Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский - 08.04.2024 Украина.ру
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Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский - 08.04.2024 Украина.ру
Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
Офис президента Украины планирует заменить министра внутренних дел Игоря Клименко главой Службы безопасности (СБУ) Василием Малюком. Таким мнением поделился 8 апреля депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-04-08T11:54
2024-04-08T11:54
кадровые перестановки
новости
украина
игорь клименко
александр дубинский
владимир зеленский
офис президента
верховная рада
мвд
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"В Офисе президента до сих пор не отказались от замены министра МВД Клименко на Малюка… Эта замена нужна под закон о мобилизации, когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы терцентров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). Клименко, как классический мент-кадровик, эту жесткость обеспечить не может. Малюк – готов на все", - написал Дубинский.Также, по словам депутата, генерального прокурора Андрея Костина могут заменить Олегом Кипером, который сейчас возглавляет Одесскую областную военную администрацию.В начале месяца советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что глава государства Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.Также Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки.
https://ukraina.ru/20240305/1053703931.html
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кадровые перестановки, новости, украина, игорь клименко, александр дубинский, владимир зеленский, офис президента, верховная рада, мвд
кадровые перестановки, Новости, Украина, Игорь Клименко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Офис президента, Верховная Рада, МВД

Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский

11:54 08.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Офис президента Украины планирует заменить министра внутренних дел Игоря Клименко главой Службы безопасности (СБУ) Василием Малюком. Таким мнением поделился 8 апреля депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"В Офисе президента до сих пор не отказались от замены министра МВД Клименко на Малюка… Эта замена нужна под закон о мобилизации, когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы терцентров комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.). Клименко, как классический мент-кадровик, эту жесткость обеспечить не может. Малюк – готов на все", - написал Дубинский.
Также, по словам депутата, генерального прокурора Андрея Костина могут заменить Олегом Кипером, который сейчас возглавляет Одесскую областную военную администрацию.
"Офис президента нуждается в резком усилении силового блока, под который и заточены все изменения… Если Костин позволяет себе обсуждать задачи руководства, прежде всего, по депутатам, которых он знает, то Кипер подпишет все и по всем", - добавил Дубинский.
В начале месяца советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что глава государства Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
Также Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки.
5 марта, 09:00
Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта
 
кадровые перестановкиНовостиУкраинаИгорь КлименкоАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийОфис президентаВерховная РадаМВД
 
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Заголовок открываемого материала
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
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