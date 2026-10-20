Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/komendantskiy-chas-v-parizhe-i-nitstse-import-khaosa-v-bryussele-chto-stalo-triggerom-pogromov-v-evrope-1083930738.html
Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе - 20.10.2026 Украина.ру
Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце.
2026-10-20T06:45
2026-10-20T10:15
европа
франция
париж
эммануэль макрон
дональд трамп
марин ле пен
евросоюз
нато
впк
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083931124_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_2f86d4263fe787379ccd14cb5226908e.jpg
В Риме и Милане – вооруженные патрули, тем не менее, в Милане на площади Дуомо вандалы разукрасили надписями дома, разграбили супермаркеты и люксовые бутики. А в португальском Лиссабоне – самый настоящий майдан: в центре города молодые люди устанавливают палаточный городок и проводят несанкционированные властью митинги.Та же история в албанской столице Тиране и бельгийском Брюсселе, где метко назвали происходящее "импортом хаоса", потому что бунты и погромы начались в Париже еще летом, но в последние дни, особенно 17 и 18 октября, эпидемия протестов захлестнула уже пять стран (Францию, Португалию, Италию, Бельгию и Албанию). И есть подозрение, что, если власти этих стран не примут в ближайшие часы жесткие меры, протесты рискуют переброситься в другие страны Европы, которую совсем недавно один из ЕСовских функционеров называл "раем на фоне всего остального мира джунглей".Что интересно, речь идет не о десятках или нескольких сотнях отщепенцев, как это уже бывало в европейских столицах, где вспышками возникали бунты то мигрантов, то националистов против мигрантов.На этот раз всё оказалось круче. Никаких мигрантов: молодые люди (школьники и студенты) без национальных различий вышли на улицы европейских столиц с требованиями отставки правительств Франции, Италии, Бельгии, Португалии и Албании.Все пять стран – члены НАТО и ЕС, а Франция наряду с Германией считается еще и одним из двух лидеров Европейского союза. В Брюсселе заседает руководство обоих альянсов – ЕСовского и НАТО. И поэтому замести эти бунты, протесты и погромы веником под ковер не получится. Слишком явно всё и слишком криминально.И поразительны цифры: во Франции, например, общее число демонстрантов оценивается в 550 000 – 800 000 человек. В других странах меньше, но и они сами меньше.И еще одна важная деталь – протесты, охватившие ряд столиц Европы, проходят при отсутствии какой-либо политической структуры их организовавшей. Очень похоже на то, что это – истинно народные бунты, действующие по принципу самоорганизации. И еще одно, что всех их роднит: требования отставки правительств, снижения цен на топливо и продукты питания, аренду (найм) социального жилья и улучшение условий обучения в школах и вузах Европы.То есть все это – чистая социалка, денег на которую в Европе нет, поскольку их направили и продолжают направлять на увеличение военных бюджетов.В этом плане интересно, что эпицентром нынешних волнений стала Франция, Париж, где массовые протесты начались еще летом, а активными участниками их стали старшеклассники. Как сообщают французские СМИ, по словам бунтовщиков, школы Франции в основном безнадежно устарели, во многих зданиях десятилетиями не производились ремонты, в интернете гуляют сюжеты, где во время уроков по классам бегают крысы.Президент Эммануэль Макрон, который до этих дней больше интересовался тем, что происходит в нескольких сотнях километров от Парижа, то есть в Киеве и Москве, вдруг обнаружил нарыв социального бунта у себя прямо под носом – у входа в заблокированный протестующими Лувр, и резко осудил погромы, назвав происходящее "необузданным насилием", а министр внутренних дел Лоран Нуньес настаивает на силовом подавлении беспорядков, введении повсеместного комендантского часа и массовых арестах (уже задержано более 2400 человек).Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что погромы "нанесли удар по всей республике", а страна переживает "глубокий кризис доверия и авторитета". По ее словам, Францию разоряет "союз преступников из пригородов и политизированных профессиональных погромщиков". Глава партии Жордан Барделла добавил, что страна "зажата в тисках между бессилием [власти] и насилием", пообещав жесткие меры в отношении протестующих в случае победы "Национального объединения" на выборах.Примерно такие же политические оценки происходящего дают оппозиционные политические силы и в других странах, охваченных протестами.