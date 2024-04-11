"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Для победы России нужно принимать жесткие решения. Эти решения могут быть непопулярными для общества, но они должны быть. Необходима мобилизация общества, а экономика должна быть поставлена на военные рельсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
Армия РФ не может начать наступление по всему фронту, потому что сама линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в РФ так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война, рассказал командир.
Для большого и победного наступления ВС РФ нужно больше людей. Если сейчас соотношение живой силы армии РФ и ВСУ это 1/1, но для удачного наступления нужно как минимум 10/1 – по всем правилам военной науки, добавил военный.
"Полумер не существует. Если взялись за дело, то нужно доводить его до конца и задействовать для этого все доступные средства. Если мы будем продолжать действовать полумерами, то война продлится ещё лет 12", - подчеркнул Викинг.
Он добавил, что для победы России нужно принимать жесткие решения. Они могут быть непопулярными в обществе, но они должны быть приняты. Необходима тотальная мобилизация общества, а экономика РФ должна быть поставлена на военные рельсы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру