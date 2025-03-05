Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией. И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы вызвало нешуточные волнения в Евросоюзе. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, уточнил обозреватель.
У Евросоюза сейчас только две проблемы – Украина и Трамп. Причём Украина – это проблема уже практически закрытая, и все, что ее касается — это политическая риторика, подчеркнул Ищенко.
"Надо дождаться того момента, когда она либо перестанет существовать, либо Россия и США найдут глобальный компромисс, в рамках которого кусочек Украины кому-то оставят, хотя это маловероятно, потому что самая главная проблема Украины в том, что она не может существовать за свой счёт, а платить за неё никто не хочет", — отметил политолог.
Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией, указал он.
"И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Сейчас команда Трампа демонстрирует более эффективную работу в соответствии с предварительным планированием. Но пока они разбираются между собой, нам от этого только лучше", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе на сайте Украина.ру.
Вчера, 23:01Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп может подписать сделку о редкоземельных металлах Украины с Владимиром Зеленским до выступления в Конгрессе вечером 4 марта. Об этом сообщили журналисты ABC News, ссылаясь на осведомленные с ходом переговоров источники