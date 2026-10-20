Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/strannaya-mimika-zelenskogo-poluchila-obyasnenie---skryvat-uzhe-ne-poluchaetsya-1083948359.html
Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается - 20.10.2026 Украина.ру
Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
Владимир Зеленский любит вещать с трибуны и давать всевозможные интервью. Нередко его публичные выступления вызывают спекуляции о возможном пристрастии главы киевского режима к запрещенным веществам
2026-10-20T16:21
2026-10-20T16:59
новости
украина
львов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083864726_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_c67f7c4585c7940496be2496db1d3259.jpg
Очередной такой эпизод случился в недавнем интервью каналу NBC. Разговор проходил по видеосвязи, Зеленский сидел в своем кабинете на Банковой. Во время того, как американская журналистка задавала ему вопрос, он прикрыл нос рукой, сделал резкий вдох, после чего несколько секунд заторможенно смотрел в камеру, прежде чем начать отвечать.Постоянное шмыганье носом у Зеленского может быть признаком насморка. Такова первая, самая прозаическая версия. Но есть и другой вариант – глава правящего на Украине режима страдает зависимостью от психотропных веществ.Нарколог Алексей Казанцев посмотрел скандальное выступление Зеленского и предположил – психоактивные вещества он может употреблять интраназально. В пользу этого свидетельствует также определенная заторможенность и легкая расфокусировка взгляда, а также пауза перед ответом.Специалист обратил внимание, что в этом отрывке Зеленский облизывает губы, а его глаза становятся "безумно напряженными".Казанцев также отметил, что все эти странности все-таки могут быть следствием обычного насморка – нос беспокоит, лицо отечное, а облизывание губ является следствием сухости во рту, как при простуде.Насморк у Зеленского или что-то еще – знают только допущенные к нему врачи. Но есть и те, кто утверждает, что пристрастие Зеленского к наркотикам – не просто выдумка жаждущих сенсаций журналистов.Год назад наделало шума одно из видеообращений Зеленского, в ходе которого из его носа вылетела неизвестная белая субстанция. По мнению экспертов, этот инцидент свидетельствует о том, что глава киевского режима потребляет "запрещенку" чуть ли не в промышленном масштабе и уже не может это скрыть.Интересна в этой связи история российской телеведущей Даны Борисовой. Пару лет назад она рассказала, что в 2005 году ее позвали на роль Снегурочки на новогодний корпоратив во Львове. Среди прочих артистов там был и Зеленский, который на тот момент еще не помышлял о карьере политика и развлекал публику вместе с коллегами по "Кварталу 95".По словам Борисовой, один из товарищей Зеленского предложил ей тогда отведать "белого снега" - так называли ведро наркотического порошка, которое стояло в ту ночь под ёлкой и к которому прикладывались тогда все желающие.Та же Борисова рассказала, что в 2011 году она снова столкнулась с Зеленским, уже на съемочной площадке украинской версии шоу "Танцы со звездами". Телеведущая утверждает, что без запрещенных веществ не проходили ни сами концерты, ни их репетиции.
украина
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083864726_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_63fc9b14b05b77c9d2e186eff7e47df6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львов, владимир зеленский
Новости, Украина, Львов, Владимир Зеленский

Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается

16:21 20.10.2026 (обновлено: 16:59 20.10.2026)
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Yves Herman
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский любит вещать с трибуны и давать всевозможные интервью. Нередко его публичные выступления вызывают спекуляции о возможном пристрастии главы киевского режима к запрещенным веществам
Очередной такой эпизод случился в недавнем интервью каналу NBC. Разговор проходил по видеосвязи, Зеленский сидел в своем кабинете на Банковой. Во время того, как американская журналистка задавала ему вопрос, он прикрыл нос рукой, сделал резкий вдох, после чего несколько секунд заторможенно смотрел в камеру, прежде чем начать отвечать.
Постоянное шмыганье носом у Зеленского может быть признаком насморка. Такова первая, самая прозаическая версия. Но есть и другой вариант – глава правящего на Украине режима страдает зависимостью от психотропных веществ.
Нарколог Алексей Казанцев посмотрел скандальное выступление Зеленского и предположил – психоактивные вещества он может употреблять интраназально. В пользу этого свидетельствует также определенная заторможенность и легкая расфокусировка взгляда, а также пауза перед ответом.
Специалист обратил внимание, что в этом отрывке Зеленский облизывает губы, а его глаза становятся "безумно напряженными".
"Немножко ошарашенный, удивленный, но в то же время, видимо, либо он переводит, либо это вследствие употребления психоактивных веществ, пока там нейронные связи между собой начнут работать. Но в мимике это есть", - приводит его слова Life.
Казанцев также отметил, что все эти странности все-таки могут быть следствием обычного насморка – нос беспокоит, лицо отечное, а облизывание губ является следствием сухости во рту, как при простуде.
Насморк у Зеленского или что-то еще – знают только допущенные к нему врачи. Но есть и те, кто утверждает, что пристрастие Зеленского к наркотикам – не просто выдумка жаждущих сенсаций журналистов.
Год назад наделало шума одно из видеообращений Зеленского, в ходе которого из его носа вылетела неизвестная белая субстанция. По мнению экспертов, этот инцидент свидетельствует о том, что глава киевского режима потребляет "запрещенку" чуть ли не в промышленном масштабе и уже не может это скрыть.
Интересна в этой связи история российской телеведущей Даны Борисовой. Пару лет назад она рассказала, что в 2005 году ее позвали на роль Снегурочки на новогодний корпоратив во Львове. Среди прочих артистов там был и Зеленский, который на тот момент еще не помышлял о карьере политика и развлекал публику вместе с коллегами по "Кварталу 95".
По словам Борисовой, один из товарищей Зеленского предложил ей тогда отведать "белого снега" - так называли ведро наркотического порошка, которое стояло в ту ночь под ёлкой и к которому прикладывались тогда все желающие.
Та же Борисова рассказала, что в 2011 году она снова столкнулась с Зеленским, уже на съемочной площадке украинской версии шоу "Танцы со звездами". Телеведущая утверждает, что без запрещенных веществ не проходили ни сами концерты, ни их репетиции.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛьвовВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:01С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
17:00Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
16:21Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
16:03Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины
15:59Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
14:47Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:43На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
Лента новостейМолния