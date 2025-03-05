https://ukraina.ru/20250305/1061523418.html

Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах

Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах - 05.03.2025 Украина.ру

Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах

Наши вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. А что касается реакции других стран на наши успехи в зоне СВО, то до них все равно дойдет, что ничего с нами сделать нельзя, считает Роман Насонов - полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ"

2025-03-05T07:00

2025-03-05T07:00

2025-03-05T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее агентство Блумберг сообщило, что все поставки американского военного оборудования для киевского режима, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.- Роман Олегович, это попытка пустить пыль в глаза (политическое решение Трампа сделать Зеленского более податливым)? Или это один из сценариев мягкого слива Украины, о котором мы говорили в прошлый раз?- Это попытка пустить пыль в глаза. Дело в том, что есть официальные каналы поставок, а есть неофициальные. Что конкретно имеет в виду американская сторона, когда говорит о приостановке военных грузов для Украины – неизвестно. Так что пока это не более чем публичные действия, которые, тем не менее, определяют, кто хочет войны, а кто хочет мира.- Если Америка решится полностью обрубить эти поставки, может ли Европа их компенсировать?- Может. Вопрос в объемах.Во-первых, сегодняшний НАТО - это 75% ресурсов Америки. Во-вторых, страны НАТО далеко немонолитны в вопросе Украины. Многим европейским странам не нравится идея увеличить свой военный бюджет и прекратить всякую торговлю с Россией. Им по-прежнему нужен российский транзит дешевых углеводородов.Более того, вся приход к власти Трампа вылил ушаты холодной воды на головы многих европейских политиков. Они по старинке пытаются делать вид, что ничего не поменялось, но на самом деле у них в головах червячки-то завелись, и червячки эти двигаются в разные стороны. Ничего хорошего их в ближайшее время не ждет.Да, Великобритания и Франция хотели бы стать лидерами новой Европы. Но давайте говорить честно, что эти страны еще в прошлом веке поддерживали фашизм. Великобритания поддерживала различные нацистские организации, а Франция сдалась немцам почти без боя. Тогда фашизм проиграл. Проиграет и сейчас.- Когда, на ваш взгляд, станет понятно, что украинский конфликт закончится в результате политического урегулирования? Когда станет понятно, что переговоры сорваны и врага просто придется добивать?- Наверное, это будет некое комплексное решение.Наши вооруженные силы настроены на победу. У них все для этого есть: и боеприпасы, и ударные группировки. Совершенствуется система военно-космической разведки, с которой у нас некоторое время назад не все было так хорошо. Правда, сейчас мы входим во время года, которое не самое удачное для ведения наступательных действия из-за распутицы, но у в целом у нас все в порядке.А что касается реакции других стран на наши успехи в зоне СВО, то хочется вспомнить классика: "Жираф большой, ему видней". До кого-то быстрее дойдет, что нас не победить, для кого-то медленнее.- Тогда перейдем к текущим делам на фронте. В конце недели ВКС РФ нанесли удар по известному еще с советских времен полигону в Новомосковске (Днепропетровская область), а Украина по этому поводу спохватилась только сейчас. Что такого страшного они для себя обнаружили?- В таких ударах нет ничего сложного. Наши "Искандеры" постоянно находятся на дежурстве. Им только надо выдать огневую задачу. Для этого есть специальные разведывательные службы. Они определяют не только место, по которому надо нанести удар, но и подходящее для этого время. Удар был нанесен в момент, когда личный состав ВСУ и иностранные наемники находились в определенной точке полигона.В этом учебном центре иностранцы осуществляли подготовку специалистов БПЛА на технике, которую Украина только-только получила из-за рубежа. То есть Запад решил поменять тактику. Если раньше они носились с подготовкой во Франции бригады "Анна Киевская", то теперь решили обучать украинцев на их территории, потому что это дешевле и проще. Наши партизаны это вовремя подсветили, специалисты разведки ВКС подтвердили, а потом в нужный момент был нанесен эффективный удар.Погибшие специалисты и инструктора были отобранными людьми. Это штучный товар. Пусть еще приезжают. Мы вас любим, ждем и обязательно встретим.- Станут ли такие удары более массовыми? Пока мы бьем по полигонам только в тот момент, когда туда съезжаются наемники, чтобы дорогостоящие боеприпасы лишний раз не расходовать.- Как бы там ни было, "Искандер" - это не хлопушка. Им будут наноситься удары только в случае подтверждения разведданных из трех независимых источников. Как только они совпадут, удар будет. Средства поражения у нас есть.- Прямо сейчас этот удар может сказаться на обороноспособности ВСУ в Днепропетровской области? Все-таки Новомосковск не так далеко от линии соприкосновения.- Вряд ли. Там же готовились специалисты одного из перспективных направлений, которые хотели получить новую западную технику. Не думаю, что эти 150 человек могли закрыть какие-то бреши в украинской обороне. Тем не менее, мы нанесли противнику глубокую психологическую рану.Во-первых, не всякий может стать специалистом по БПЛА.Во-вторых, в ходе удара мы покорежили немало западной техники.В любом случае – это значимый успех.- Тем более, Украина сейчас носится с идеей о "линейке дронов" и создания "зоны контроля" в 15 километров.- Говорить Украина может все, что угодно. А какими средствами она это может создать, если протяженность фронта превышает тысячу километров?Да, за счет РЭБа и БПЛА на одном из тактических направлений такую зону контроля создать можно. Но как только мы это поймем, мы задавим ВСУ другими своими огневыми возможностями.