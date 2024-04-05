Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком" - 05.04.2024 Украина.ру
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Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком"
Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком" - 05.04.2024 Украина.ру
Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком"
На Украине обсуждают итоги пятилетнего правления Зеленского и думают над тем, не совершил ли тогда украинский народ ошибку, голосуя на выборах. Продолжают спорить о "вакууме легитимности" в период после 20 мая и о том, к каким последствиям это может привести
2024-04-05T05:26
2024-04-05T07:58
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
вадим карасев
кость бондаренко
татьяна монтян
политика
экономика
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Украинский политолог Кость Бондаренко не исключает, что последствия могут быть серьезными и для самого Зеленского."Я думаю, мы должны быть готовы к долгому президентству Зеленского. Так же как и Зеленский должен быть готов к тому, что его эксперименты над народом приведут к тому, что его надежды на долгое президентство могут завершиться достаточно нелегитимным путём", – сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka, добавив, что не призывает ни к каким нелегитимным действиям, но обязан сказать, что такие примеры история знала.Более развернуто Кость Бондаренко раскрыл тему в своем телеграм-канале."Дискуссия о том, будет или не будет после 20 мая легитимным президентом Владимир Зеленский, не стоит и выеденного яйца. Она была бы уместна в том случае, если бы Украина была субъектным государством. А так следует ответить на вопрос: легитимность в чьих глазах нас интересует? Байден, Макрон, Шольц и Сунак и так будут признавать Зеленского президентом Украины – для них истечение президентских полномочий нашего гаранта ничего не значит.Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским, будь он трижды легитимным – для Путина сама власть на Украине несамостоятельна и нелегитимна. И если Путин и будет вести переговоры по Украине, то только с США (вы еще верите в "ничего об Украине без Украины"? Ха-ха!). Китай или Индия? Для этого будет легитимно назначенный премьер (Ермак). А мнение отдельно взятого Петра Алексеевича Порошенко никого не интересует. По этой причине все вопросы о легитимности после 20 мая у Зеленского проходят под лозунгом незабвенного Зоряна Шкиряка: "Покричат, повоняют и успокоятся", – считает политолог.Избрание Зеленского президентом – "это пять лет сплошной ошибки", – считает украинский политолог Владимир Цыбулько. Он пояснил, что тогда "была усталость от профессиональных политиков".Но каков результат? Эксперт в своем блоге задал ряд вопросов и сам на них ответил: "Кто-то скажет, как уровень свободы слова отличается от времен Порошенко? Конечно, в худшую сторону. Что у нас с правосудием? Оно тоже отличается в худшую сторону. Что у нас со свободой предпринимательства? Катастрофа. Или, может, у нас улучшилась система налогообложения? Катастрофа. Может, у нас появилась реальная политическая конкуренция? Да упаси боже. Оппозиция сейчас чувствует себя хуже, чем во времена Януковича, и на войну все не спишешь"."Если бы не война, не 24 февраля 2022 года, украинцы, я думаю, уже в мае 2022 года уже бы не видели Зеленского во главе государства", – считает Цыбулько.По его словам, окружение Зеленского "за деньги продаст и мать родную, у них нет понятия, что такое украинская культура, что такое украинская идентичность, то есть они смотрели на Украину как на место зарабатывания денег, продавая все, что продается", – заявил эксперт в своем блоге.При этом Цыбулько считает, что на выборах пять лет тому назад Зеленский был кандидатом Москвы. Без комментариев. И вот теперь, полагает украинский политолог, именно Путин может максимально долго удерживать его на посту президента "через продолжение военного конфликта". И это утверждение в комментариях тоже не нуждается.Цибулько продолжил: "Но это вытерпят украинцы? Если кто-то рассчитывает на то, что из-за невозможности проведения выборов, он глубоко ошибается". По словам эксперта, уже сейчас "страшно усилилась волна… неприятия Зеленского в целом, то есть людей начал выбешивать Зеленский — его стиль, эти все видосики"."Это людей начало бесить, причем с такой… до бешенства, люди готовы выбрасывать телевизоры и гаджеты, когда видят Зеленского", – обрисовал ситуацию Цыбулько. По его мнению, "...Зеленский пошел в окончательную фазу разрушения государства. И тут уже либо Зеленский, либо украинцы".