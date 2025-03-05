https://ukraina.ru/20250305/1061541173.html

Главное за ночь 5 марта

Главное за ночь 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 5 марта

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — Украина.ру, 05.03.2025

2025-03-05T08:08

2025-03-05T08:08

2025-03-05T08:08

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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.ВКС России одним ударом уничтожили опорный пункт и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости Марочко.МВД Украины заявило о масштабных разрушениях после взрывов в Одессе, повреждена критическая инфраструктура.Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции, сообщили в региональном УФСБ.Россия пока не планирует сокращать списки недружественных стран, сообщил Дмитрий Песков.Александр Лукашенко заявил, что ждет Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров. Он также добавил, что США следует договариваться о редкоземельных металлах с Россией, а не с Украиной.Власти Британии во вторник весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа, пишет Telegraph. По словам источника газеты, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.Подробнее о перепалке - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, россия, украина, сша, владимир зеленский, алексей марочко, минобороны, вкс, вооруженные силы украины