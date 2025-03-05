"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине - 05.03.2025 Украина.ру
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"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине - 05.03.2025 Украина.ру
"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с Россией хотят говорить по существу. Это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность глаза в глаза объяснить Трампу наши цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-05T05:00
2025-03-05T05:00
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европа
дональд трамп
владимир путин
сергей полетаев
переговоры
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Если Дональд Трамп о чем-то договорится с Владимиром Путиным и "выкрутит руки" Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли", отметил эксперт. Поэтому очень важно, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее "повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", подчеркнул он.Он сравнил это с переговорами по бизнесу, когда надо стараться говорить не с исполнителями, а с человеком, который принимает решения. Потому что тогда все становится проще и быстрее, указал эксперт.Во-вторых, примечательно, какую истерику на Украине и на Западе вызвал один только телефонный разговор Путина и Трампа. Смятение в рядах противника – это всегда хорошо, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, сергей полетаев , переговоры
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Полетаев , переговоры

"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине

05:00 05.03.2025
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с Россией хотят говорить по существу. Это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность глаза в глаза объяснить Трампу наши цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Если Дональд Трамп о чем-то договорится с Владимиром Путиным и "выкрутит руки" Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли", отметил эксперт.
Поэтому очень важно, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее "повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", подчеркнул он.
"Насколько я понимаю действия Путина, он пользуется моментом: впервые за три года с нами хотят говорить по существу. Во-первых, это само по себе дорогого стоит: теперь есть возможность глаза в глаза объяснить Трампу наши цели и убедиться, что он их понял", — подчеркнул Полетаев.
Он сравнил это с переговорами по бизнесу, когда надо стараться говорить не с исполнителями, а с человеком, который принимает решения. Потому что тогда все становится проще и быстрее, указал эксперт.
Во-вторых, примечательно, какую истерику на Украине и на Западе вызвал один только телефонный разговор Путина и Трампа. Смятение в рядах противника – это всегда хорошо, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
Александр Зимовский
Вчера, 07:00
Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи ЗапорожьяВСУ по всей линии фронта по-прежнему обладают небольшим численным преимуществом над ВС РФ. У киевского режима есть излишек личного состава, который в любой момент можно бросить на новую авантюру, считает российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
 
НовостиУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинСергей Полетаевпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
04:30Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
04:00Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
03:30"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности
03:18Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы
02:41Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом
23:01Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в Конгрессе
20:45Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
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20:03"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе
20:00Александр Зимовский: К лету Трампу будет нужен дипломатический прорыв или смещение Зеленского
19:45До того, как Трамп "выкрутит руки" Европе, Украина должна понять, что ее "повалили на землю" — эксперт
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