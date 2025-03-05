Главное за ночь 5 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.
ВКС России одним ударом уничтожили опорный пункт и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости Марочко.
МВД Украины заявило о масштабных разрушениях после взрывов в Одессе, повреждена критическая инфраструктура.
Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции, сообщили в региональном УФСБ.
Россия пока не планирует сокращать списки недружественных стран, сообщил Дмитрий Песков.
Александр Лукашенко заявил, что ждет Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров. Он также добавил, что США следует договариваться о редкоземельных металлах с Россией, а не с Украиной.
Власти Британии во вторник весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа, пишет Telegraph. По словам источника газеты, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.
Подробнее о перепалке - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома на сайте Украина.ру.