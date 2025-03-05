https://ukraina.ru/20250305/1061538609.html

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово - 05.03.2025 Украина.ру

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово

У гарнизона ВСУ на Харьковском направлении сложилась патовая ситуация. Южнее Купянска идут напряженные бои в Куриловке. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась возможность форсировать Оскол. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-05T05:45

2025-03-05T05:45

2025-03-05T05:45

новости

россия

купянск

геннадий алехин

оскол

вс рф

купянское направление

харьковская область

плацдарм

наступление

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На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" находятся в нескольких километров от Купянска. Совсем рядом идут бои за село Петропавловка, за которым просматривается часть города за Осколом, сообщил эксперт.Южнее райцентра идут напряженные бои в Куриловке – еще одном пригороде Купянска. Еще южнее ВС РФ готовят плацдарм под селом Загрызово, где появилась хорошая возможность форсировать Оскол, рассказал Алехин.ВС России заходят и с запада, перекрывая пути снабжения гарнизона ВСУ в Купянске. С освобождением Загрызово перекрыто железнодорожное сообщение ВСУ с Купянском по ветке "Святогорск-Тропа-Боровая", подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061535756.html

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новости, россия, купянск, геннадий алехин, оскол, вс рф, купянское направление, харьковская область, плацдарм, наступление, спецоперация, сво