Почему они определили 15-километровую зону? Видимо, они думают, что большая часть нашей 120 и небольшая часть 152-мм артиллерии до них не добьют. Ничего подобного. Мы заставим ВСУ шевелиться.Кстати, недавно мы отметили день Сил Специальных Операций. Эти ребята не спят, а активно работают за передним краем: добывают ценные разведданные и уничтожают командные пункты ВСУ.Повторюсь, никакую зону безопасности враг создать не сможет. Покоя ему не будет нигде.- Вы сказали, что наша артиллерия до них добьет с такого расстояния. А разве она не стала уязвимее из-за работы дронов?- Не стала.Мы уже давно сделали козырьки. Мы давно сделали различные инженерные средства по маскировке орудий, в том числе ложные районы. Мы меняем стартовые огневые позиции после серии выстрелов. Тактика ведения огня поменялась, система корректировки ускорилась. Наши БПЛА висят над полем боя 24 на 7. Это как в компьютерной игре: увидели – поразили – добили, а потом еще кол осиновый вбили в то место, где кто-то мог шевелиться.Более того, у нас есть преимущество и в численности стволов, и в снарядах. При этом хочу доложить, что 155-мм натовские боеприпасы в Европе почти кончились. И если Америка откажется от поставок, это будет серьезный удар по всей этой группировке украинских бандформирований.- Когда-то мы с вами обсуждали работу наших роботизированных установок, которые ведут огонь из АГС. А теперь наши оружейники придумали такие же платформы, которые ведут огонь из ручного гранатомета "Шмель". Что надо сделать, чтобы все эти технические новшества поскорее оказались на фронте?- Установку со "Шмелями" изготовили представители народного ВПК. И тут надо учитывать следующее.Ранцевый пехотный огнемет – это серьезное оружие. Он на километр бьет термобарическим боеприпасом, который уверенно разносит любую технику, доты и дзоты. Но не думаю, что мы можем быстро установить его на какую-то платформу. Если что-то недоработать, он может развернуться не в ту сторону и ударить по своим.РПО "Шмель" наводится открытым прицелом. Как он будет наводится дистанционно?Отмечу также, что фронт – это не место для эксклюзивных решений. Это не подиум. У любого воинского подразделения есть штат. Кто будет управлять этой установкой? Снайпер или пулеметчик? Тут должна быть отдельная военно-учетная специальность, которой надо готовить. Не должна СВО скатываться к партизанщине.Тем не менее, эта мысль абсолютно правильная. У нас должен быть терминатор, который идет впереди боевых порядков и, получив команду, жестоко поражать врага. Идея великолепная. Ее надо поскорее доносить до конструкторских групп, чтобы они попытались ее качественно реализовать.- А почему на фронте так и не появились роботизированные платформы с АГСами? Мы их только под Авдеевкой один раз применили.- Почему не появились? Они есть. И работают эффективно. С АГСами в этом плане проще, потому что они дистанционно управляются. И дальность стрельбы у него подальше, и радиус поражения побольше. А со "Шмелями" сложнее. Но, повторюсь, не надо связывать руки нашим кулибиным, которые помогают фронту. За это им огромнейшее спасибо.- И как наши кулибины должны рассказывать о своих идеях, чтобы они побыстрее доводились до ума, испытывались на полигонах и отправлялись на фронт?- Пусть выходят на любую армейскую выставку. За это платить не надо. Надо просто подойти к организаторам, показать фото и видео, рассказать о сути изобретения. А дальше будет понятно, кто его будет изготавливать в заводском режиме (Тула или Нижний Тагил). Никто не мешает и к конкретным предприятиям обратиться. Тем более, если их идеи хорошие, то гаражного производства будет недостаточно.В крайнем случае пусть эти представители народного ВПК напрямую обращаются ко мне. Я знаю, как этот процесс ускорить.Не думаю, что нашим кулибиным нужна патентная защита, чтобы их имя красовалось на всех углах. Они это делают для помощи бойцов. Хотя, конечно, рассказывать про их заслуги надо.- Вы сказали, что у нашей армии все в порядке, но из-за распутицы больших темпов продвижения ожидать не стоит. А что мы должны сделать за это время в этих условиях?- Во-первых, каждую неделю какой-то населенный пункт все равно переходит под наш контроль. Это уже стало привычным нормативом.Во-вторых, мы отработали новые тактические приемы и дотачиваем их. Уже никто не штурмует в лоб. Мы обходим противника с фланга. Когда мы видим какой-то узел сопротивления, мы проводим разведку, отслеживаем логистику к нему и пытаемся минимизировать его снабжение. Как только мы это делаем, у нас появляется успех, потому что ВСУ боятся оказаться в окружении.В-третьих, у нас есть несколько оперативных резервов, в то время как противник никак не может восполнить потери.Может быть, это не дает нам быстрого продвижения. Но время у нас есть.- Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение Херсона может произойти в ближайшее время. С ним согласились некоторые эксперты, сказав, что мы выполнили ряд подготовительных мероприятий и можем подумать о проведении такой операции в апреле-мае. Что об этом думаете вы?- Я с ними полностью согласен. У нас есть понтонные бригады, которые за ночь наведут переправы, а по ней за пару часов можно перебросить на другой берег дивизионный комплект. У нас есть возможность высадить десанты. Конечно, это будет не так просто, но ничего невозможного в этом нет.Тем более, такая операция по Херсону интересна тем, что к началу переговоров с Трампом по существу у нас будет больше козырей (это терминология Трампа, не моя). Это позволит нам качественно реагировать на различные хотелки и Украины, и Европы, и Америки.Также по теме - в интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, америка, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, вкс, переговоры, херсон, "искандер", дроны