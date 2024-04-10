https://ukraina.ru/20240410/1054402251.html

Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск

Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск - 10.04.2024 Украина.ру

Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск

Наша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорил: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию

2024-04-10T06:04

2024-04-10T06:04

2024-04-10T06:04

интервью

россия

сво

одесса

харьков

нато

польша

румыния

часов яр

александр сырский

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Если мы сможем мирно договориться с Польшей и Румынией о разделе Украины, пусть заходят и забирают ее западные области, считает политический аналитик Юрий БаранчикОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Юрий, некоторое время назад у вас в телеграм-канале была новость о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины. У этой истории было продолжение?- Эту новость опубликовали западные СМИ, которые получили доступ к документам НАТО по этому вопросу. Нам в этой связи надо зафиксировать два момента.Первое. Такая работа ПВО/ПРО на восточных границах Польши и Румынии имеет смысл только в одном случае – если эти страны напрямую готовы участвовать в вооруженном конфликте. То есть в НАТО прогнозируют, что ВС РФ в ходе СВО обязательно дойдут до территории западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать наши ракеты и самолеты. Запад готовится к тому, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, и рано или поздно отойдут не только за Днепр, но и за Збруч.Второе. Фактически речь идет о том, что НАТО может вести свои войска на территорию западной Украины, которые будут прикрываться комплексами ПВО/ПРО, расположенными в Польше и в Румынии.И в том, и в другом случае мы должны зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято управленческими структурами НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой конкретной страны, оформленной в виде частной инициативы.Для России было бы лучше всего, если бы все эти страны НАТО стояли и не дергались. Но если они зайдут на Украину, мы по ним успешно отработаем.- Мне все же кажется, что они будут заходить по собственной инициативе, учитывая, что Зеленский подписал двусторонние соглашения с рядом стран.- Да. И этот вариант был бы для нас предпочтительнее.Наиболее близки к этому Франция, Румыния и Польша. Может быть, Чехия. Еще в этом может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек.С Францией все понятно. Нам достаточно вспомнить события 100-летней давности. Во время Гражданской войны интервенция была оформлена под флагами Антанты. Тогда Франция и Великобритания распределяли зоны ответственности на территории бывшей Российской Империи.Париж, за которым стоял Лондон, считал, что может оттяпать всю Южную Украину у нового социалистического государства, потому что нужна была Одесса, плодородные земли и выход к Черному морю. А англичане пытались подмять под себя Кавказ, чтобы противостоять Ирану и контролировать ближневосточные монархии, которые образовались на обломках Османской империи.Сейчас мы наблюдаем точно такую же ситуацию. На днях Великобритания и объявили о создании "обновленной Антанты".Францию мы вытеснили из Африки, зато теперь она пытается влезть в Молдавию. У Парижа и Кишинёва уже есть соглашение о двусторонней военной помощи. Франция пытается влезть в Армению. Мы вторгаемся в их зону влияния, они вторгаются в нашу.А Румыния и Польша могут завести свои контингенты в контексте распада Украины. Они заведут на ее территорию контингенты под предлогом защиты от российской угрозы, но потом они там и останутся. Эти осколки украинской территории пойдут под их протекторат, а потом по мере угасания украинского проекта Польша и Румыния включат эти территории в свой состав.- Придется ли нам воевать с Польшей и Румынией? Можем ли мы с ними договориться о мирном разделе Украины?- Надеюсь, что договоримся. Западная Украина никогда не была нашей территорией. Там особый человеческий потенциал. Пусть с ними румыны и поляки разбираются.Наша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорил: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию. Если мы сможем об этом мирно договориться с Бухарестом и Варшавой, пусть заходят.В этом случае никакой серой зоны не будет. Будет только граница между Россией и НАТО. Это нам очень выгодно.- Как быть с тем, что та же граница Украины и НАТО проходит по границе Одесской области и той же Румынии?- Дело в том, что от Тирасполя до Одессы всего 100 километров. Тот, кто контролирует Одессу – контролирует Приднестровье и всю Молдавию. Это будет очень серьезный противовес Румынии, которая может строить какие-то планы на Молдавию. Что такое Приднестровье? Это узкая полоска земли, которая насквозь простреливается и проходится.Одесса и Харьков – это один из ключевых пунктов для ВС РФ в ходе СВО. Это важные логистические узлы.Более того, если мы берем Одессу, мы берем под свой контроль всю линию Черного моря и резко увеличим свои возможности по защите своего побережья. В этом случае британским военным и торговым судам будет некуда плыть.У Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. У нее останется только сухопутное сообщение, которое имеет свои ограничения. В тех же Карпатах есть важный железнодорожный тоннель. Если по нему нанести удар и завалить этот проход, все остальные маршруты уже не будут столь эффективными.- Готов ли Запад напрямую воевать с нами за Одессу?- Мы не можем говорить про единый Запад.США не готовы воевать. Франция и Великобритания готовы. Германия, скорее, не готова. Про Венгрию и Словакию я вообще молчу. Да и в Австрии скоро выборы. На них победу могут одержать правые, которые будут блокировать инициативы Брюсселя по сбору дополнительных 100 миллиардов долларов на помощь Украине.Может быть, Европа была единой в первые месяцы СВО. Но сейчас у нее большие проблемы с единством.- И все-таки, в каком виде возможна интервенция западных стран на Украину?- Ситуация очень гибкая. Все зависит от некоторых деталей.Москва недавно официально заявляла, что Франции в состоянии повышенной боевой готовности находятся 2000 человек, чтобы зайти на Украину. Это ни о чем. Если мы накроем их в какой-нибудь точке пересечения границы или в пункте временной дислокации, французы получат 300 гробов и на этом все закончится.А если мы их будем выбивать в ходе ежедневных боев, те же поляки и румыны подтянутся.Короче говоря, масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от того, с какой скоростью мы будем уничтожать зашедшие туда эти воинские контингенты.- Вы затронули тему Приднестровья. Как вы в этой связи заявление румынского премьера об объединении с Молдавией и предложения румынского Минобороны разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников?- Румынию не интересует территория Молдавии. Она де-факто и так под их контролем. Бухарест интересуют территории западной Украины, которые когда-то были в составе Румынии. Если они туда зайдут, выбить их оттуда будет очень тяжело.Румыния может решиться на какие-то агрессивные действия, если она почувствует поддержку Британии. А чем Лондон может помочь Бухаресту? Солдат своих англичане не отправят, флот у них в Черное море зайти не может. Румыны же не дураки. Они понимают, что Британия находится за Ла-Маншем, бить по ним никто не будет, а вот по их территории может конкретно прилететь.Более того, заход румын в Молдавию в рамках международного права можно трактовать по-разному. Если Москва будет трактовать это как акт агрессии, то в рамках соглашений с Приднестровьем мы будем иметь право нанести удар по Румынии. Что тогда Бухарест будет говорить своему населению?Так что во всем украинском кризисе очень много таких нюансов. Более того, ситуация может измениться в любой момент, и нам придется придумывать новые ходы.- Вы упомянули Харьков. Какие есть основные аргументы в пользу того, что скоро там начнутся серьезные бои?- Харьков находится очень близко к российской границе. ВСУ оттуда обстреливают Белгород, а мы уничтожаем эти пусковые установки. Харьков – это важнейший логистический узел. Это второй город Украины по численности населения и промышленному потенциалу. И это большая территория. После Харькова противнику будет негде закрепиться.Если мы возьмем Харьков, мы нанесем Украине серьезный психологический удар. Это наглядный признак поражения. Они там были, а теперь их там нет. Киевский режим может потом сколько угодно говорить, что НАТО пришлет им оружие и боеприпасы и они победят.Более того, если из Харькова побегут люди, которые заполонят остальные украинские города, сработает сарафанное радио. Конкретный очевидец происходящего всегда звучит убедительнее телевизора.- Все разговоры по поводу Харькова упираются в один вопрос. Есть ли у нас для этого силы? Если есть, то для операции какого масштаба?- Летом отопление не нужно. Но вода, свет и канализация нужны всегда. Если этого нет, жилые дома превращаются в огромные мусорные баки. Люди в таких условиях долго не протянут – максимум две недели.Понятно, что нам нельзя втягиваться в уличные бои за Харьков. Надо вырубить всю инфраструктуру, а потом окружить город и создать коридоры для выхода. Даже если там останутся какие-то всушники, долго в таких условиях они не протянут.Надеюсь, мы сможем провести такую гибкую операцию.- Сейчас начались бои за Часов Яр. Военное значение этого города понятно – господствующая высота, которая откроет дорогу на Славянск и Краматорск. Приобретут ли бои за него политическое значение?- Конечно.Наша победа в Авдеевке уже имела большое политическое значение, потому что мы взяли мощный укрепрайон ВСУ. К тому же, если за поражение в Авдеевке ответственность все же нес Залужный, то в потере Авдеевки будет целиком и полностью виноват Сырский.Вы правильно сказали, что взятие Часов Яра откроет для нас дорогу на Славянск и Краматорск. За ними у ВСУ уже не будет крупных агломераций, где можно закатать себя в бетон и упорно сопротивляться.В целом рубежи вражеской обороны истощаются. Мы сейчас где-то на предпоследнем рубеже.

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Кирилл Курбатов

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