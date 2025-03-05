На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061537726.html
На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины
На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины - 05.03.2025 Украина.ру
На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины
В случае подписания мирного соглашения Украина рухнет в кровавый хаос, и тогда для наведения порядка там нужен будет Залужный. Зеленский это хорошо понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-05T06:00
2025-03-05T10:39
новости
украина
сша
вашингтон
валерий залужный
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада
власти украины
президент украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060390895_60:4:1060:567_1920x0_80_0_0_afdc8dfb71aebb81f3f2ac862229d983.jpg
По мнению эксперта, сейчас власти США лоббируют на пост президента Украины Валерия Залужного. Американцы лоббировали Залужного еще после "АТО". Скорее всего, он проходил обучение на каких-то курсах, и американцы решили, что он годится на эту должность, уточнил он.Власти Украины — это далеко не дураки. Они понимают, что США лоббируют Залужного и поэтому отправили его подальше, отметил он. Зеленский отказался проводить выборы. Залужный не может вернуться и вступить в избирательную кампанию. И тут возможны два сценария, указал он.Первое. В случае подписания мирного соглашения Украина "рухнет в кровавый хаос", и тогда нужен будет Залужный для наведения порядка. Зеленский это понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам, чтобы не выглядеть как предатель, отметил Поликарпов."Второе. Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения". Все-таки все эти три года СВО мы не занимались политическим терроризмом. Мы не уничтожали Верховную Раду, хотя для этого достаточно было послать всего два "Искандера" по зданию украинского парламента", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250304/1061537131.html
украина
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060390895_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_c369b03430d23b2558dab0848106fe34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, вашингтон, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, власти украины, президент украины, выборы, сво, "искандер"
Новости, Украина, США, Вашингтон, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада, власти Украины, президент Украины, выборы, СВО, "Искандер"

На случай "кровавого хаоса": Поликарпов о том, зачем США продвигают Залужного на роль президента Украины

06:00 05.03.2025 (обновлено: 10:39 05.03.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ganna.maliar
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ganna.maliar
Читать в
ДзенTelegram
В случае подписания мирного соглашения Украина рухнет в кровавый хаос, и тогда для наведения порядка там нужен будет Залужный. Зеленский это хорошо понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По мнению эксперта, сейчас власти США лоббируют на пост президента Украины Валерия Залужного. Американцы лоббировали Залужного еще после "АТО". Скорее всего, он проходил обучение на каких-то курсах, и американцы решили, что он годится на эту должность, уточнил он.
"Дело в том, что еще осенью 2014 года всех командиров нацбатов тоже вывозили на смотрины в Вашингтон, но никто из этих командиров не заинтересовал американцев настолько, чтобы продвигать их как политиков, а Залужного они сочли приемлемым персонажем", — подчеркнул Поликарпов.
Власти Украины — это далеко не дураки. Они понимают, что США лоббируют Залужного и поэтому отправили его подальше, отметил он. Зеленский отказался проводить выборы. Залужный не может вернуться и вступить в избирательную кампанию. И тут возможны два сценария, указал он.
Первое. В случае подписания мирного соглашения Украина "рухнет в кровавый хаос", и тогда нужен будет Залужный для наведения порядка. Зеленский это понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам, чтобы не выглядеть как предатель, отметил Поликарпов.
"Второе. Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения". Все-таки все эти три года СВО мы не занимались политическим терроризмом. Мы не уничтожали Верховную Раду, хотя для этого достаточно было послать всего два "Искандера" по зданию украинского парламента", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
4 марта, 20:03
"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. За несколько часов до выступления Владимир Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Радавласти Украиныпрезидент УкраинывыборыСВО"Искандер"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Петр Скоробогатый: Или Трамп даст России денег на разгром Украины, или ее ждет два года затратной войны
06:14Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца
06:11Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине
06:00"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
05:53На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны
05:52Новая европейская оборонная политика
05:45Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
05:30Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры
05:15Генштаб ВСУ снимает подразделения с Курского плацдарма и перебрасывает их на другие направления — Алехин
05:00Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
04:30Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ
04:00"Достаточно одной команды Маска": Кнутов о том, как скажется на ВСУ отсутствие развединформации от США
03:30Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем"
21:27Переправкой уклонистов в ЕС руководил начальник закарпатской колонии
20:50Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - Bloomberg
20:30После взятия Купянска ВС РФ смогут пойти на Липцы и Казачью Лопань, чтобы заблокировать Харьков — Алехин
20:25Одесская тероборона понесла потери – руководителя поймали на списании бойцов
20:15"Там долго держался русский гарнизон": Зимовский о символическом значении освобождения Малой Локни
20:02"Если бы советские солдаты не освободили Молдавию, то Молдавии и не было бы" - МИД РФ
20:00Милитаризация неизбежна: эксперт объяснил, почему Европа больше не может надеяться на "зонтик" США
Лента новостейМолния