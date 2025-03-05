https://ukraina.ru/20250305/1061537726.html

На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины

На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины - 05.03.2025 Украина.ру

На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины

В случае подписания мирного соглашения Украина рухнет в кровавый хаос, и тогда для наведения порядка там нужен будет Залужный. Зеленский это хорошо понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-05T06:00

2025-03-05T06:00

2025-03-05T10:39

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По мнению эксперта, сейчас власти США лоббируют на пост президента Украины Валерия Залужного. Американцы лоббировали Залужного еще после "АТО". Скорее всего, он проходил обучение на каких-то курсах, и американцы решили, что он годится на эту должность, уточнил он.Власти Украины — это далеко не дураки. Они понимают, что США лоббируют Залужного и поэтому отправили его подальше, отметил он. Зеленский отказался проводить выборы. Залужный не может вернуться и вступить в избирательную кампанию. И тут возможны два сценария, указал он.Первое. В случае подписания мирного соглашения Украина "рухнет в кровавый хаос", и тогда нужен будет Залужный для наведения порядка. Зеленский это понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам, чтобы не выглядеть как предатель, отметил Поликарпов."Второе. Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения". Все-таки все эти три года СВО мы не занимались политическим терроризмом. Мы не уничтожали Верховную Раду, хотя для этого достаточно было послать всего два "Искандера" по зданию украинского парламента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061537131.html

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новости, украина, сша, вашингтон, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, власти украины, президент украины, выборы, сво, "искандер"