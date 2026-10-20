Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями - 20.10.2026 Украина.ру
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Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями - 20.10.2026 Украина.ру
Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали... Украина.ру, 20.10.2026
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Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали бунты, штурм Кремля и "предел человеческого терпения" — а на деле получился очередной сеанс самоуспокоения для своей аудитории. Разбираем, как из одного слова "зетника" раздули вселенскую катастрофу, как одновременно с атакой БПЛА на дата-центры СМИ поспешили "похоронить" все сервисы Яндекса — и что из этого вышло на самом деле.
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Видео, Украина, Кремль, Яндекс

Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями

13:11 20.10.2026
 
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Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали бунты, штурм Кремля и "предел человеческого терпения" — а на деле получился очередной сеанс самоуспокоения для своей аудитории.

Разбираем, как из одного слова "зетника" раздули вселенскую катастрофу, как одновременно с атакой БПЛА на дата-центры СМИ поспешили "похоронить" все сервисы Яндекса — и что из этого вышло на самом деле.
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