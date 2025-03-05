На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины
06:00 05.03.2025 (обновлено: 10:39 05.03.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ganna.maliar
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ganna.maliar
В случае подписания мирного соглашения Украина рухнет в кровавый хаос, и тогда для наведения порядка там нужен будет Залужный. Зеленский это хорошо понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, сейчас власти США лоббируют на пост президента Украины Валерия Залужного. Американцы лоббировали Залужного еще после "АТО". Скорее всего, он проходил обучение на каких-то курсах, и американцы решили, что он годится на эту должность, уточнил он.
"Дело в том, что еще осенью 2014 года всех командиров нацбатов тоже вывозили на смотрины в Вашингтон, но никто из этих командиров не заинтересовал американцев настолько, чтобы продвигать их как политиков, а Залужного они сочли приемлемым персонажем", — подчеркнул Поликарпов.
Власти Украины — это далеко не дураки. Они понимают, что США лоббируют Залужного и поэтому отправили его подальше, отметил он. Зеленский отказался проводить выборы. Залужный не может вернуться и вступить в избирательную кампанию. И тут возможны два сценария, указал он.
Первое. В случае подписания мирного соглашения Украина "рухнет в кровавый хаос", и тогда нужен будет Залужный для наведения порядка. Зеленский это понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам, чтобы не выглядеть как предатель, отметил Поликарпов.
"Второе. Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения". Все-таки все эти три года СВО мы не занимались политическим терроризмом. Мы не уничтожали Верховную Раду, хотя для этого достаточно было послать всего два "Искандера" по зданию украинского парламента", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
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