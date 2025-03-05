https://ukraina.ru/20250305/1061532492.html

Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом

Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом - 05.03.2025 Украина.ру

Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом

Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией. И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-05T05:30

2025-03-05T05:30

2025-03-05T05:30

новости

сша

европа

дональд трамп

ростислав ищенко

ес

украина

переговоры

евросоюз

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d25c9f58fd38f8cd3c5d3209ccda151d.jpg.webp

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы вызвало нешуточные волнения в Евросоюзе. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, уточнил обозреватель.У Евросоюза сейчас только две проблемы – Украина и Трамп. Причём Украина – это проблема уже практически закрытая, и все, что ее касается — это политическая риторика, подчеркнул Ищенко. Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией, указал он."И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Сейчас команда Трампа демонстрирует более эффективную работу в соответствии с предварительным планированием. Но пока они разбираются между собой, нам от этого только лучше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061538766.html

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, украина, переговоры, евросоюз, оппозиция, поддержка