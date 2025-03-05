https://ukraina.ru/20250305/1061529813.html

Экономика Украины и война: срыв подписания минеральной сделки, страна без детей и целых труб

Экономика Украины и война: срыв подписания минеральной сделки, страна без детей и целых труб - 05.03.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: срыв подписания минеральной сделки, страна без детей и целых труб

Главной новостью минувшей недели стал срыв подписания редкоземельной сделки между США и Украиной. Тем не менее, в украинской экономике есть о чём рассказать и без минерально-сырьевой темы. Рождаемость на Украине продолжает падать, а инфраструктура — изнашиваться.

2025-03-05T06:40

2025-03-05T06:40

2025-03-05T06:40

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Конец минеральной сделкеАнонсированное на 28 февраля подписание сделки по минералам между Украиной и США сорвалось. Впрочем, никаких гарантий того, что сделку подпишут не было изначально. Автор в принципе склоняется к мысли, что Зеленский окончательно решил отказаться от подписания сделки ещё 24 февраля, когда ему оказали дипломатическую поддержку европейские политики, прибывшие в Киев к годовщине начала СВО.Логика у Зеленского простая: вне зависимости от того, подписал бы он сделку или нет, его бы принуждали к окончанию войны и прямым переговорам с Россией, что для Зеленского категорически недопустимо. Следовательно, объёмы военной помощи неизбежно сократились бы, а раз так, то какой смысл отдавать США украинские недра?Вот поэтому вояж в Вашингтон был использован как финальная попытка переубедить Трампа. Убедить Дональда Фредериковича не получилось. Вместо переговоров получилась смесь из катастрофы и фарса. Что за это будет самому Зеленскому пока непонятно — ему безразличны гипотетические кары из Вашингтона при наличии поддержки из ЕС (что не гарантировано). А вот украинскому народу всё это грозит новыми страданиями в виде продолжения мобилизации через бусификацию и дальнейшего заруинивания страны.Впрочем, и Трампа срыв по сделке устраивает — это идеальный повод для снятия Украины с довольствия, свидетелем чего мы и является.Вероятность подписания сделки Зеленским низка: он не планирует извиняться перед США, да и подписание документа ничего не изменит лично для него так как от него требуют подать в отставку и уйти из политики.Люди и инфраструктураПервый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак сообщила о снижении коэффициента рождаемости на Украине до 0,9 (уровень Пуэрто-Рико — неинкорпорированной территории США), что является антирекордом для страны. При этом до начала СВО данный коэффициент составлял 1,16, тогда как для воспроизводства населения необходимо 2,2 ребёнка на 1 женщину. В России, по предварительным данным за прошлый год, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 существенно не изменившись по сравнению с 2023 годом, но сократившись на 0,1 по сравнению с 2021 годом.Также на фоне массового отъезда населения растёт средний возраст тех, кто остался. Только за последние несколько лет средний возраст украинцев вырос с 41 до 45 лет (в России — 38,7 лет), а соотношение трудоспособных и пенсионеров теперь составляет один к одному (в России — 2,12 к 1). И это без учёта вывезенной родителями молодёжи, особенно парней, — на Украине традиционно плохо обстоят дела с учётом выезжающих граждан.Таким образом, война с Россией привела к драматичному сокращению населения с примерно 35–37 млн фактически проживавших на подконтрольной киевской власти территории к началу СВО до 25-27 млн человек. Заодно Украина превратилась в страну без детей и молодёжи — детей перестали рожать, а молодёжь вывезли, спасая от курса Зеленского на войну до последнего украинца.Восстановить страну с такой демографией невозможно, мало того, такая возрастная структура не позволяет не только стабилизировать экономику, но и недостаточна для поддержания в рабочем состоянии крайне изношенной инфраструктуры.К слову, об инфраструктуре. Олег Попенко — украинский эксперт в сфере энергетики и ЖКХ — собрал статистику по коммунальным авариям в Киеве с начала отопительного сезона. Знакомиться с летописью порывов на трубах смысла нет, важно лишь понимать, что рвёт часто, густо и коммунальщики могут только латать гнилые трубы, но не проводить их замену. А если ещё киевская власть проведёт корпоратизацию коммунальных предприятий, то ситуация в отрасли станет только хуже. Но самое скверное для граждан Украины в том, что для замены изношенной коммунальной инфраструктуры нет ни денег (они идут на войну), ни кадров (их отправили воевать), ни толковых чиновников (остались бестолочи), ни структур, способных победить тотальное казнокрадство (разложились).В итоге часть крупных городов уже являются частично пригодными для жизни. В Кривом Роге десяткам тысяч горожан так и не подали тепло в их многоквартирные дома, и они пережили зиму без централизованного отопления, а в Полтаве на ладан дышит канализационный коллектор. К слову, коллекторы разрушаются во многих городах России, но в той же Ростовской области областными властями был объявлен режим ЧП и деньги (упрощает выделение бюджетного финансирования) для капремонта обрушающихся канализационных коллекторов в Таганроге и Волгодонске. Что будут делать украинские власти, когда всё хозяйство нужно будет экстренно спасать — не ясно. Вероятно, ничего, а гражданам придётся спасаться самостоятельно, чем они уже и занимаются, убегая из страны.Восстановление страныТурецкая газета Türkiye сообщила о передаче киевской властью Турции досье с проектами восстановления страны, в котором указывалось о планах разыграть первые тендеры в апреле и мая текущего года.