Тем временем бывший "кандидат Москвы" Зеленский подписал законы о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного. Все для продолжения войны с Москвой. Так чьи же указания он на деле выполняет? Выполняет указания своих западных хозяев, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Все-таки поразительную оперативность проявляют власти Салорейха (киевского режима. — Ред.), когда речь идет об исполнении указаний из-за океана! Чуть больше недели прошло с тех пор, как американский сенатор Линдси Грэм* потребовал снизить возраст мобилизации и призывать не с 27 лет, а пораньше. И вот, пожалуйста: 2 апреля Зелебобус (Зеленский. — Ред.) подписывает закон о снижении возраста призыва до 25 лет", – написала Монтян в своем телеграм-канале.Она напомнила, что этот закон лежал в Раде почти год, "но стоило американцам щелкнуть пальцами — и пожалуйста!"."Нет, понятно, что противиться воле "западных партнеров" власти Салорейха не смеют, да и расширение рядов потенциального пушечного мяса тоже в их интересах. Но могли бы хотя бы не палиться столь явно! Хотя, чего уж тут скрывать, — и так все всем давно понятно...", – констатировала Монтян.К американским хозяевам у части украинских экспертов тоже есть большие вопросы. Так, украинский политический аналитик Александр Новохатский подозревает, что "над украинцами работают не только русские".Кто же еще? По мнению аналитика, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, это "дядюшка Сорос, американские демократы и так далее, которые надеются, что на кусочке, который останется от Украины, где-то по границам Тернопольской области, будет маленькая красивая страна, такой себе небесный Иерусалимчик".Но это – как-нибудь и без Сороса. Однако в России высказываются мнения, что если оставить под западным управлением хотя бы и одну только Тернопольскую область, то через сколько-то лет опять надо будет воевать с уже отдохнувшим и снова хорошо вооруженным противником.На Украине тоже не предвидят скорого мира. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Да это так" напомнил об опыте Израиля, воюющего десятилетиями. По словам эксперта, война на Украине тоже может затянуться, перейдя в другую форму, "трансформироваться в большую длительную по модели Ближнего Востока".* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20240404/1054280887.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, вадим карасев, кость бондаренко, татьяна монтян, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Вадим Карасев, Кость Бондаренко, Татьяна Монтян, политика, экономика, эксперты

Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком"

05:26 05.04.2024 (обновлено: 07:58 05.04.2024)
 
© REUTERS / Matt DunhamЗеленский флаг украины
Зеленский флаг украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© REUTERS / Matt Dunham
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают итоги пятилетнего правления Зеленского и думают над тем, не совершил ли тогда украинский народ ошибку, голосуя на выборах. Продолжают спорить о "вакууме легитимности" в период после 20 мая и о том, к каким последствиям это может привести
Украинский политолог Кость Бондаренко не исключает, что последствия могут быть серьезными и для самого Зеленского.
"Я думаю, мы должны быть готовы к долгому президентству Зеленского. Так же как и Зеленский должен быть готов к тому, что его эксперименты над народом приведут к тому, что его надежды на долгое президентство могут завершиться достаточно нелегитимным путём", – сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka, добавив, что не призывает ни к каким нелегитимным действиям, но обязан сказать, что такие примеры история знала.
Более развернуто Кость Бондаренко раскрыл тему в своем телеграм-канале.
"Дискуссия о том, будет или не будет после 20 мая легитимным президентом Владимир Зеленский, не стоит и выеденного яйца. Она была бы уместна в том случае, если бы Украина была субъектным государством. А так следует ответить на вопрос: легитимность в чьих глазах нас интересует? Байден, Макрон, Шольц и Сунак и так будут признавать Зеленского президентом Украины – для них истечение президентских полномочий нашего гаранта ничего не значит.
Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским, будь он трижды легитимным – для Путина сама власть на Украине несамостоятельна и нелегитимна. И если Путин и будет вести переговоры по Украине, то только с США (вы еще верите в "ничего об Украине без Украины"? Ха-ха!). Китай или Индия? Для этого будет легитимно назначенный премьер (Ермак). А мнение отдельно взятого Петра Алексеевича Порошенко никого не интересует. По этой причине все вопросы о легитимности после 20 мая у Зеленского проходят под лозунгом незабвенного Зоряна Шкиряка: "Покричат, повоняют и успокоятся", – считает политолог.
Вчера, 06:27
Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в УкраинеЕсть на Украине политики, которые откровенно заявляют, что война лучше мира. Если бы пять лет назад на президентских выборах победил бы не Зеленский, а Порошенко, то войны бы не было, а это плохо, считает депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
Избрание Зеленского президентом – "это пять лет сплошной ошибки", – считает украинский политолог Владимир Цыбулько. Он пояснил, что тогда "была усталость от профессиональных политиков".
