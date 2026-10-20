https://ukraina.ru/20261020/napryazhnnaya-noch-vo-lvove-chto-ostalos-ot-ukrainskoy-energetiki-1083941079.html

Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики

Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики - 20.10.2026 Украина.ру

Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики

Украина встречает новый день без света, с пожарами и новыми повреждениями энергетики. После ночной серии ударов проблемы со светом возникли сразу в семи областях — от Львовской до Одесской. В Днепропетровске вспыхнул сильный пожар, а местные власти заговорили о повреждениях объектов, от которых зависит энергоснабжение целых регионов

2026-10-20T13:46

2026-10-20T13:46

2026-10-20T13:46

новости

киев

днепропетровск

хмельницкий (город)

сергей харченко

сергей корецкий

вооруженные силы украины

укрэнерго

энергетический кризис

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/15/1074624867_0:104:960:643_1920x0_80_0_0_43b9b713a475ae93750ca09fe5904360.jpg

На Львовщине ночь выдалась особенно напряженной. Местные власти сообщили об ударах беспилотников по объектам энергетики в разных районах области. В Тернопольской между тем, по данным администрации, повреждены сразу три энергообъекта. В Одесской области под удар также попала энергетическая инфраструктура: около 24 тысяч жителей остались без света. А в Ровненской электричество и вовсе пропало в нескольких населенных пунктах. Глава областной администрации Александр Коваль сообщил, что привычные графики отключений там не действуют.География перебоев расширилась ещё на несколько регионов. По данным "Укрэнерго", отключения затронули также Хмельницкую, Житомирскую и Кировоградскую области. В Днепропетровске после прилета начался сильный пожар, но что именно оказалось его причиной и какой объект был поврежден, не уточнялось. Пока чиновники собирают информацию о последствиях ночной атаки, энергетикам приходится решать куда более важную задачу — возвращать электричество потребителям и удерживать сеть от дальнейших сбоев.На этом фоне украинские власти все чаще описывают ситуацию с энергетикой как непрерывную борьбу за сохранение работоспособности системы. Во вторник украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что с 16 июля, когда начало работу новое правительство, Россия нанесла более двух тысяч ударов по энергетическим объектам. По его словам, с того момента не было ни одного дня без таких атак. Цифра приведена украинским руководством, однако сама постановка вопроса отражает главную проблему Киева: энергетика не успевает спокойно восстановиться после одних повреждений, как приходится устранять последствия новых.В октябре это уже обернулось масштабными отключениями. После ударов 17-19 октября украинские власти сообщали о повреждениях объектов генерации и передачи электроэнергии, а без света в отдельные периоды оставались сотни тысяч домохозяйств. Аварийные отключения вводились сразу в нескольких регионах. В этом и заключается неприятная арифметика: энергосистема должна работать как единый механизм, а не как набор отдельных станций. Электростанции вырабатывают электричество, подстанции и линии передают его дальше, распределительные узлы доставляют потребителям. Если повреждается важное звено, проблемы могут возникнуть далеко от места удара. Поэтому вернуть свет в один район — ещё не значит восстановить нормальную работу всей сети. Энергетикам приходится перераспределять нагрузку, вводить аварийные ограничения и устранять повреждения в условиях, когда запас прочности системы уже испытывает серьёзное давление.А впереди — холода, когда спрос на электричество и отопление возрастает. Свет нужен не только для освещения квартир: от стабильной работы энергосистемы зависят водоснабжение, связь, транспорт, больницы и предприятия. Чем чаще происходят сбои, тем труднее гарантировать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры. Зимой даже локальная авария может обернуться куда более ощутимыми последствиями, чем осенью.С ремонтом тоже, кстати, не все просто. Еще 12 октября директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предупреждал, что восстановление объектов тормозят нехватка денег и специалистов. По его словам, часть оборудования от зарубежных партнёров была оплачена примерно на 70%, но оставшихся средств не хватало, чтобы завершить расчеты и установить его. Объем проблемных выплат он оценивал примерно в 20 миллиардов гривен. Харченко также отмечал дефицит квалифицированных электриков и сотрудников, способных организовать ремонтные работы.То есть Киеву приходится одновременно искать деньги на оборудование, рассчитываться с поставщиками, находить специалистов и устранять последствия новых ударов. Само по себе наличие оборудования еще не означает, что поврежденный объект можно быстро запустить: его нужно доставить, установить, подключить и проверить. А когда ремонтные бригады вынуждены постоянно переключаться с одной аварии на другую, восстановление превращается в гонку со временем.Энергетикой дело не ограничилось. Минобороны России сообщило об ударах по логистическим и портовым объектам, которые использовались в интересах ВСУ: в Хмельницком поражен центр "Гранд импорт", в Ковеле — "Виндор Транс Сервис", а в порту Рени — три сухогруза и объекты инфраструктуры. Еще одно судно, как утверждается, было поражено на подходе к Одессе. Также после одного из попаданий загорелся логистический центр сети "Эпицентр", который использовался в интересах ВСУ, — масштабы повреждений и характер грузов не раскрываются.Подробнее об этом и других новостях к началу этого дня – в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября.

https://ukraina.ru/20261012/epidemiologicheskaya-katastrofa-v-kieve-za-tri-dnya-nazvano-uslovie-1083765263.html

киев

днепропетровск

хмельницкий (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, днепропетровск, хмельницкий (город), сергей харченко, сергей корецкий, вооруженные силы украины, укрэнерго, энергетический кризис, энергетика, энергосистема украины