https://ukraina.ru/20250305/1061538428.html

Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов

Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов - 05.03.2025 Украина.ру

Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов

Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить США $500 миллиардов. И тогда был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-05T04:30

2025-03-05T04:30

2025-03-05T04:30

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Активность президента США Дональда Трампа относительно разрешения кризиса на Украине можно объяснить следующим. Есть версия, что Зеленский повел себя "как риелтор-мошенник, который продал квартиру двум людям", рассказал эксперт.Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить эти $500 миллиардов. Был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной", заявил он.И США рассматривали этот вексель в $500 миллиардов как их долю в этом фонде, которая давала бы им контрольный пакет по управлению Украиной, отметил Поликарпов.Американцы рассуждали так: "Если к нам потом будут какие-то претензии, то вот вам бумажка, что у нас есть 51% акций и что нам должны эти $500 миллиардов", уточнил эксперт."Ситуация крайне запутанная. При этом у Трампа есть лимит по времени. Этот лимит – не ноябрь 2026 года, когда будут выборы в Конгресс. Он истекает уже в этом году. Это связано с тем, что оппозиция внутри США ждет неких прорывов. Потому что пока Трамп может предложить им только чистки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061531816.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, соглашение, миллиарды, деньги, европа, ископаемые, конгресс сша, управление, финансирование