимоотношений Бухареста и Брюсселя до и после того, как Румыния страна стала частью "большого европейского семейства".В ЕС Румыния вошла в 2007 году вместе с Болгарией. Две восточноевропейские страны не отвечали критериям, необходимым для вступления в это объединение, ни по экономическим показателям, ни по уровню развитости институтов так называемого правового государства. Тем не менее, вступление Румынии и Болгарии в ЕС было нужно Западу по политическим причинам – для того, чтобы огородить Россию и ее непосредственных соседей от остатка стран европейского континента. Так две бывшие страны Восточного блока оказались в Евросоюзе, тут же попав в ряд самых бедных государств объединения.Готовясь к вступлению в ЕС, экономика Румынии некоторое время показывала впечатляющий ежегодный рост – с 2001 по 2008 год показатели роста превышали 4% в год, а прямые иностранные инвестиции в 2006-2009 гг превысили 7 млрд евро в год. Таким образом с 2001 по 2008 год Румыния перешла от 24% до 42% от среднего по ЕС ВВП на душу населения. Но в 2008 году наступил мировой экономический кризис, который замедлил темп роста румынской экономики.Так, в соответствии с данными Европейского статистического агентства (EUROSTAT), в 2023 году Румыния с 34,4% "неплатежеспособного" населения вернулась на первое место в Евросоюзе по уровню бедности, опережая по этому показателю Болгарию и Грецию. Более трети жителей страны в 2022 году находились на грани нищеты, а каждый второй сталкивался с проблемой нехватки средств и качественных продуктов питания.Несмотря на удручающую статистику, в этом же 2022 году брюссельские чиновники лишили Румынию двух миллиардов евро грантовых средств для экономического восстановления страны, ссылаясь при этом на впечатляющий экономический рост, который был зарегистрирован в предыдущие годы. В самом румынском обществе резко негативно отреагировали на это решение, подсчитав, что оно только усугубит прогрессирующую деиндустриализацию.Отношения между румынами и брюссельской администрацией складывались тяжело в силу не только экономических, но и ценностных противоречий. Румынское общество довольно консервативно. Так, по результатам опроса общественного мнения, проведенного осенью 2023 года, румынская церковь пользуется доверием 70% респондентов, в то время как парламенту доверяет всего 20% опрошенных. В качестве одной из самых популярных в обществе личностей респонденты назвали предстоятеля Румынской православной церкви.В августе 2023 года правительство Румынии оспорило решение Европейского суда по правам человека, по которому Бухарест обязан легализовать однополые браки. При этом большую палату ЕСПЧ попросили пересмотреть свое решение по необходимости легализации однополых браков, так как его реализация станет причиной серьезного государственного и общественного кризиса.По мере нарастания противоречий между Бухарестом и администрацией в Брюсселе среди румынских политиков будет увеличиваться число критиков европейской бюрократии. Тем более, антизападная риторика близка многим румынам, выступающим за сохранение традиционных устоев общества.Что касается интеллектуальной элиты, немалая ее часть выступает с позиций ультранационализма, а также "протохронизма" (идеализации румынской истории), свойственного эпохе позднего Чаушеску. Во времена Чаушеску идеология национал-коммунизма в Румынии зиждилась на представлении о том, что румыны – это изолированный "латинский остров" в Восточной Европе, который на протяжении двух тысяч лет боролся с внешними силами за единство и независимость.Поэтому не сложно предположить, почему европейский мейнстрим всячески пытается препятствовать усилению в Румынии правых консервативных политиков, таких, как Кэлин Джорджеску, которого, разумеется, записали в "агенты Кремля".Конечно, ввести цензуру в румынских соцсетях под предлогом борьбы с "кремлёвской пропагандой" звучит куда более прогрессивно, чем вести цензуру для борьбы с румынским консерватизмом, что бы там ни говорил Вэнс.Более подробно о задержании Кэлина Джорджеску в материале Олега Хавича "Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий

https://ukraina.ru/20241203/1059389728.html

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Татьяна Стоянович

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