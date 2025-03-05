"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
Коллаж: Трамп и Путин
Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с Россией хотят говорить по существу. Это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность глаза в глаза объяснить Трампу наши цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Если Дональд Трамп о чем-то договорится с Владимиром Путиным и "выкрутит руки" Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли", отметил эксперт.
Поэтому очень важно, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее "повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", подчеркнул он.
"Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с нами хотят говорить по существу. Во-первых, это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность глаза в глаза объяснить Трампу наши цели и убедиться, что он их понял", — подчеркнул Полетаев.
Он сравнил это с переговорами по бизнесу, когда надо стараться говорить не с исполнителями, а с человеком, который принимает решения. Потому что тогда все становится проще и быстрее, указал эксперт.
Во-вторых, примечательно, какую истерику на Украине и на Западе вызвал один только телефонный разговор Путина и Трампа. Смятение в рядах противника – это всегда хорошо, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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