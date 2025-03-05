Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово - 05.03.2025 Украина.ру
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Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово - 05.03.2025 Украина.ру
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово
У гарнизона ВСУ на Харьковском направлении сложилась патовая ситуация. Южнее Купянска идут напряженные бои в Куриловке. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась возможность форсировать Оскол. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-05T05:45
2025-03-05T05:45
новости
россия
купянск
геннадий алехин
оскол
вс рф
купянское направление
харьковская область
плацдарм
наступление
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На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом идут бои за село Петропавловка, за которым просматривается часть города за Осколом, сообщил эксперт.Южнее райцентра идут напряженные бои в Куриловке – еще одном пригороде Купянска. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол, рассказал Алехин.ВС России заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая", подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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россия
купянск
оскол
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новости, россия, купянск, геннадий алехин, оскол, вс рф, купянское направление, харьковская область, плацдарм, наступление, спецоперация, сво
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Оскол, ВС РФ, Купянское направление, Харьковская область, плацдарм, наступление, Спецоперация, СВО

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово

05:45 05.03.2025
 
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
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У гарнизона ВСУ на Харьковском направлении сложилась патовая ситуация. Южнее Купянска идут напряженные бои в Куриловке. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась возможность форсировать Оскол. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом идут бои за село Петропавловка, за которым просматривается часть города за Осколом, сообщил эксперт.
Южнее райцентра идут напряженные бои в Куриловке – еще одном пригороде Купянска. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол, рассказал Алехин.
"На противоположный берег реки ведет мост длиной меньше 100 метров. У гарнизона ВСУ на этом направлении сложилась патовая ситуация. Учитывая, что после нашего укрепления плацдарма севернее Купянска в Двуречной с этого участка постоянно приходят сообщения об освобожденных поселках, например, Дорошовки", — подчеркнул обозреватель.
ВС России заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая", подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.
О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжелоСсора с Киевом была вопросом времени. Трамп в ультимативной форме потребовал от Зеленского, чтобы тот считал свои прежние вассальные обязательства ничтожными и присягнул лично ему, то есть трамповской части Америки.
 
НовостиРоссияКупянскГеннадий АлехинОсколВС РФКупянское направлениеХарьковская областьплацдармнаступлениеСпецоперацияСВО
 
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