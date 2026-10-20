https://ukraina.ru/20261020/rossiyskiy-bunt-panika-i-isteriya-ukraina-uspokaivaet-gromadyan-nesuschestvuyuschimi-novostyami-1083940152.html

Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями

Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями - 20.10.2026 Украина.ру

Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями

Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали... Украина.ру, 20.10.2026

2026-10-20T13:11

2026-10-20T13:11

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Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали бунты, штурм Кремля и "предел человеческого терпения" — а на деле получился очередной сеанс самоуспокоения для своей аудитории. Разбираем, как из одного слова "зетника" раздули вселенскую катастрофу, как одновременно с атакой БПЛА на дата-центры СМИ поспешили "похоронить" все сервисы Яндекса — и что из этого вышло на самом деле.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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