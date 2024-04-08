Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом - 08.04.2024 Украина.ру
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Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом - 08.04.2024 Украина.ру
Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
Командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный о войне дронов, моральном состоянии ВСУ и возможности начала новой войны в Европе
2024-04-08T13:04
2024-04-08T13:04
интервью
сво
спецоперация
сша
европа
владимир зеленский
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
мид
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- Викинг, этом году исполняется десять лет с момента начала военного противостояния в Новороссии. Ты участвуешь в нем с самого начала – с 2014 года. Если посмотреть в ретроспективе, как за эти годы изменилась подготовка ВСУ?- Они эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, у себя наладили производство, в том числе обуви. Если десять лет назад у них были только черные армейские берцы, то сейчас они взяли на вооружение хорошую турецкую обувь, купили лицензию, производят её у себя и поставляют в войска. То же самое и с формой: были куплены лицензии в Польше и в США, закуплены ткани, теперь всю форму и экипировку они штампуют у себя. У Запада заимствуется лучшее, под это создаются производства, и армия полностью оснащается. Кроме того, не стоит забывать, что им поступает огромная помощь из-за рубежа. Тех же приборов ночного видения в год им поставляется на сотни миллионов долларов.- Что касается военной помощи Запада: насколько оправданны и имеют значение для исхода войны (или достижения перелома в ней) поездки Зеленского на Запад за тяжелой техникой, в том числе, за "Абрамсами"?- Перелом, может, это и не внесет, но проблем нам доставит. Для нас это грозит потерями техники и личного состава. Хотя мы опытным путём доказали, что неубиваемой техники не бывает, как бы её ни рекламировали бы и ни превозносили.- Как за эти 10 лет изменилось морально-психологическое состояние противника? Тебе же доводилось общаться с пленными в разные годы.- В 2014-15 гг. моральное состояние у них было на нуле, потом немного подросло. В 2022 году, когда наши вышли из-под Киева, из-под Харькова, это дало противнику большой морально-психологический подъем. Сейчас же, после их неудачного контрнаступления, наоборот, наблюдается нежелание воевать. Опять же, нельзя забывать про отдельные подразделения, набранные из фанатиков и националистов. На их морально-психологическое состояние ничто не влияет, они упорно и фанатично сражаются, а ещё если и под наркотой…- Сейчас в новостях серьёзно обсуждается возможность вступления ВС РФ в прямое противостояние с НАТО. Речь идет о заявлениях Макрона, потом и главы МИД Польши Радослава Сикорского. Насколько это вероятно, на твой взгляд?- Конечно, вероятно. Я считаю, что всё для этого и делалось все эти годы. Россию пытались втянуть в эту войну ещё с 2014 года. И это всё даже не НАТО придумало: там есть более высокие кураторы – США и Великобритания, которые хотят столкнуть Европу в очередную бездну войны и подняться на этом экономически, как это было и во время Второй Мировой войны. Европа сгорит в огне войны – США заработают на поставках вооружения, топлива и всего остального.- Насколько верно, на твой взгляд, утверждение, что сегодняшняя война, начавшаяся как война артиллерии, спустя два года превратилась в войну беспилотников?- Да, количество беспилотников сегодня зашкаливает. Ещё два года назад мы больше опасались артиллерии и поставляемых Западом ракет, то сегодня это беспилотники: дроны-камикадзе, сбросы и т.д.- Кроме РЭБ, других средств борьбы с ними нет?- Против электроники – только электроника. Конечно, бойцы сбивают, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти.- Как считаешь, почему у ВСУ больше возможностей, чем у нас?- Я бы не был столь категоричен. Да, у Украины большая поддержка в мире, более 50 стран работают на их снабжение. У нас не была в принципе развита беспилотная авиация, а теперь, когда мы оказались в изоляции, только начинаем нагонять это производство. Пока, может, и отстаем в количестве, но уж точно не в качестве. Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении обязательно есть прошедшие специальную подготовку пилоты.- Главная наша проблема на сегодня – это отставание в количестве коптеров, и речь идет о сотнях тысяч, верно? Как можно переломить ситуацию?- На мой взгляд, нужно делать как китайцы: берешь, разбираешь до винтика, копируешь и запускаешь в производство, создаешь под это предприятия и штампуешь, штампуешь… То же касается систем РЭБ: нужно добиться, чтобы над каждой позицией и огневой точкой был "купол", а каждый автомобиль был оснащен мобильной станцией. Это в идеале.- Думаешь, наши своё не могут создать, только копировать чужое?- Могут, конечно, но на это нужно время: разработка, испытания. Для этого нужно очень много времени, а его у нас нет. Сейчас каждая минута – это гибель наших бойцов.- Их контрнаступление, запланированное на 2023 год, провалилось. Что мешает нам начать наступление по всей линии фронта?- Во-первых, линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в стране так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война. Для большого и победного наступления нужно больше людей. Если сейчас у нас соотношение живой силы 1/1, но для удачного наступления нужно, как минимум, 10/1 – это по всем правилам. По-другому быть не может.- Допустим, власти России не начали очередную волну мобилизации, а ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Это же удар по экономике, помимо прочего.- Удар по экономике… Тут уж нужно решить: либо мы воюем, либо делаем вид. Полумер не существует. Если взялись за дело, то нужно доводить его до конца и задействовать для этого все доступные средства. Если мы будем продолжать действовать полумерами, то война продлится ещё лет 12: тут мы воюем, а тут не воюем, тут мы противники, а тут мы друзья и партнеры. Уже нанесён серьёзный удар и по нашему флоту, по НПЗ. Я считаю, что нужно принимать жесткие решения, пусть и непопулярные, но они должны быть, если мы хотим победить. Должна быть всеобщая мобилизация не только личного состава, но и мобилизация общества и экономики. Экономика должна быть поставлена на военные рельсы. В СССР, когда выпускали тушенку, папиросы или макароны, производство буквально за полмесяца могло быть преобразовано для изготовления гранат и патронов.- А как быть с мобилизацией общества? У нас для многих до сих пор войны нет, она где-то там и их не касается.- У нас в стране до сих пор нет никакой политической идеи и идеологии, общество никуда не идёт, оно живёт сегодня, чтобы дожить до завтра. Если 50 лет назад мы строили какое-то справедливое социальное будущее, то сегодня мы просто стоим на месте. У нас в Конституции прописан запрет идеологии, а всё национальное право опирается на неё. Конституция же писалась ещё при Ельцине товарищами из-за океана. Нужно, чтобы общество жило для какой-то цели, поднимать патриотическое воспитание. Тогда мы не увидим больше очередей позора в Верхнем Ларсе.- Это же не одно поколение должно смениться.- А давайте посмотрим на Украину: за 10 лет из них воспитали таких нациков, что даже Геббельс позавидовал бы масштабам проведенной работы. У них четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество. Когда мы заходили на Киев, то ждали, что нас встретят хлебом-солью, а встретили выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками. Так что национальная идея – основополагающая в любой войне. Конечно, сейчас в России эта работа тоже ведётся, поддерживаются общественные организации, занимающиеся молодежью, снимаются правильные фильмы и прочее. Но пока это работа над ошибками 90-х и нулевых. А должно стать нормой.- Сколько времени может понадобиться, чтобы сознание украинской молодежи поменять обратно, сделать из них нормальных людей, выжечь из них эту оголтелую русофобию?- Годы, годы. Кроме того, нужно проводить очень большую работу фильтрационного характера. Когда мы освободили тот же Херсон, Мариуполь, мы "высвободили" огромное количество укропатриотов, которые сейчас рассосались по всей территории России. Я больше, чем на 100% уверен, что часть дронов, которые бомбят наши заводы в тылу, взлетают с нашей территории. Не может дрон пролететь тысячу километров незамеченным и прилететь куда-нибудь в Татарстан.