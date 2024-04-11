"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение - 11.04.2024 Украина.ру
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"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение - 11.04.2024 Украина.ру
"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
Для победы России нужно принимать жесткие решения. Эти решения могут быть непопулярными для общества, но они должны быть. Необходима мобилизация общества, а экономика должна быть поставлена на военные рельсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T03:40
2024-04-11T03:40
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Армия РФ не может начать наступление по всему фронту, потому что сама линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в РФ так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война, рассказал командир.Для большого и победного наступления ВС РФ нужно больше людей. Если сейчас соотношение живой силы армии РФ и ВСУ это 1/1, но для удачного наступления нужно как минимум 10/1 – по всем правилам военной науки, добавил военный.Он добавил, что для победы России нужно принимать жесткие решения. Они могут быть непопулярными в обществе, но они должны быть приняты. Необходима тотальная мобилизация общества, а экономика РФ должна быть поставлена на военные рельсы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, всу, мобилизация, вс рф, спецоперация, общество, экономика, сво, украина
Новости, Россия, ВСУ, мобилизация, ВС РФ, Спецоперация, Общество, экономика, СВО, Украина

"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение

03:40 11.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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Для победы России нужно принимать жесткие решения. Эти решения могут быть непопулярными для общества, но они должны быть. Необходима мобилизация общества, а экономика должна быть поставлена на военные рельсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
Армия РФ не может начать наступление по всему фронту, потому что сама линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в РФ так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война, рассказал командир.
Для большого и победного наступления ВС РФ нужно больше людей. Если сейчас соотношение живой силы армии РФ и ВСУ это 1/1, но для удачного наступления нужно как минимум 10/1 – по всем правилам военной науки, добавил военный.
"Полумер не существует. Если взялись за дело, то нужно доводить его до конца и задействовать для этого все доступные средства. Если мы будем продолжать действовать полумерами, то война продлится ещё лет 12", - подчеркнул Викинг.
Он добавил, что для победы России нужно принимать жесткие решения. Они могут быть непопулярными в обществе, но они должны быть приняты. Необходима тотальная мобилизация общества, а экономика РФ должна быть поставлена на военные рельсы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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