Но каков результат? Эксперт в своем блоге задал ряд вопросов и сам на них ответил: "Кто-то скажет, как уровень свободы слова отличается от времен Порошенко? Конечно, в худшую сторону. Что у нас с правосудием? Оно тоже отличается в худшую сторону. Что у нас со свободой предпринимательства? Катастрофа. Или, может, у нас улучшилась система налогообложения? Катастрофа. Может, у нас появилась реальная политическая конкуренция? Да упаси боже. Оппозиция сейчас чувствует себя хуже, чем во времена Януковича, и на войну все не спишешь".
"Если бы не война, не 24 февраля 2022 года, украинцы, я думаю, уже в мае 2022 года уже бы не видели Зеленского во главе государства", – считает Цыбулько.
По его словам, окружение Зеленского "за деньги продаст и мать родную, у них нет понятия, что такое украинская культура, что такое украинская идентичность, то есть они смотрели на Украину как на место зарабатывания денег, продавая все, что продается", – заявил эксперт в своем блоге.
При этом Цыбулько считает, что на выборах пять лет тому назад Зеленский был кандидатом Москвы. Без комментариев. И вот теперь, полагает украинский политолог, именно Путин может максимально долго удерживать его на посту президента "через продолжение военного конфликта". И это утверждение в комментариях тоже не нуждается.
Цибулько продолжил: "Но это вытерпят украинцы? Если кто-то рассчитывает на то, что из-за невозможности проведения выборов, он глубоко ошибается". По словам эксперта, уже сейчас "страшно усилилась волна… неприятия Зеленского в целом, то есть людей начал выбешивать Зеленский — его стиль, эти все видосики".
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля, 05:40
Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мираВ украинском экспертном сообществе обсуждают, какую цель продолжения войны может предлагать власть обществу, верят ли в это люди. И думают, чем займутся вернувшиеся с войны
"Это людей начало бесить, причем с такой… до бешенства, люди готовы выбрасывать телевизоры и гаджеты, когда видят Зеленского", – обрисовал ситуацию Цыбулько. По его мнению, "...Зеленский пошел в окончательную фазу разрушения государства. И тут уже либо Зеленский, либо украинцы".
Тем временем бывший "кандидат Москвы" Зеленский подписал законы о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25 лет и об электронном кабинете военнообязанного. Все для продолжения войны с Москвой. Так чьи же указания он на деле выполняет? Выполняет указания своих западных хозяев, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Все-таки поразительную оперативность проявляют власти Салорейха (киевского режима. — Ред.), когда речь идет об исполнении указаний из-за океана! Чуть больше недели прошло с тех пор, как американский сенатор Линдси Грэм* потребовал снизить возраст мобилизации и призывать не с 27 лет, а пораньше. И вот, пожалуйста: 2 апреля Зелебобус (Зеленский. — Ред.) подписывает закон о снижении возраста призыва до 25 лет", – написала Монтян в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что этот закон лежал в Раде почти год, "но стоило американцам щелкнуть пальцами — и пожалуйста!".
"Нет, понятно, что противиться воле "западных партнеров" власти Салорейха не смеют, да и расширение рядов потенциального пушечного мяса тоже в их интересах. Но могли бы хотя бы не палиться столь явно! Хотя, чего уж тут скрывать, — и так все всем давно понятно...", – констатировала Монтян.
К американским хозяевам у части украинских экспертов тоже есть большие вопросы. Так, украинский политический аналитик Александр Новохатский подозревает, что "над украинцами работают не только русские".
2 апреля, 07:17
Нейтрализация террористического анклава. Украинские эксперты в ужасе от возможностей ВС РФ На Украине обсуждают требование России арестовать главу СБУ Малюка и обвинения Киева в терроризме. Эксперты рассуждают о том, не подорвет ли это имидж Украины (точнее, киевского режима – Ред.) в глазах западных партнеров и строят версии, как это все может сказаться на ходе спецоперации.
Кто же еще? По мнению аналитика, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, это "дядюшка Сорос, американские демократы и так далее, которые надеются, что на кусочке, который останется от Украины, где-то по границам Тернопольской области, будет маленькая красивая страна, такой себе небесный Иерусалимчик".
Но это – как-нибудь и без Сороса. Однако в России высказываются мнения, что если оставить под западным управлением хотя бы и одну только Тернопольскую область, то через сколько-то лет опять надо будет воевать с уже отдохнувшим и снова хорошо вооруженным противником.
На Украине тоже не предвидят скорого мира. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Да это так" напомнил об опыте Израиля, воюющего десятилетиями. По словам эксперта, война на Украине тоже может затянуться, перейдя в другую форму, "трансформироваться в большую длительную по модели Ближнего Востока".
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийВадим КарасевКость БондаренкоТатьяна Монтянполитикаэкономикаэксперты
 
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