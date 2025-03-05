https://ukraina.ru/20250305/1061526375.html

Зеленский, Monobank и ядерка. Украинские эксперты и политики об угрозах миру

Зеленский, Monobank и ядерка. Украинские эксперты и политики об угрозах миру - 05.03.2025 Украина.ру

Зеленский, Monobank и ядерка. Украинские эксперты и политики об угрозах миру

На Украине все ещё обсуждают возможные последствия для режима скандала в Овальном кабинете с участием Зеленского. Думают над тем, чем эта перепалка обернётся для Украины, что будет, если терпение руководства США лопнет и американцы приостановят оказание помощи Киеву.

2025-03-05T06:30

2025-03-05T06:30

2025-03-05T06:30

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

андрей золотарев

вооруженные силы украины

верховная рада

впк

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Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что "определённо это обернётся большой кровью и территориальными потерями". Об этом он сказал в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*.Он пояснил: те "трубадуры Банковой", которые поют о том, что Киев и без американцев обойдётся, что "теневой ВПК" наклепает ещё дронов из китайских комплектующих — они забывают о том, что есть целый ряд очень чувствительных тем, где без доброй воли США Киев рискует попасть в очень плохую ситуацию.По словам Золотарёва, к этим чувствительным темам относится предоставление данных спутниковой, данных электронной разведки — тут у США очень существенные возможности. Эксперт подчеркнул, что это - "глаза и уши" ВСУ.Хотя Илон Маск заявил, что отключений не будет, но остаётся открытым вопрос предоставления запчастей для американской боевой техники, сказал эксперт."Судя по всему, действительно вопрос продолжения американской военной помощи висит, что называется, на волоске. И если будет принято решение об остановке и того, что было выделено Байденом, это будет очень болезненно и чувствительно. И это обернётся неизбежно большой кровью и потерями. Это мы ощутим", - заявил Золотарёв.Он также предположил, что Зеленский не будет спешить извиняться перед Трампом на камеру, но в конце концов его "доламают" — по некоторым данным, две тысячи сотрудников ФБР будто бы уже работают над украинскими досье, расследуя факты коррупции. И тут угроза может быть сильнее исполнения.На Украине и в ряде других стран — даже и в США - тем временем проходят организованные глобалистами акции в поддержку Зеленского. Комментируя это явление, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** заявил в своём блоге, что все эти поклонники Зе должны бы просто выстроиться в очередь в ТЦК (аналог военкомата — Ред.). Но почему-то не выстраиваются.Он также отметил, что Трамп намерен обнародовать "факты тотальной клептократии, коррупции и мародёрства ближайшего окружения Зеленского", из-за чего сейчас "Банковая в панике" и судорожно пытается о чём-то договориться с Белым домом. Скоро выяснится, удалось ли.Что касается очередей в ТЦК, то их нет, людей по-прежнему просто отлавливают на улицах украинских городовё И Мосийчук, и другие украинские блогеры постоянно жалуются на нехватку личного состава в рядах ВСУ.Но если у киевского режима все так плохо, то почему до сих пор фронт не рухнул, почему спецоперация вынужденно продолжается вот уже четвертый год? Недооценивать возможности противника не стоит, считает российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ВСУ на линии боевого соприкосновения обладают небольшим численным преимуществом над российскими войсками и у киевского режима есть даже излишек личного состава, который "при желании или от отчаяния" можно бросить, например, на Белорусское направление. Вообще это небольшое численное преимущество не позволяет ВС РФ планировать эффективные операции.Эксперт указал, что людские ресурсы киевского режима не исчерпаны. "тотальной мобилизации там ещё нет". По его словам, "у них ещё гуляют 700 тысяч человек, которые могут составить резерв для ВСУ".От киевского режима и его хозяев-глобалистов вообще можно ожидать ещё очень много сюрпризов. Так, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене, но имеющий возможность вести активную деятельность депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил в своем блоге, что "после скандала, который Зеленский намеренно устроил в Овальном кабинете, приближенный к власти банкир Олег Гороховский открыл сбор донатов на ядерное оружие"."Украина является участником договора о нераспространении ядерного оружия, обязана соблюдать нормы конвенций, предотвращающих финансирование терроризма и создание оружия массового поражения". - напомнил опальный нардеп, подчеркнув, что Нацбанк Украины (НБУ) и глава НБУ Андрей Пышный"не реагируют на действия Гороховского, который является совладельцем "Монобанк".По мнению Дубинского, такое бездействие Пышного "говорит о том, что он и Гороховский получили на это прямое указание Зеленского".Нардеп добавил: "Такие действия не просто подрывают глобальную безопасность, но и являются стимулом для других авторитарных режимов, которые могут открыть дорогу для краудфандинга создания оружия массового поражения".Отметим, пока сбор "на ядерку" на Украине как бы дезавуировали, объявили шуткой, а собранные миллионы (менее чем за сутки собрали более 27 млн гривен) направили на другие цели. Но сам факт говорит о многом.* Объявлен иноагентом в РФ.** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Украина может оказаться в военной яме. Украинские эксперты о ситуации"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей золотарев, вооруженные силы украины, верховная рада, впк