Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061532492.html
Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом
Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом - 05.03.2025 Украина.ру
Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом
Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией. И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-05T05:30
2025-03-05T05:30
новости
сша
европа
дональд трамп
ростислав ищенко
ес
украина
переговоры
евросоюз
оппозиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d25c9f58fd38f8cd3c5d3209ccda151d.jpg.webp
Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы вызвало нешуточные волнения в Евросоюзе. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, уточнил обозреватель.У Евросоюза сейчас только две проблемы – Украина и Трамп. Причём Украина – это проблема уже практически закрытая, и все, что ее касается — это политическая риторика, подчеркнул Ищенко. Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией, указал он."И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Сейчас команда Трампа демонстрирует более эффективную работу в соответствии с предварительным планированием. Но пока они разбираются между собой, нам от этого только лучше", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250304/1061538766.html
сша
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_1203b0d1e413db8727125731907f7ef6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, украина, переговоры, евросоюз, оппозиция, поддержка
Новости, США, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина, переговоры, Евросоюз, оппозиция, поддержка

Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом

05:30 05.03.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией. И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы вызвало нешуточные волнения в Евросоюзе. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, уточнил обозреватель.
У Евросоюза сейчас только две проблемы – Украина и Трамп. Причём Украина – это проблема уже практически закрытая, и все, что ее касается — это политическая риторика, подчеркнул Ищенко.
"Надо дождаться того момента, когда она либо перестанет существовать, либо Россия и США найдут глобальный компромисс, в рамках которого кусочек Украины кому-то оставят, хотя это маловероятно, потому что самая главная проблема Украины в том, что она не может существовать за свой счёт, а платить за неё никто не хочет", — отметил политолог.
Поэтому для ЕС, по сути дела, основная проблема одна – это США. Все остальное они придумывают себе сами, вроде "проблемы" с Россией, указал он.
"И поэтому Европейский Союз может с большей эффективностью концентрировать свои силы для борьбы с Трампом. Сейчас команда Трампа демонстрирует более эффективную работу в соответствии с предварительным планированием. Но пока они разбираются между собой, нам от этого только лучше", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале Алексея Туманова "К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе на сайте Украина.ру.
Вчера, 23:01
Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп может подписать сделку о редкоземельных металлах Украины с Владимиром Зеленским до выступления в Конгрессе вечером 4 марта. Об этом сообщили журналисты ABC News, ссылаясь на осведомленные с ходом переговоров источники
 
НовостиСШАЕвропаДональд ТрампРостислав ИщенкоЕСУкраинапереговорыЕвросоюзоппозицияподдержка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев
07:00Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах
06:40Экономика Украины и война: срыв подписания минеральной сделки, страна без детей и целых труб
06:30Зеленский, Monobank и ядерка. Украинские эксперты и политики об угрозах миру
06:20Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота"
06:10Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом
06:00На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины
05:45Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово
05:30Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом
05:00"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
04:30Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
04:00Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
03:30"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности
03:18Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы
02:41Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом
23:01Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в Конгрессе
20:45Украина исчезнет вся... или частично? Ищенко оценил разные варианты соглашений между Россией и США
20:30Поликарпов: ТЦК будут давить "народные майданы" и ловить "ухилянтов", иначе сами отправятся на фронт
20:15Не ложкой есть, а торговать: Ищенко о том, могут ли США стать главным покупателем российских редкоземов
20:08Непатриотично получилось: экс-сотрудники парка "Патриот" осуждены за особо крупную взятку
Лента новостейМолния