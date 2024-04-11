https://ukraina.ru/20240411/1054425546.html

"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение

"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение - 11.04.2024 Украина.ру

"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение

Для победы России нужно принимать жесткие решения. Эти решения могут быть непопулярными для общества, но они должны быть. Необходима мобилизация общества, а экономика должна быть поставлена на военные рельсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T03:40

2024-04-11T03:40

2024-04-11T03:40

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Армия РФ не может начать наступление по всему фронту, потому что сама линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в РФ так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война, рассказал командир.Для большого и победного наступления ВС РФ нужно больше людей. Если сейчас соотношение живой силы армии РФ и ВСУ это 1/1, но для удачного наступления нужно как минимум 10/1 – по всем правилам военной науки, добавил военный.Он добавил, что для победы России нужно принимать жесткие решения. Они могут быть непопулярными в обществе, но они должны быть приняты. Необходима тотальная мобилизация общества, а экономика РФ должна быть поставлена на военные рельсы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, всу, мобилизация, вс рф, спецоперация, общество, экономика, сво, украина