А теперь немножко цифр, которые, как нам кажется, всё расставляют на свои места.Итак, Франция. Военный бюджет – почти 62 миллиарда евро (включая пенсии военным, без них – более 52 миллиардов), что на 20% больше, чем в предыдущие годы. И это более 2% от ВВП страны.Не зря, значит, Трамп стряхивал перхоть с костюмчика Макрона.Италия, где премьером – Джорджа Мелони, которую в свою очередь очень нахваливал Трамп или она его, или они оба нахваливали друг друга и решили дружить домами, развлекаясь в Мар-а-Лаго. Военный бюджет – более 48 миллиардов евро, что составляет почти 2% от ВВП. Как и требовал того Трамп. И здесь тоже рост – на 7% по сравнению с предыдущими годами.Бельгия: Здесь прямые военные расходы составили 12,4 миллиарда евро или более 2% от ВВП. Но на самом деле общие расходы на безопасность (включая другие бюджетные статьи, такие как гражданская безопасность и кибероборона) превысили 3%. При этом Бельгия отличилась: эта небольшая страна, находящаяся в самом центре Европы, показала самые крутые темпы роста расходов в НАТО – аж на 59% больше, чем в предыдущие годы.Примерно та же картина – со значительным ростом военных расходов – в Португалии и Албании, еще двух странах, где бунты и погромы с требованием отставки правительств стали обратной стороной растущих расходов на "оборону от России".Как видно из приведенных цифр, цена русофобии в Европе под давлением сначала США, а потом и собственных стратегов в НАТО и ЕС в последний год резко возросла (от 20 до почти 60%).Но эти деньги нужно было откуда-то взять. А при росте расходов на энергетику (отказ от российского "тоталитарного" газа и замена его американским, но значительно более дорогим "демократическим") правительствам европейских государств пришлось просто отказаться от ряда социальных бюджетных расходов – в том числе от расходов на ремонт зданий общеобразовательных учреждений при увеличение цен на аренду и найм социального жилья.Все это и ударило по карману обычных граждан и прежде всего молодых людей, которые еще не нашли своего места в общественном разделении труда, но уже по классической европейской традиции ушли из родительского дома. И поэтому именно молодежь взбунтовалась в Европе, требуя отставки правительств и перераспределения военных бюджетов в сторону увеличения расходов на социалку.Конечно, никто это сейчас в Европе делать не будет. Бунты и погромы погасят с помощью военных и полиции, на крайний случай применят водометы и посадят в тюрьму еще несколько сотен бунтарей.Но тут ведь важно другое. Как мы и предсказывали в предыдущих статьях, ситуация в Европе меняется, все больше людей начинают понимать, что русофобия имеет свою цену, что раздувание военных бюджетов при полном отсутствии оснований для этого (Россия неустанно повторяет, что не собирается воевать с НАТО, во всяком случае, первой нападать) играет на руку только предприятиям ВПК, которые требуют все более новых средств на создание боевых беспилотников и противоракет.Военные бюджеты растут, подхлестываемые политическими заявлениями всевозможных каллас и дер ляйен, а оборачивается всё это бунтами, погромами и сжиганием исторических зданий в Европе.Такая вот реальная цена антироссийской истерии. А ведь есть еще и Украина, которая ждет, когда ЕС выдаст ей дополнительные 70 млрд долларов на следующий год.
https://ukraina.ru/20261006/tsirk-uedet-a-khozyaeva-klounov-ostanutsya-chto-proiskhodit-s-evropeyskimi-politikami-1083629147.html
https://ukraina.ru/20260913/krepites-zapad-vam-pomozhet-zelenskiy-ot-bandery-do-bendera-1083164298.html
https://ukraina.ru/20261014/kak-nato-teoreticheski-khochet-pobedit-rossiyu-no-pri-etom-zabyvaet-pro-ovragi-1083811489.html
европа
франция
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Захар Виноградов
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg
Захар Виноградов
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083931124_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_702bff6546d0ece9d49a22924b18b9a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, франция, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, марин ле пен, евросоюз, нато, впк, мнения, весь виноградов
Европа, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Евросоюз, НАТО, ВПК, Мнения, весь Виноградов

Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе

06:45 20.10.2026 (обновлено: 10:15 20.10.2026)
 
© ФотоПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
обозреватель издания "Украина.ру"
Все материалы
Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце.
