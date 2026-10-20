https://ukraina.ru/20261020/tri-lishnikh-kilogramma-i-status-ugrozy-dlya-ukrainy-istoriya-lyubovi-uspenskoy-1083944518.html
Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской - 20.10.2026 Украина.ру
Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
Российская артистка Любовь Успенская не влезла в платье для юбилея своего коллеги Николая Баскова после набора веса. 72-летняя певица рассказала: Басков, отмечавший 50-летие, попросил ее выйти на сцену в определенном наряде. Однако Успенская не смогла застегнуть золотое платье из-за трех лишних килограммов, набранных во время гастролей
2026-10-20T15:00
2026-10-20T15:00
2026-10-20T15:00
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"У меня были туры. Мне делали приятные сюрпризы. Там были красивые торты, и я все это жрала! Я набрала лишний вес. Меня Коля попросил выйти в золотом платье, и оно не застегнулось", — посетовала исполнительница. Что интересно, после появления таких подробностей громче всех в комментариях стали возмущаться именно украинцы, для который Успенская давно не просто певица, а "угроза национальной безопасности". В этом году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил исполнительницу в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Причина — поддержка России, концерты в ДНР, ЛНР и Крыму, выступления перед российскими военнослужащими, участие в сборе средств на восстановление разрушенных украинскими военными объектов культурного наследия в Курской области. Все это, по мнению украинских властей, делает рожденную в Киеве певицу угрозой государству. Подобных случаев на Украине полно. В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. Осенью того же года представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов назвал мультфильм "Маша и Медведь", а музыкальных исполнителей Алишера Моргенштерна* и Дарью Зотееву (Инстасамку) угрозами национальной безопасности Украины. Что касается самой Успенской, то певица действительно родила в Киеве, однако с марта 2024 года является гражданкой РФ. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за "антиукраинскую деятельность". В апреле 2023-го внесена в базу "Миротворец" за "пропаганду войны, публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины".Позиция Успенской по Украине всегда была однозначной. После начала СВО она опубликовала пост в стиле "миру мир", который со временем удалила: "Сегодня мой день рождения… И сегодня началась война… Я родилась в Киеве, начала свою творческую деятельность в СССР. Долго жила в Америке. Сейчас живу в России. Артисты — люди Мира. Мы за Мир. Я верю, что все будет хорошо! Мир спасет ЛЮБОВЬ!" В середине июня 2023 года поддержала предложение выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard из личных средств. В августе 2023-го после посещения Крыма с концертами заявила: "Это счастье, что наш Крым, что мы вернули и никогда никому не отдадим". В феврале 2024 года в разговоре с прессой сказала: "Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Потому что я знаю одно: Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить". А в июне 2024 года посетила Донбасс и выступила перед российскими военными.* Признан иноагентом на территории РФ.
https://ukraina.ru/20261020/ukrainskie-korni-vzyali-verkh-barbara-streyzand-uglyadela-u-trampa-simpatiyu-k-putinu-1083935927.html
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новости, россия, украина, крым, николай басков, снбо, артист, российские артисты, москва
Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
Российская артистка Любовь Успенская не влезла в платье для юбилея своего коллеги Николая Баскова после набора веса. 72-летняя певица рассказала: Басков, отмечавший 50-летие, попросил ее выйти на сцену в определенном наряде. Однако Успенская не смогла застегнуть золотое платье из-за трех лишних килограммов, набранных во время гастролей
"У меня были туры. Мне делали приятные сюрпризы. Там были красивые торты, и я все это жрала! Я набрала лишний вес. Меня Коля попросил выйти в золотом платье, и оно не застегнулось", — посетовала исполнительница.
Что интересно, после появления таких подробностей громче всех в комментариях стали возмущаться именно украинцы, для который Успенская давно не просто певица, а "угроза национальной безопасности". В этом году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания включил исполнительницу в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Причина — поддержка России, концерты в ДНР, ЛНР и Крыму, выступления перед российскими военнослужащими, участие в сборе средств на восстановление разрушенных украинскими военными объектов культурного наследия в Курской области. Все это, по мнению украинских властей, делает рожденную в Киеве певицу угрозой государству.
Подобных случаев на Украине полно. В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. Осенью того же года представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов назвал мультфильм "Маша и Медведь", а музыкальных исполнителей Алишера Моргенштерна* и Дарью Зотееву (Инстасамку) угрозами национальной безопасности Украины.
Что касается самой Успенской, то певица действительно родила в Киеве, однако с марта 2024 года является гражданкой РФ.
"Да, я американская гражданка, и моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство. Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна, и никогда в жизни из России я не хочу уезжать", — говорила она.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за "антиукраинскую деятельность". В апреле 2023-го внесена в базу "Миротворец" за "пропаганду войны, публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины".
Позиция Успенской по Украине всегда была однозначной. После начала СВО она опубликовала пост в стиле "миру мир", который со временем удалила: "Сегодня мой день рождения… И сегодня началась война… Я родилась в Киеве, начала свою творческую деятельность в СССР. Долго жила в Америке. Сейчас живу в России. Артисты — люди Мира. Мы за Мир. Я верю, что все будет хорошо! Мир спасет ЛЮБОВЬ!"
В середине июня 2023 года поддержала предложение выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard из личных средств. В августе 2023-го после посещения Крыма с концертами заявила: "Это счастье, что наш Крым, что мы вернули и никогда никому не отдадим".
В феврале 2024 года в разговоре с прессой сказала: "Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Потому что я знаю одно: Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить". А в июне 2024 года посетила Донбасс и выступила перед российскими военными.
* Признан иноагентом на территории РФ.