https://ukraina.ru/20250305/1061540324.html

СВО-3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия

СВО-3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия - 05.03.2025 Украина.ру

СВО-3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия

Издание Украина.ру к третьей годовщине СВО продолжает вспоминать вместе с донецким волонтером и ополченцем первой волны старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным, как российская армия освобождала города Новороссии

2025-03-05T07:28

2025-03-05T07:28

2025-03-05T07:28

эксклюзив

авдеевка

донецк

ринат ахметов

захарченко

дзержинск (торецк)

марьинка

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Первую статью на эту тему читайте здесь1/6) Авдеевка, бои за нее начались еще в начале СВО в 2022 году. Штурм 10 октября 2023 года, освобождение города – 16 февраля 2024 года. Площадь - 29 кв. км, население (2022) – 31 тыс. человекКомментарий Матюшина:"Начиная с 2014 года, укропы планомерно все 8 лет делали из этого северного пригорода Донецка огромный укрепрайон, который можно сравнить со всеми известными нам линиями обороны. Сделанными нами перед Второй Мировой войной. Его планомерно заливали бетоном, делали подземные бункеры и ходы. В итоге сделали из Авдеевки действительно неприступную крепость.Перед нашими частями стояла задача: прорвать ее оборону. Но как? Пошли на хитрость: на юге был укреп под названием ""Царская охота" (на его месте был когда-то одноименный ресторан). Была обнаружена подземная коммуникация – труба в 2 км. Воду из нее предварительно откачали. 17 января, пройдя незаметно по ней, наши смогли зайти в тыл врага и стремительным броском уничтожить оборону "Царской охоты".До этого с севера Авдеевки был захвачен террикон и наши вошли в город со стороны села Степное/Петровское. К февралю мы скрытно смогли подвести резервы. Тогда и начался общий штурм: мы смогли отсечь город от логистики, рассекали город на сектора и зачищали его. Тут нужно отметить активное применение российской авиацией ФАБов. Ими в последние три дня просто утюжили город, особенно Авдеевский Коксохим, где был большой узел обороны укропов. Для них начался сущий Ад. В итоге, город мы взяли.Как только мы взяли Авдеевку и окрестные села, прекратился кошмар обстрелов для севера Донецка – Киевского, Ворошиловского, Калининского районов, для Червоногвардейки Макеевки и Ясиноватой".2/7) Красногоровка, в феврале 2024 года начались бои, в июле 2024 года город был освобожден. Площадь – 11 кв.км, население (2024) – 346 человекКомментарий Матюшина:"Этот городок находился на северо-западе от Донецка и входил вместе с Марьинкой и Авдеевкой в единый рубеж обороны. Его освобождали бойцы донецких 110-й бригады и 5-й бригады им. Захарченко. Брали по науке: окружали по флангам, разрезали на сектора и зачищали. Сейчас города фактически нет - разрушен"3/8) Курахово, бои начались 13 сентября 2024 года, город освобожден – 6 января 2025 года. Площадь – 14 кв.км, население (2019) – 19 тыс. человекКомментарий Матюшина:"Этот городок штурмовали, как с востока, так и с севера. В промышленном плане он был очень важен для самого богатого человека Украины – Рината Ахметова. Ему принадлежала ТЭС на реке Волчьей и оборудованный по последним западным технологиям плавильный завод. Он работал на электричестве, а не на газе. Сюда привозили металлолом и плавили, а продукцию отправляли, как на Украину, так и в Европу,Город был еще известен оригинальным зарабатыванием денег. Он обстреливался укропскими частями, а выделенные Киевом средства на восстановление потом дерибанились между военными и городской администрацией.Для взятия города наши пошли на нее, как с востока, так и с юга и с севера. Переходили реку Волчью, как в брод, так и на лодках. Укропы, чтобы не допустить взятия, взорвали Кураховскую дамбу, но в итоге это лишь помешало их логистике. Главные укрепы у них были на западе города – в промзоне.Город брали опять же донецкие подразделения – 110-я бригада и 5-я бригада им. Захарченко плюс 150-я Идрицко-берлинская гвардейская дивизия"4/9) Угледар, бои начались 24 августа 2022 года, город освобожден 1 октября 2024 года. Площадь – 2 кв. м, высота – 187 м, население (2024) – 107 человекКомментарий Матюшина:"Трудность освобождения города заключалась в том, что он находится на высоте. Внизу под ним простирается степь. Хороший обзор для вражеских обстрелов. Как только к нему походили наши, они сразу подвергались массированному обстрелу. После того, как в октябре наши освободили Павловку, наше наступление приостановилось.И только тогда осенью 2024 года, когда мы смогли взять окрестные шахтыи практически окружить город, его оборона пала"5/10) Торецк/Дзержинск, бои начались 19 июня 2024 года, город практически полностью освобожден, хотя ВСУ контратакуют. Площадь – 63 кв.км, население (2025) – 126 человекКомментарий Матюшина:"В Торецк вошли со стороны Нью-Йорка и Курдюмовки. Из-за Торецка идут постоянные обстрелы Никитовского района Горловки. Фронт тогда там проходил буквально в 2,5 км от последней. Город брали, захватив окрестные терриконы, постепенно выдавливая врагаПонимая важность Торецка, враг сейчас контратакует, потому что понимает, что город – это плацдарм для освобождения Константиновки. Укропы не могут этого допустить".Читайте также материал Александра Чаленко СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия

https://ukraina.ru/20250304/1061516776.html

https://ukraina.ru/20250220/1061209034.html

авдеевка

донецк

дзержинск (торецк)

марьинка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, авдеевка, донецк, ринат ахметов, захарченко, дзержинск (торецк), марьинка