- Мы не учли этого, когда взяли тот же Мариуполь. Как учесть ошибки прошлого в будущем, когда будем освобождать новые территории?- Во-первых, нельзя никого никуда выпускать, пока все не пройдут соответствующую проверку. Это закон войны. В 1942 году в США десятки тысяч японцев были собраны в фильтрационные лагеря, чтобы не могли навредить, пока шла война. И плевать американцы хотели на конституцию, на нормы морали и международного права.- Твоё подразделение воюет на угледарском направлении, но в последнее время Угледар ушёл из сводок, про него практически не слышно. Чего не хватает, чтобы взять этот населенный пункт? Это вторая Авдеевка? Такой же укрепрайон?- Да, безусловно. Проблема та же – они здесь укреплялись много лет, делались бетонные бункеры. Авдеевка, Бахмут, Волноваха, Мариуполь – это первая линия их обороны. Угледар – уже вторая, но тем не менее. Кроме того, Угледар окружен минными полями, техника не проходит. Плюс сейчас в условиях войны дронов, один оператор БПЛА может остановить небольшое наступление, а если это ещё и тяжелый украинский дрон Баба-Яга... Основные потери сейчас именно от дронов.- Кто-то считает, что стоит прорвать вторую линию обороны, и мы рванём вперёд семимильными шагами.- Мы стоим на этой линии уже почти два года. Неужели ты думаешь, что они стоят и ничего не делают? Нет, конечно. Они строят новые укрепы, готовятся.- Многие горячие головы задаются вопросом, почему эти укрепы нельзя разнести ФАБами?- Можно, конечно. Но нужно учитывать, что это населенный пункт. Если же укреп в посадках – уничтожили какое-то количество единиц живой силы противника, а завтра на их место зашли следующие.- Мы продолжаем беречь мирное население, как в начале СВО? Многие придерживаются мнения, что это губительно для нас.- Да, конечно, продолжаем. Губительно ли это? Да. По сути, мы спасаем мирных ценой жизней своих ребят. Но иначе нельзя. В противном случае, чем мы будем отличаться от тех же головорезов из "Азова" или "Кракена", после которых ничего живого не остается?- Вы сами проводите работу с мирными в зоне своей ответственности?- Да, помогаем мирным гуманитаркой, продуктами. Воспринимают по-разному. Поначалу, когда мы вышли из Харьковской области, отказывались брать помощь, потому что всех, кто с нами там сотрудничал и просто брал у нас гуманитарку, ВСУ расстреляли. У них не было такого гуманного подхода, как фильтрационные лагеря: они просто заходили и убивали всех, кто мог быть лояльным России. Поэтому когда мы зашли сюда, люди боялись: сейчас мы у них возьмём гуманитарку, а завтра зайдут украинцы и всех перестреляют.- У тебя в этом году тоже 10 лет, как ты воюешь. Ты изменился? Помнишь себя в версии 2014 года?- Да, был молодой и красивый (смеется).- Не устал от войны?- Привык: месяц дома – потом опять несколько лет на войне.- Что для тебя самое тяжелое было за эти 10 лет?- Терять товарищей, с которыми жили, воевали, делили один хлеб.- Чем закончится война?- Нашей победой – у нас выбора нет.
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
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интервью, сво, спецоперация, сша, европа, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, мид, борис ельцин, александр чаленко
Интервью, СВО, Спецоперация, США, Европа, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД, Борис Ельцин, Александр Чаленко

Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом

13:04 08.04.2024
 
© из личного архиваАлексей "Викинг" Сосонный
Алексей Викинг Сосонный
© из личного архива
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный о войне дронов, моральном состоянии ВСУ и возможности начала новой войны в Европе
- Викинг, этом году исполняется десять лет с момента начала военного противостояния в Новороссии. Ты участвуешь в нем с самого начала – с 2014 года. Если посмотреть в ретроспективе, как за эти годы изменилась подготовка ВСУ?
- Они эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, у себя наладили производство, в том числе обуви.
