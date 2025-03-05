Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов - 05.03.2025 Украина.ру
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Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов - 05.03.2025 Украина.ру
Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить США $500 миллиардов. И тогда был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-05T04:30
2025-03-05T04:30
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
соглашение
миллиарды
деньги
европа
ископаемые
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Активность президента США Дональда Трампа относительно разрешения кризиса на Украине можно объяснить следующим. Есть версия, что Зеленский повел себя "как риелтор-мошенник, который продал квартиру двум людям", рассказал эксперт.Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить эти $500 миллиардов. Был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной", заявил он.И США рассматривали этот вексель в $500 миллиардов как их долю в этом фонде, которая давала бы им контрольный пакет по управлению Украиной, отметил Поликарпов.Американцы рассуждали так: "Если к нам потом будут какие-то претензии, то вот вам бумажка, что у нас есть 51% акций и что нам должны эти $500 миллиардов", уточнил эксперт."Ситуация крайне запутанная. При этом у Трампа есть лимит по времени. Этот лимит – не ноябрь 2026 года, когда будут выборы в Конгресс. Он истекает уже в этом году. Это связано с тем, что оппозиция внутри США ждет неких прорывов. Потому что пока Трамп может предложить им только чистки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, соглашение, миллиарды, деньги, европа, ископаемые, конгресс сша, управление, финансирование
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, соглашение, миллиарды, деньги, Европа, ископаемые, Конгресс США, управление, финансирование

Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов

04:30 05.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции на Украине против земельной реформы
Акции на Украине против земельной реформы - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить США $500 миллиардов. И тогда был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Активность президента США Дональда Трампа относительно разрешения кризиса на Украине можно объяснить следующим. Есть версия, что Зеленский повел себя "как риелтор-мошенник, который продал квартиру двум людям", рассказал эксперт.

"[Якобы] он обещал Евросоюзу монополию в разработке полезных ископаемых и то же самое обещал Штатам. Американцы просекли, что киевский режим пытается продать им одну и ту же вещь, поэтому стали настаивать на таком контракте. И тут есть еще одна хитрая вещь", — подчеркнул Поликарпов.

Все понимают, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить эти $500 миллиардов. Был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной", заявил он.
И США рассматривали этот вексель в $500 миллиардов как их долю в этом фонде, которая давала бы им контрольный пакет по управлению Украиной, отметил Поликарпов.
Американцы рассуждали так: "Если к нам потом будут какие-то претензии, то вот вам бумажка, что у нас есть 51% акций и что нам должны эти $500 миллиардов", уточнил эксперт.
"Ситуация крайне запутанная. При этом у Трампа есть лимит по времени. Этот лимит – не ноябрь 2026 года, когда будут выборы в Конгресс. Он истекает уже в этом году. Это связано с тем, что оппозиция внутри США ждет неких прорывов. Потому что пока Трамп может предложить им только чистки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за интересом Америки к редкоземам — в материале "Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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04:30Контрольный пакет по управлению Украиной: историк рассказал, как США хотят получить $500 миллиардов
04:00Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
03:30"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности
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