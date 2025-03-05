Европейский перекрёсток. Эпоха перевооружения, борьба литовцев с Джей ди Вэнсом
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Главная новость начала недели – приостановка всей американской помощи Украине, о которой в ночь на 4 марта (по Москве) заявил президент США Дональд Трамп. Украинские спикеры и эксперты признают: искать помощь где-либо кроме Европы теперь совершенно бессмысленно, но и на саму Европу надеяться не приходится
"Ни у кого нет плана"
"Европейцы нас поддерживают и сочувствуют, но на лондонском саммите они чётко дали понять очевидное: на данном этапе ЕС и Великобритания не способны заменить всю линейку американской военной помощи. Банковая должна была это знать и просчитывать каждую деталь американского турне", – написала в соцсетях депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
Прежде всего от остановки помощи пострадает фронт, подчеркнула она. Европа же американские поставки возместить не сможет.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила: Европа вступает в "эпоху перевооружения" и готова отвечать на вызовы как в краткосрочной перспективе, "действуя и поддерживая Украину", так и в более широком смысле – обеспечивая свою собственную безопасность.
Она анонсировала займ в 150 миллиардов евро для стран-членов ЕС, выделяемый на оборону. Необходимость таких экстренных мер, по словам фон дер Ляйен, показали встречи и переговоры, прошедшие за недавнее время, и в особенности – саммит в Лондоне.
В столицу Великобритании для встречи с европейскими лидерами Владимир Зеленский прилетел 2 марта после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне.
Встреча в Лондоне прошла под лозунгом "Обезопасим наше будущее", присутствовали на ней лидеры десяти европейских держав.
"Нужно готовиться к худшему", – предрекла фон дер Ляйен, настаивая на необходимости милитаризации Евросоюза.
Помимо абстрактных слов о том, что "Европа хочет мира, но не любой ценой, без гарантий", президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз комментировал тему отправки на Украину европейских войск.
"В ближайшие недели никаких европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель. Затем, когда мир будет подписан, начнётся развёртывание", – сказал он.
Итоги же всей встречи довольно жёстко подвёл премьер-министр Польши Дональд Туск:
"У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий. И это ощущение хаоса иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали при неприглядном зрелище в Вашингтоне – чего мы все предпочли бы избежать".
Уже во вторник очередной отказ посылать на Украину своих военных прозвучал из Италии, а Венгрия наложила вето на документ о военной помощи Киеву. По информации журналистов CNN, из-за этого Брюссель приостанавливает разработку нового пакета помощи на 20 миллиардов евро.
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Основная проблема европейской консолидации заключается в том, что без кулака, в котором США держали всю Европу, роль модератора пытается играть Великобритания, но ей мешает историческая конкуренция между Лондоном, Парижем и Берлином, рассказал в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Реальный отказ Запада от поддержки Украины возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.
Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине.
Вообще, милитаризация Европы неизбежна. Теперь они могут больше не надеяться на зонтик безопасности, который обеспечивали США", – объяснил он.
Внутренние проблемы
В самой Европе тем временем начался период карнавала, на улицах Дюссельдорфа – гуляния с ростовыми куклами Трампа, Зеленского и президента России Владимира Путина в жанровых сценках в поддержку Украины.
В Германии в целом достаточно внутренних проблем: в понедельник, 3 марта, в Мангейме произошёл очередной теракт. Гражданин ФРГ из соседней земли Рейнланд-Пфальц ранее судимый за разжигание ненависти и вождение в нетрезвом виде наехал на людей в центре города. Два человека погибли, 10 получили ранения.
Этот теракт – ещё один в череде трагических происшествий в разных городах Германии. Совсем недавно в Мюнхене, во время проведения международной конференции по безопасности на толпу людей наехал афганский иммигрант: два человека погибли, 36 пострадали.
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За один только декабрь в ФРГ от рук террористов погибли шесть человек и пострадали 200. На фоне угрозы ряд городов Баден-Вюртемберга отменили карнавальные торжества, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который вскоре вероятно возглавит немецкое правительство, написал в соцсети, что "этот инцидент – как и ужасные действия последних нескольких месяцев – является срочным напоминанием о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные действия".
В Брюсселе тем временем закрылся завод Audi, работавший там с 2006 года. По информации EuroNews, производство может быть перенесено в Мексику и Китай. В 2024 году серьёзные финансовые трудности на грани краха испытывал немецкий концерн Volkswagen, в состав которого входят и производители автомобилей Audi, Seat, Bentley, Porsche, Skoda.
На закрытие Audi в Брюсселе своеобразно отреагировал министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его мнению, это открывает промышленности страны новые возможности, предприятие стоит превратить в завод по производству оружия, создав таким образом новые рабочие места, так как Бельгия испытывает "срочную потребность в военных материалах".
Свои проблемы и в Австрии: в течение пяти месяцев разные политические силы страны работали над созданием коалиции, и, как пошути президент Австрии Александр ван дер Беллен на церемонии принесения присяги новым канцлером Кристианом Штокером, "всё приходит к тому, кто умеет ждать".
Ждали действительно долго, а победителей парламентских выборов 2024 года – ультраправую партию FPÖ в коалицию не пропустили.
"Авторитарные государства становятся все смелее"
За деньгами и стабильностью Урсула фон дер Ляйен в конце прошлой недели отправилась в Индию.
"Для Европы Индия - оплот уверенности во все более неопределенном мире. Мы знаем, что авторитарные государства становятся все смелее, игнорируют границы, угрожают миру на море. Сейчас самое время активизировать наше сотрудничество в области безопасности и обороны на суше, на море и в космосе", – сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Новые соглашения с Дели – о свободной торговле, заверила фон дер Ляйен, помогут Европе остаться стабильной на фоне угроз Трампа ввести пошлины на европейскую продукцию.
Пока Брюссель, Берлин, Париж и Лондон заняты вопросами экономики и вооружения на фоне глубокого политического кризиса, стабильны лишь новости из Прибалтики: литовское издательство Sofoklis во вторник торжественно изъяло из продажи выпущенную им книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса "Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса":
"До тех пор, пока США не изменят свою политику в отношении Украины".
О книге Вэнса и её экранизации - в материале Марии Нестеровой Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам на сайте Украина.ру.