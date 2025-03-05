Главное за ночь 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061541173.html
Главное за ночь 5 марта
Главное за ночь 5 марта - 05.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 5 марта
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — Украина.ру, 05.03.2025
2025-03-05T08:08
2025-03-05T08:08
новости
дональд трамп
россия
украина
сша
владимир зеленский
алексей марочко
минобороны
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_3a8236440bd609cbcfbab0076c0054d0.jpg.webp
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.ВКС России одним ударом уничтожили опорный пункт и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости Марочко.МВД Украины заявило о масштабных разрушениях после взрывов в Одессе, повреждена критическая инфраструктура.Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции, сообщили в региональном УФСБ.Россия пока не планирует сокращать списки недружественных стран, сообщил Дмитрий Песков.Александр Лукашенко заявил, что ждет Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров. Он также добавил, что США следует договариваться о редкоземельных металлах с Россией, а не с Украиной.Власти Британии во вторник весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа, пишет Telegraph. По словам источника газеты, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.Подробнее о перепалке - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_4d22719165e6ba4ba79d10f4bf9b9a97.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, россия, украина, сша, владимир зеленский, алексей марочко, минобороны, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Марочко, Минобороны, ВКС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 5 марта

08:08 05.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией России: три дрона сбито над Белгородской областью, еще три — над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.
ВКС России одним ударом уничтожили опорный пункт и около 30 боевиков ВСУ возле села Кондрашовка в Харьковской области, заявил РИА Новости Марочко.
МВД Украины заявило о масштабных разрушениях после взрывов в Одессе, повреждена критическая инфраструктура.
Власти ДНР депортировали иностранца, организовавшего канал незаконной миграции, сообщили в региональном УФСБ.
Россия пока не планирует сокращать списки недружественных стран, сообщил Дмитрий Песков.
Александр Лукашенко заявил, что ждет Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров. Он также добавил, что США следует договариваться о редкоземельных металлах с Россией, а не с Украиной.
Власти Британии во вторник весь день работали над восстановлением контакта Украины и США после перепалки Зеленского и Трампа, пишет Telegraph. По словам источника газеты, речь шла о "непрерывном разговоре", а не просто о телефонных звонках.
Подробнее о перепалке - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома на сайте Украина.ру.
 
НовостиДональд ТрампРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлексей МарочкоМинобороныВКСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено
08:08Главное за ночь 5 марта
08:05Русский инженер родом из Ниццы. 155 лет Евгению Патону
07:28СВО-3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия
07:18Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе
07:10Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев
07:00Роман Насонов: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах
06:40Экономика Украины и война: срыв подписания минеральной сделки, страна без детей и целых труб
06:30Зеленский, Monobank и ядерка. Украинские эксперты и политики об угрозах миру
06:20Цензурой по "ТикТоку". Румынские власти против "правого поворота"
06:10Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом
06:00На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины
05:45Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ освобождают Петропавловку и готовят плацдарм в Загрызово
05:30Главная проблема — не Украина: Ищенко объяснил, как ЕС может концентрировать силы для борьбы с Трампом
05:00"Путин пользуется моментом": Полетаев объяснил, способен ли Трамп понять цели России по Украине
04:30Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
04:00Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
03:30"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности
03:18Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы
02:41Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом
Лента новостейМолния