В Риме и Милане – вооруженные патрули, тем не менее, в Милане на площади Дуомо вандалы разукрасили надписями дома, разграбили супермаркеты и люксовые бутики.
А в португальском Лиссабоне – самый настоящий майдан: в центре города молодые люди устанавливают палаточный городок и проводят несанкционированные властью митинги.
Та же история в албанской столице Тиране и бельгийском Брюсселе, где метко назвали происходящее "импортом хаоса", потому что бунты и погромы начались в Париже еще летом, но в последние дни, особенно 17 и 18 октября, эпидемия протестов захлестнула уже пять стран (Францию, Португалию, Италию, Бельгию и Албанию).
И есть подозрение, что, если власти этих стран не примут в ближайшие часы жесткие меры, протесты рискуют переброситься в другие страны Европы, которую совсем недавно один из ЕСовских функционеров называл "раем на фоне всего остального мира джунглей".
Что интересно, речь идет не о десятках или нескольких сотнях отщепенцев, как это уже бывало в европейских столицах, где вспышками возникали бунты то мигрантов, то националистов против мигрантов.
На этот раз всё оказалось круче. Никаких мигрантов: молодые люди (школьники и студенты) без национальных различий вышли на улицы европейских столиц с требованиями отставки правительств Франции, Италии, Бельгии, Португалии и Албании.
Макрон-боксер - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 07:15
Цирк уедет, а хозяева клоунов останутся. Что происходит с европейскими политикамиВсё-таки Петр Ильич Чайковский, имя которого старательно вытравливают из всех музыкальных закоулков Украины (даже консерваторию в Киеве переименовали) – гений! Гений - значит провидец. Например, знаменитая ария Германа в опере Чайковского "Пиковая дама": "Что наша жизнь – игра!" сегодня приобретает новое звучание и наполняется особым смыслом
Все пять стран – члены НАТО и ЕС, а Франция наряду с Германией считается еще и одним из двух лидеров Европейского союза. В Брюсселе заседает руководство обоих альянсов – ЕСовского и НАТО. И поэтому замести эти бунты, протесты и погромы веником под ковер не получится. Слишком явно всё и слишком криминально.
И поразительны цифры: во Франции, например, общее число демонстрантов оценивается в 550 000 – 800 000 человек. В других странах меньше, но и они сами меньше.
И еще одна важная деталь – протесты, охватившие ряд столиц Европы, проходят при отсутствии какой-либо политической структуры их организовавшей. Очень похоже на то, что это – истинно народные бунты, действующие по принципу самоорганизации.
И еще одно, что всех их роднит: требования отставки правительств, снижения цен на топливо и продукты питания, аренду (найм) социального жилья и улучшение условий обучения в школах и вузах Европы.
То есть все это – чистая социалка, денег на которую в Европе нет, поскольку их направили и продолжают направлять на увеличение военных бюджетов.
В этом плане интересно, что эпицентром нынешних волнений стала Франция, Париж, где массовые протесты начались еще летом, а активными участниками их стали старшеклассники. Как сообщают французские СМИ, по словам бунтовщиков, школы Франции в основном безнадежно устарели, во многих зданиях десятилетиями не производились ремонты, в интернете гуляют сюжеты, где во время уроков по классам бегают крысы.
Президент Эммануэль Макрон, который до этих дней больше интересовался тем, что происходит в нескольких сотнях километров от Парижа, то есть в Киеве и Москве, вдруг обнаружил нарыв социального бунта у себя прямо под носом – у входа в заблокированный протестующими Лувр, и резко осудил погромы, назвав происходящее "необузданным насилием", а министр внутренних дел Лоран Нуньес настаивает на силовом подавлении беспорядков, введении повсеместного комендантского часа и массовых арестах (уже задержано более 2400 человек).
Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что погромы "нанесли удар по всей республике", а страна переживает "глубокий кризис доверия и авторитета". По ее словам, Францию разоряет "союз преступников из пригородов и политизированных профессиональных погромщиков". Глава партии Жордан Барделла добавил, что страна "зажата в тисках между бессилием [власти] и насилием", пообещав жесткие меры в отношении протестующих в случае победы "Национального объединения" на выборах.
Примерно такие же политические оценки происходящего дают оппозиционные политические силы и в других странах, охваченных протестами.