Если десять лет назад у них были только черные армейские берцы, то сейчас они взяли на вооружение хорошую турецкую обувь, купили лицензию, производят её у себя и поставляют в войска.
То же самое и с формой: были куплены лицензии в Польше и в США, закуплены ткани, теперь всю форму и экипировку они штампуют у себя. У Запада заимствуется лучшее, под это создаются производства, и армия полностью оснащается.
Кроме того, не стоит забывать, что им поступает огромная помощь из-за рубежа. Тех же приборов ночного видения в год им поставляется на сотни миллионов долларов.
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - ПинчукВоенкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
- Что касается военной помощи Запада: насколько оправданны и имеют значение для исхода войны (или достижения перелома в ней) поездки Зеленского на Запад за тяжелой техникой, в том числе, за "Абрамсами"?
- Перелом, может, это и не внесет, но проблем нам доставит. Для нас это грозит потерями техники и личного состава. Хотя мы опытным путём доказали, что неубиваемой техники не бывает, как бы её ни рекламировали бы и ни превозносили.
- Как за эти 10 лет изменилось морально-психологическое состояние противника? Тебе же доводилось общаться с пленными в разные годы.
- В 2014-15 гг. моральное состояние у них было на нуле, потом немного подросло. В 2022 году, когда наши вышли из-под Киева, из-под Харькова, это дало противнику большой морально-психологический подъем.
Сейчас же, после их неудачного контрнаступления, наоборот, наблюдается нежелание воевать. Опять же, нельзя забывать про отдельные подразделения, набранные из фанатиков и националистов. На их морально-психологическое состояние ничто не влияет, они упорно и фанатично сражаются, а ещё если и под наркотой…
- Сейчас в новостях серьёзно обсуждается возможность вступления ВС РФ в прямое противостояние с НАТО. Речь идет о заявлениях Макрона, потом и главы МИД Польши Радослава Сикорского. Насколько это вероятно, на твой взгляд?
- Конечно, вероятно. Я считаю, что всё для этого и делалось все эти годы. Россию пытались втянуть в эту войну ещё с 2014 года. И это всё даже не НАТО придумало: там есть более высокие кураторы – США и Великобритания, которые хотят столкнуть Европу в очередную бездну войны и подняться на этом экономически, как это было и во время Второй Мировой войны. Европа сгорит в огне войны – США заработают на поставках вооружения, топлива и всего остального.
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
17 декабря 2023, 14:38
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
- Насколько верно, на твой взгляд, утверждение, что сегодняшняя война, начавшаяся как война артиллерии, спустя два года превратилась в войну беспилотников?
- Да, количество беспилотников сегодня зашкаливает. Ещё два года назад мы больше опасались артиллерии и поставляемых Западом ракет, то сегодня это беспилотники: дроны-камикадзе, сбросы и т.д.
- Кроме РЭБ, других средств борьбы с ними нет?
- Против электроники – только электроника. Конечно, бойцы сбивают, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти.
- Как считаешь, почему у ВСУ больше возможностей, чем у нас?
- Я бы не был столь категоричен. Да, у Украины большая поддержка в мире, более 50 стран работают на их снабжение. У нас не была в принципе развита беспилотная авиация, а теперь, когда мы оказались в изоляции, только начинаем нагонять это производство. Пока, может, и отстаем в количестве, но уж точно не в качестве.
Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении обязательно есть прошедшие специальную подготовку пилоты.
- Главная наша проблема на сегодня – это отставание в количестве коптеров, и речь идет о сотнях тысяч, верно? Как можно переломить ситуацию?
- На мой взгляд, нужно делать как китайцы: берешь, разбираешь до винтика, копируешь и запускаешь в производство, создаешь под это предприятия и штампуешь, штампуешь…
То же касается систем РЭБ: нужно добиться, чтобы над каждой позицией и огневой точкой был "купол", а каждый автомобиль был оснащен мобильной станцией. Это в идеале.
- Думаешь, наши своё не могут создать, только копировать чужое?
