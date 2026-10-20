https://ukraina.ru/20261020/komendantskiy-chas-v-parizhe-i-nitstse-import-khaosa-v-bryussele-chto-stalo-triggerom-pogromov-v-evrope-1083930738.html

Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе

Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе - 20.10.2026 Украина.ру

Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе

Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце.

2026-10-20T06:45

2026-10-20T06:45

2026-10-20T10:15

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В Риме и Милане – вооруженные патрули, тем не менее, в Милане на площади Дуомо вандалы разукрасили надписями дома, разграбили супермаркеты и люксовые бутики. А в португальском Лиссабоне – самый настоящий майдан: в центре города молодые люди устанавливают палаточный городок и проводят несанкционированные властью митинги.Та же история в албанской столице Тиране и бельгийском Брюсселе, где метко назвали происходящее "импортом хаоса", потому что бунты и погромы начались в Париже еще летом, но в последние дни, особенно 17 и 18 октября, эпидемия протестов захлестнула уже пять стран (Францию, Португалию, Италию, Бельгию и Албанию). И есть подозрение, что, если власти этих стран не примут в ближайшие часы жесткие меры, протесты рискуют переброситься в другие страны Европы, которую совсем недавно один из ЕСовских функционеров называл "раем на фоне всего остального мира джунглей".Что интересно, речь идет не о десятках или нескольких сотнях отщепенцев, как это уже бывало в европейских столицах, где вспышками возникали бунты то мигрантов, то националистов против мигрантов.На этот раз всё оказалось круче. Никаких мигрантов: молодые люди (школьники и студенты) без национальных различий вышли на улицы европейских столиц с требованиями отставки правительств Франции, Италии, Бельгии, Португалии и Албании.Все пять стран – члены НАТО и ЕС, а Франция наряду с Германией считается еще и одним из двух лидеров Европейского союза. В Брюсселе заседает руководство обоих альянсов – ЕСовского и НАТО. И поэтому замести эти бунты, протесты и погромы веником под ковер не получится. Слишком явно всё и слишком криминально.И поразительны цифры: во Франции, например, общее число демонстрантов оценивается в 550 000 – 800 000 человек. В других странах меньше, но и они сами меньше.И еще одна важная деталь – протесты, охватившие ряд столиц Европы, проходят при отсутствии какой-либо политической структуры их организовавшей. Очень похоже на то, что это – истинно народные бунты, действующие по принципу самоорганизации. И еще одно, что всех их роднит: требования отставки правительств, снижения цен на топливо и продукты питания, аренду (найм) социального жилья и улучшение условий обучения в школах и вузах Европы.То есть все это – чистая социалка, денег на которую в Европе нет, поскольку их направили и продолжают направлять на увеличение военных бюджетов.В этом плане интересно, что эпицентром нынешних волнений стала Франция, Париж, где массовые протесты начались еще летом, а активными участниками их стали старшеклассники. Как сообщают французские СМИ, по словам бунтовщиков, школы Франции в основном безнадежно устарели, во многих зданиях десятилетиями не производились ремонты, в интернете гуляют сюжеты, где во время уроков по классам бегают крысы.Президент Эммануэль Макрон, который до этих дней больше интересовался тем, что происходит в нескольких сотнях километров от Парижа, то есть в Киеве и Москве, вдруг обнаружил нарыв социального бунта у себя прямо под носом – у входа в заблокированный протестующими Лувр, и резко осудил погромы, назвав происходящее "необузданным насилием", а министр внутренних дел Лоран Нуньес настаивает на силовом подавлении беспорядков, введении повсеместного комендантского часа и массовых арестах (уже задержано более 2400 человек).Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что погромы "нанесли удар по всей республике", а страна переживает "глубокий кризис доверия и авторитета". По ее словам, Францию разоряет "союз преступников из пригородов и политизированных профессиональных погромщиков". Глава партии Жордан Барделла добавил, что страна "зажата в тисках между бессилием [власти] и насилием", пообещав жесткие меры в отношении протестующих в случае победы "Национального объединения" на выборах.Примерно такие же политические оценки происходящего дают оппозиционные политические силы и в других странах, охваченных протестами.А теперь немножко цифр, которые, как нам кажется, всё расставляют на свои места.Итак, Франция. Военный бюджет – почти 62 миллиарда евро (включая пенсии военным, без них – более 52 миллиардов), что на 20% больше, чем в предыдущие годы. И это более 2% от ВВП страны.Не зря, значит, Трамп стряхивал перхоть с костюмчика Макрона.Италия, где премьером – Джорджа Мелони, которую в свою очередь очень нахваливал Трамп или она его, или они оба нахваливали друг друга и решили дружить домами, развлекаясь в Мар-а-Лаго. Военный бюджет – более 48 миллиардов евро, что составляет почти 2% от ВВП. Как и требовал того Трамп. И здесь тоже рост – на 7% по сравнению с предыдущими годами.Бельгия: Здесь прямые военные расходы составили 12,4 миллиарда евро или более 2% от ВВП. Но на самом деле общие расходы на безопасность (включая другие бюджетные статьи, такие как гражданская безопасность и кибероборона) превысили 3%. При этом Бельгия отличилась: эта небольшая страна, находящаяся в самом центре Европы, показала самые крутые темпы роста расходов в НАТО – аж на 59% больше, чем в предыдущие годы.Примерно та же картина – со значительным ростом военных расходов – в Португалии и Албании, еще двух странах, где бунты и погромы с требованием отставки правительств стали обратной стороной растущих расходов на "оборону от России".Как видно из приведенных цифр, цена русофобии в Европе под давлением сначала США, а потом и собственных стратегов в НАТО и ЕС в последний год резко возросла (от 20 до почти 60%).Но эти деньги нужно было откуда-то взять. А при росте расходов на энергетику (отказ от российского "тоталитарного" газа и замена его американским, но значительно более дорогим "демократическим") правительствам европейских государств пришлось просто отказаться от ряда социальных бюджетных расходов – в том числе от расходов на ремонт зданий общеобразовательных учреждений при увеличение цен на аренду и найм социального жилья.Все это и ударило по карману обычных граждан и прежде всего молодых людей, которые еще не нашли своего места в общественном разделении труда, но уже по классической европейской традиции ушли из родительского дома. И поэтому именно молодежь взбунтовалась в Европе, требуя отставки правительств и перераспределения военных бюджетов в сторону увеличения расходов на социалку.Конечно, никто это сейчас в Европе делать не будет. Бунты и погромы погасят с помощью военных и полиции, на крайний случай применят водометы и посадят в тюрьму еще несколько сотен бунтарей.Но тут ведь важно другое. Как мы и предсказывали в предыдущих статьях, ситуация в Европе меняется, все больше людей начинают понимать, что русофобия имеет свою цену, что раздувание военных бюджетов при полном отсутствии оснований для этого (Россия неустанно повторяет, что не собирается воевать с НАТО, во всяком случае, первой нападать) играет на руку только предприятиям ВПК, которые требуют все более новых средств на создание боевых беспилотников и противоракет.Военные бюджеты растут, подхлестываемые политическими заявлениями всевозможных каллас и дер ляйен, а оборачивается всё это бунтами, погромами и сжиганием исторических зданий в Европе.Такая вот реальная цена антироссийской истерии. А ведь есть еще и Украина, которая ждет, когда ЕС выдаст ей дополнительные 70 млрд долларов на следующий год.

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