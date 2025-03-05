https://ukraina.ru/20250305/1061525613.html

Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом

Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом - 05.03.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом

Главная новость начала недели – приостановка всей американской помощи Украине, о которой в ночь на 4 марта (по Москве) заявил президент США Дональд Трамп. Украинские спикеры и эксперты признают: искать помощь где-либо кроме Европы теперь совершенно бессмысленно, но и на саму Европу надеяться не приходится

2025-03-05T06:10

2025-03-05T06:10

2025-03-05T06:10

эксклюзив

украина

европа

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

урсула фон дер ляйен

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061525998_0:62:1042:649_1920x0_80_0_0_e2019af89738836b1e9543238a342412.jpg

"Ни у кого нет плана""Европейцы нас поддерживают и сочувствуют, но на лондонском саммите они чётко дали понять очевидное: на данном этапе ЕС и Великобритания не способны заменить всю линейку американской военной помощи. Банковая должна была это знать и просчитывать каждую деталь американского турне", – написала в соцсетях депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.Прежде всего от остановки помощи пострадает фронт, подчеркнула она. Европа же американские поставки возместить не сможет.В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила: Европа вступает в "эпоху перевооружения" и готова отвечать на вызовы как в краткосрочной перспективе, "действуя и поддерживая Украину", так и в более широком смысле – обеспечивая свою собственную безопасность.Она анонсировала займ в 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС, выделяемый на оборону. Необходимость таких экстренных мер, по словам фон дер Ляйен, показали встречи и переговоры, прошедшие за недавнее время, и в особенности – саммит в Лондоне.В столицу Великобритании для встречи с европейскими лидерами Владимир Зеленский прилетел 2 марта после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.Встреча в Лондоне прошла под лозунгом "Обезопасим наше будущее", присутствовали на ней лидеры десяти европейских держав."Нужно готовиться к худшему", – предрекла фон дер Ляйен, настаивая на необходимости милитаризации Евросоюза.Помимо абстрактных слов о том, что "Европа хочет мира, но не любой ценой, без гарантий", президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз комментировал тему отправки на Украину европейских войск."В ближайшие недели никаких европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель. Затем, когда мир будет подписан, начнётся развёртывание", – сказал он.Итоги же всей встречи довольно жёстко подвёл премьер-министр Польши Дональд Туск:"У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий. И это ощущение хаоса иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали при неприглядном зрелище в Вашингтоне – чего мы все предпочли бы избежать".Уже во вторник очередной отказ посылать на Украину своих военных прозвучал из Италии, а Венгрия наложила вето на документ о военной помощи Киеву. По информации журналистов CNN, из-за этого Брюссель приостанавливает разработку нового пакета помощи на 20 миллиардов евро.Основная проблема европейской консолидации заключается в том, что без кулака, в котором США держали всю Европу, роль модератора пытается играть Великобритания, но ей мешает историческая конкуренция между Лондоном, Парижем и Берлином, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин."По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине.Вообще, милитаризация Европы неизбежна. Теперь они могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США", – объяснил он.Внутренние проблемыВ самой Европе тем временем начался период карнавала, на улицах Дюссельдорфа – гуляния с ростовыми куклами Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина в жанровых сценках в поддержку Украины.В Германии в целом достаточно внутренних проблем: в понедельник, 3 марта, в Мангейме произошёл очередной теракт. Гражданин ФРГ из соседней земли Рейнланд-Пфальц ранее судимый за разжигание ненависти и вождение в нетрезвом виде наехал на людей в центре города. Два человека погибли, 10 получили ранения.Этот теракт – ещё один в череде трагических происшествий в разных городах Германии. Совсем недавно в Мюнхене, во время проведения международной конференции по безопасности на толпу людей наехал афганский иммигрант: два человека погибли, 36 пострадали.За один только декабрь в ФРГ от рук террористов погибли шесть человек и пострадали 200. На фоне угрозы ряд городов Баден-Вюртемберга отменили карнавальные торжества, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который вскоре вероятно возглавит немецкое правительство, написал в соцсети, что "этот инцидент – как и ужасные действия последних нескольких месяцев – является срочным напоминанием о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные действия".В Брюсселе тем временем закрылся завод Audi, работавший там с 2006 года. По информации EuroNews, производство может быть перенесено в Мексику и Китай. В 2024 году серьёзные финансовые трудности на грани краха испытывал немецкий концерн Volkswagen, в состав которого входят и производители автомобилей Audi, Seat, Bentley, Porsche, Skoda.На закрытие Audi в Брюсселе своеобразно отреагировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его мнению, это открывает промышленности страны новые возможности, предприятие стоит превратить в завод по производству оружия, создав таким образом новые рабочие места, так как Бельгия испытывает "срочную потребность в военных материалах".Свои проблемы и в Австрии: в течение пяти месяцев разные политические силы страны работали над созданием коалиции, и, как пошути президент Австрии Александр ван дер Беллен на церемонии принесения присяги новым канцлером Кристианом Штокером, "всё приходит к тому, кто умеет ждать".Ждали действительно долго, а победителей парламентских выборов 2024 года – ультраправую партию FPÖ в коалицию не пропустили."Авторитарные государства становятся все смелее"За деньгами и стабильностью Урсула фон дер Ляйен в конце прошлой недели отправилась в Индию."Для Европы Индия - оплот уверенности во все более неопределенном мире. Мы знаем, что авторитарные государства становятся все смелее, игнорируют границы, угрожают миру на море. Сейчас самое время активизировать наше сотрудничество в области безопасности и обороны на суше, на море и в космосе", – сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Новые соглашения с Дели – о свободной торговле, заверила фон дер Ляйен, помогут Европе остаться стабильной на фоне угроз Трампа ввести пошлины на европейскую продукцию.Пока Брюссель, Берлин, Париж и Лондон заняты вопросами экономики и вооружения на фоне глубокого политического кризиса, стабильны лишь новости из Прибалтики: литовское издательство Sofoklis во вторник торжественно изъяло из продажи выпущенную им книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса":"До тех пор, пока США не изменят свою политику в отношении Украины".О книге Вэнса и её экранизации - в материале Марии Нестеровой Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061524147.html

https://ukraina.ru/20250304/1061519184.html

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, европа, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, урсула фон дер ляйен, ес