- Могут, конечно, но на это нужно время: разработка, испытания. Для этого нужно очень много времени, а его у нас нет. Сейчас каждая минута – это гибель наших бойцов.
Александр Матюшин интервью
15 марта, 15:19
К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики
- Их контрнаступление, запланированное на 2023 год, провалилось. Что мешает нам начать наступление по всей линии фронта?
- Во-первых, линия фронта достаточно длинная. Во-вторых, у нас в стране так и не объявлено военное положение – у нас специальная военная операция, а это не война. Для большого и победного наступления нужно больше людей. Если сейчас у нас соотношение живой силы 1/1, но для удачного наступления нужно, как минимум, 10/1 – это по всем правилам. По-другому быть не может.
- Допустим, власти России не начали очередную волну мобилизации, а ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Это же удар по экономике, помимо прочего.
- Удар по экономике… Тут уж нужно решить: либо мы воюем, либо делаем вид. Полумер не существует. Если взялись за дело, то нужно доводить его до конца и задействовать для этого все доступные средства. Если мы будем продолжать действовать полумерами, то война продлится ещё лет 12: тут мы воюем, а тут не воюем, тут мы противники, а тут мы друзья и партнеры. Уже нанесён серьёзный удар и по нашему флоту, по НПЗ.
Я считаю, что нужно принимать жесткие решения, пусть и непопулярные, но они должны быть, если мы хотим победить. Должна быть всеобщая мобилизация не только личного состава, но и мобилизация общества и экономики. Экономика должна быть поставлена на военные рельсы.
В СССР, когда выпускали тушенку, папиросы или макароны, производство буквально за полмесяца могло быть преобразовано для изготовления гранат и патронов.
- А как быть с мобилизацией общества? У нас для многих до сих пор войны нет, она где-то там и их не касается.
- У нас в стране до сих пор нет никакой политической идеи и идеологии, общество никуда не идёт, оно живёт сегодня, чтобы дожить до завтра. Если 50 лет назад мы строили какое-то справедливое социальное будущее, то сегодня мы просто стоим на месте.
У нас в Конституции прописан запрет идеологии, а всё национальное право опирается на неё. Конституция же писалась ещё при Ельцине товарищами из-за океана. Нужно, чтобы общество жило для какой-то цели, поднимать патриотическое воспитание. Тогда мы не увидим больше очередей позора в Верхнем Ларсе.
- Это же не одно поколение должно смениться.
- А давайте посмотрим на Украину: за 10 лет из них воспитали таких нациков, что даже Геббельс позавидовал бы масштабам проведенной работы. У них четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество.
Когда мы заходили на Киев, то ждали, что нас встретят хлебом-солью, а встретили выстрелами в спину, коктейлями Молотова и отравленными пирожками. Так что национальная идея – основополагающая в любой войне.
Конечно, сейчас в России эта работа тоже ведётся, поддерживаются общественные организации, занимающиеся молодежью, снимаются правильные фильмы и прочее. Но пока это работа над ошибками 90-х и нулевых. А должно стать нормой.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 16:52
Укрепления, способные выдержать ядерный взрыв: с чем столкнутся ВС РФ в битве за Часов ЯрОдин из командиров с позывным "Курц", который воюет под Бахмутом, рассказал изданию Украина.ру, в чем основные трудности взятия Часова Яра
- Сколько времени может понадобиться, чтобы сознание украинской молодежи поменять обратно, сделать из них нормальных людей, выжечь из них эту оголтелую русофобию?
- Годы, годы. Кроме того, нужно проводить очень большую работу фильтрационного характера. Когда мы освободили тот же Херсон, Мариуполь, мы "высвободили" огромное количество укропатриотов, которые сейчас рассосались по всей территории России.
Я больше, чем на 100% уверен, что часть дронов, которые бомбят наши заводы в тылу, взлетают с нашей территории. Не может дрон пролететь тысячу километров незамеченным и прилететь куда-нибудь в Татарстан.
