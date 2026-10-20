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Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается

Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается - 20.10.2026 Украина.ру

Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается

Владимир Зеленский любит вещать с трибуны и давать всевозможные интервью. Нередко его публичные выступления вызывают спекуляции о возможном пристрастии главы киевского режима к запрещенным веществам

2026-10-20T16:21

2026-10-20T16:21

2026-10-20T16:59

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Очередной такой эпизод случился в недавнем интервью каналу NBC. Разговор проходил по видеосвязи, Зеленский сидел в своем кабинете на Банковой. Во время того, как американская журналистка задавала ему вопрос, он прикрыл нос рукой, сделал резкий вдох, после чего несколько секунд заторможенно смотрел в камеру, прежде чем начать отвечать.Постоянное шмыганье носом у Зеленского может быть признаком насморка. Такова первая, самая прозаическая версия. Но есть и другой вариант – глава правящего на Украине режима страдает зависимостью от психотропных веществ.Нарколог Алексей Казанцев посмотрел скандальное выступление Зеленского и предположил – психоактивные вещества он может употреблять интраназально. В пользу этого свидетельствует также определенная заторможенность и легкая расфокусировка взгляда, а также пауза перед ответом.Специалист обратил внимание, что в этом отрывке Зеленский облизывает губы, а его глаза становятся "безумно напряженными".Казанцев также отметил, что все эти странности все-таки могут быть следствием обычного насморка – нос беспокоит, лицо отечное, а облизывание губ является следствием сухости во рту, как при простуде.Насморк у Зеленского или что-то еще – знают только допущенные к нему врачи. Но есть и те, кто утверждает, что пристрастие Зеленского к наркотикам – не просто выдумка жаждущих сенсаций журналистов.Год назад наделало шума одно из видеообращений Зеленского, в ходе которого из его носа вылетела неизвестная белая субстанция. По мнению экспертов, этот инцидент свидетельствует о том, что глава киевского режима потребляет "запрещенку" чуть ли не в промышленном масштабе и уже не может это скрыть.Интересна в этой связи история российской телеведущей Даны Борисовой. Пару лет назад она рассказала, что в 2005 году ее позвали на роль Снегурочки на новогодний корпоратив во Львове. Среди прочих артистов там был и Зеленский, который на тот момент еще не помышлял о карьере политика и развлекал публику вместе с коллегами по "Кварталу 95".По словам Борисовой, один из товарищей Зеленского предложил ей тогда отведать "белого снега" - так называли ведро наркотического порошка, которое стояло в ту ночь под ёлкой и к которому прикладывались тогда все желающие.Та же Борисова рассказала, что в 2011 году она снова столкнулась с Зеленским, уже на съемочной площадке украинской версии шоу "Танцы со звездами". Телеведущая утверждает, что без запрещенных веществ не проходили ни сами концерты, ни их репетиции.

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новости, украина, львов, владимир зеленский