В досье включили проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и водоснабжения. Киев выделил в качестве ключевого приоритета модернизацию таможенных пунктов на автодорогах, а также возведение новых постов. Украинская сторона акцентировала внимание на необходимости разработки общенациональной системы платных автомагистралей.Указанный в досье срок не стоит воспринимать как точную дату установления мира — до этого пока крайне далеко. Скорее речь идёт о том, что киевская власть считает целесообразным зазвать турецкие компании для восстановления объектов в глубоком тылу. Тем более не стоит считать такие контракты чем-то железобетонным: в 2023 году Украина и Турция договорились об установке в портах Большой Одессы турецких плавучих тепловых электростанций, однако в феврале 2025 года стало известно, что никаких плавучих ТЭС не будет так как Украина не в состоянии предоставить гарантии безопасности турецкой стороне, да и нормативная база к использованию такой генерации не была готова.А вот в чём можно быть уверенным, так это в том, что провести восстановительные работы самостоятельно Украина не сможет, иначе не звали бы на подмогу турецкий бизнес.Украина без лесаГоспредприятие "Леса Украины" отчиталось о реализации за две недели второго квартала 2025 года 723 тыс. м3 древесины на 3 млрд гривен, что в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.За "Леса Украины" можно лишь порадоваться — предприятие делает кассу. Но если затянуть войну с Россией ещё на пару лет, то окажется, что лесов Украине для обогрева своих же сёл не хватит.Основа систем отопления частного сектора в негазифицированных населённых пунктах Украины — паровое отопление с использованием твердотопливных котлов. Исторически основным топливом был уголь с Донбасса. Именно под него были спроектированы системы, под него производились котлы, способные обогревать дома площадью свыше 100 м2.После 2014 года антрацит стал непозволительной роскошью, после 2022 года уголь — вне зависимости от марки — исчез как таковой и сжигать в котлах стали всё, что горит. В ход идут покрышки, щепа, опилки, топливные брекеты и дрова. Естественно, топлива требуется значительно (зачастую кратно) больше, его калорийность значительно меньше, а адаптация систем отопления к таким реалиям либо обходится слишком дорого, либо и вовсе невозможна без сокращения обогреваемой площади.Поэтому возникновение локальных энергетических кризисов (в каждом селе это произойдёт в своё время) — вопрос исключительно времени так как запас дров конечен, а потребность в них меньше становиться не будет.В общем, без угля из Донбасса нормальной жизни в украинских сёлах не будет.Прочие новостиМэр Львова Андрей Садовой заявил, что благодаря поддержке британских партнёров его город станет транспортным хабом Европы. Как Британия поможет Львову — решительно непонятно, да и сам Садовой никакой конкретики не даёт. Пока что власти планируют создать автомобильный и железнодорожные узлы (будто их нет). Вот только кого и что будут возить — не ясно. Транспортным хабом Львов мог бы стать в какой-то другой реальности, где по Украине проходил бы один из коридоров Нового шёлкового пути или караваны грузовиков из России в ЕС. А пока же Львов является таким же логистическим тупиком, как и остальная Украина, чьи власти решили превратить страну в Дикое поле между Россией и Евросоюзом.На полную мощность в 10 млрд сигарет в год выведена львовская фабрика ТНК "Филипп Морис".Госстат сообщил о введении в 2024 году в эксплуатацию 118,5 тыс. квартир, что является наибольшим показателем с начала СВО, в части квартиры в МКД (70% от общего количества введённых в эксплуатацию) и вовсе рекордом за последние 7 лет. Средняя площадь квартиры в МКД составила 57,7 м2, прибавив за последние пару лет 5 "квадратов". На первом месте по сданным квартирам Киев, на втором — Киевская область, а замыкает тройку Львовская область. В общем, жилищное строительство на Украине кое-как раскочегарилось, а великое переселение народов только предстоит осознать и изучить.В феврале Украина импортировала 511,8 млн м3 газа, поставив месячный рекорд по импорту за последние 1,5 года. По сравнению с январём 2025 года объём импорта газа вырос в 12 раз. Это прямое следствие недостаточных запасов, работы ГТС Украины в изолированном режиме (без транзита из России), а также эффективности российских ударов по объектам украинской газодобычи. При этом на первом месте по поставкам газа находится Словакия, которой Украина, отказавшись от продления транзитного соглашения с "Газпромом" как раз и перекрыла газ.Кроме того, в феврале Украина увеличила на 30% по сравнению с январем импорт электроэнергии. Главным поставщиком стала Венгрия. При этом объёмы перетоков не превышают 30–50% в зависимости суток. Как видно, стоило понизиться температуре, так и объёмы импорта увеличились.Швеция оплатила и изготовила две газовых турбины большой мощности для Украины. А США на фоне конфликта Зеленского с Трампом прекратили выделять деньги на восстановление украинской энергетики.В Польше постоянно проживают 1,55 млн украинцев — такие данные привело польское управление по делам иностранцев. Из них 933 тыс. граждан прибыли в страну после начала СВО.С начала СВО акции немецкой компании Rheinmetall выросли в 10 раз с 96,8 евро до 968 евро за бумагу. Сказался рост объёмов заказов и неуёмная пиар-активность гендиректора компании Армина Паппергера — он периодически заявляет о строительстве на Украине новых и новых военных заводов, которые никто толком и в глаза не видел.О том, что может произойти со сделкой по редкоземельным материалам в ближайшее время - в статье Алексея Туманова ""К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе"

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