- Мы не учли этого, когда взяли тот же Мариуполь. Как учесть ошибки прошлого в будущем, когда будем освобождать новые территории?
- Во-первых, нельзя никого никуда выпускать, пока все не пройдут соответствующую проверку. Это закон войны. В 1942 году в США десятки тысяч японцев были собраны в фильтрационные лагеря, чтобы не могли навредить, пока шла война. И плевать американцы хотели на конституцию, на нормы морали и международного права.
- Твоё подразделение воюет на угледарском направлении, но в последнее время Угледар ушёл из сводок, про него практически не слышно. Чего не хватает, чтобы взять этот населенный пункт? Это вторая Авдеевка? Такой же укрепрайон?
- Да, безусловно. Проблема та же – они здесь укреплялись много лет, делались бетонные бункеры. Авдеевка, Бахмут, Волноваха, Мариуполь – это первая линия их обороны. Угледар – уже вторая, но тем не менее.
Кроме того, Угледар окружен минными полями, техника не проходит. Плюс сейчас в условиях войны дронов, один оператор БПЛА может остановить небольшое наступление, а если это ещё и тяжелый украинский дрон Баба-Яга... Основные потери сейчас именно от дронов.
- Кто-то считает, что стоит прорвать вторую линию обороны, и мы рванём вперёд семимильными шагами.
- Мы стоим на этой линии уже почти два года. Неужели ты думаешь, что они стоят и ничего не делают? Нет, конечно. Они строят новые укрепы, готовятся.
- Многие горячие головы задаются вопросом, почему эти укрепы нельзя разнести ФАБами?
- Можно, конечно. Но нужно учитывать, что это населенный пункт. Если же укреп в посадках – уничтожили какое-то количество единиц живой силы противника, а завтра на их место зашли следующие.
- Мы продолжаем беречь мирное население, как в начале СВО? Многие придерживаются мнения, что это губительно для нас.
- Да, конечно, продолжаем. Губительно ли это? Да. По сути, мы спасаем мирных ценой жизней своих ребят. Но иначе нельзя. В противном случае, чем мы будем отличаться от тех же головорезов из "Азова" или "Кракена", после которых ничего живого не остается?
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 17:38
"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дроновСВО, которая начиналась в 2022 году как война артиллерии, уже к концу 2022 года стала войной дронов, которые наносят серьезный урон в живой силе и технике обеим сторонам. Как противостоять этому серьезному оружию?
- Вы сами проводите работу с мирными в зоне своей ответственности?
- Да, помогаем мирным гуманитаркой, продуктами. Воспринимают по-разному. Поначалу, когда мы вышли из Харьковской области, отказывались брать помощь, потому что всех, кто с нами там сотрудничал и просто брал у нас гуманитарку, ВСУ расстреляли.
У них не было такого гуманного подхода, как фильтрационные лагеря: они просто заходили и убивали всех, кто мог быть лояльным России. Поэтому когда мы зашли сюда, люди боялись: сейчас мы у них возьмём гуманитарку, а завтра зайдут украинцы и всех перестреляют.
- У тебя в этом году тоже 10 лет, как ты воюешь. Ты изменился? Помнишь себя в версии 2014 года?
- Да, был молодой и красивый (смеется).
- Не устал от войны?
- Привык: месяц дома – потом опять несколько лет на войне.
- Что для тебя самое тяжелое было за эти 10 лет?
- Терять товарищей, с которыми жили, воевали, делили один хлеб.
- Чем закончится война?
- Нашей победой – у нас выбора нет.
 
ИнтервьюСВОСпецоперацияСШАЕвропаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныМИДБорис ЕльцинАлександр Чаленко
 
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Заголовок открываемого материала
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью Мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
10:29ВСУ атаковали бывший спиртзавод в Курской области
10:29Осужденная бывшая министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
09:51Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область
09:46ВС РФ почти полностью уничтожили несколько электростанций на Украине - Financial Times
09:42Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля
08:50Президент Финляндии назвал "единственный способ" добиться мира на Украине
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