Остап Бендер 12 Стульев
13 сентября, 21:40
"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до БендераВ субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов ("электоральной выгоды") не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева. Даже если это вредит её текущим рейтингам среди итальянских избирателей.
А теперь немножко цифр, которые, как нам кажется, всё расставляют на свои места.
Итак, Франция. Военный бюджет – почти 62 миллиарда евро (включая пенсии военным, без них – более 52 миллиардов), что на 20% больше, чем в предыдущие годы. И это более 2% от ВВП страны.
Не зря, значит, Трамп стряхивал перхоть с костюмчика Макрона.
Италия, где премьером – Джорджа Мелони, которую в свою очередь очень нахваливал Трамп или она его, или они оба нахваливали друг друга и решили дружить домами, развлекаясь в Мар-а-Лаго. Военный бюджет – более 48 миллиардов евро, что составляет почти 2% от ВВП. Как и требовал того Трамп. И здесь тоже рост – на 7% по сравнению с предыдущими годами.
Бельгия: Здесь прямые военные расходы составили 12,4 миллиарда евро или более 2% от ВВП. Но на самом деле общие расходы на безопасность (включая другие бюджетные статьи, такие как гражданская безопасность и кибероборона) превысили 3%. При этом Бельгия отличилась: эта небольшая страна, находящаяся в самом центре Европы, показала самые крутые темпы роста расходов в НАТО – аж на 59% больше, чем в предыдущие годы.
Примерно та же картина – со значительным ростом военных расходов – в Португалии и Албании, еще двух странах, где бунты и погромы с требованием отставки правительств стали обратной стороной растущих расходов на "оборону от России".
Как видно из приведенных цифр, цена русофобии в Европе под давлением сначала США, а потом и собственных стратегов в НАТО и ЕС в последний год резко возросла (от 20 до почти 60%).
Но эти деньги нужно было откуда-то взять. А при росте расходов на энергетику (отказ от российского "тоталитарного" газа и замена его американским, но значительно более дорогим "демократическим") правительствам европейских государств пришлось просто отказаться от ряда социальных бюджетных расходов – в том числе от расходов на ремонт зданий общеобразовательных учреждений при увеличение цен на аренду и найм социального жилья.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 16:40
Как НАТО теоретически хочет победить Россию, но при этом забывает про оврагиВ понедельник и вторник, 12 и 13 октября, в Варшаве прошел двухдневный Варшавский форум по безопасности. Если внимательно прочесть документы форума, то становится понятным, что это мероприятие правильнее было бы назвать "Варшавский форум по подготовке к войне с РФ"
Все это и ударило по карману обычных граждан и прежде всего молодых людей, которые еще не нашли своего места в общественном разделении труда, но уже по классической европейской традиции ушли из родительского дома. И поэтому именно молодежь взбунтовалась в Европе, требуя отставки правительств и перераспределения военных бюджетов в сторону увеличения расходов на социалку.
Конечно, никто это сейчас в Европе делать не будет. Бунты и погромы погасят с помощью военных и полиции, на крайний случай применят водометы и посадят в тюрьму еще несколько сотен бунтарей.
Но тут ведь важно другое. Как мы и предсказывали в предыдущих статьях, ситуация в Европе меняется, все больше людей начинают понимать, что русофобия имеет свою цену, что раздувание военных бюджетов при полном отсутствии оснований для этого (Россия неустанно повторяет, что не собирается воевать с НАТО, во всяком случае, первой нападать) играет на руку только предприятиям ВПК, которые требуют все более новых средств на создание боевых беспилотников и противоракет.
Военные бюджеты растут, подхлестываемые политическими заявлениями всевозможных каллас и дер ляйен, а оборачивается всё это бунтами, погромами и сжиганием исторических зданий в Европе.
Такая вот реальная цена антироссийской истерии. А ведь есть еще и Украина, которая ждет, когда ЕС выдаст ей дополнительные 70 млрд долларов на следующий год.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЕвропаФранцияПарижЭммануэль МакронДональд ТрампМарин Ле ПенЕвросоюзНАТОВПКМнениявесь Виноградов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
09:22Киев раскрыл стоимость дня войны
09:15В обмен на мир: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину
09:00От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
08:50Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
08:27ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу
08:22Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
08:00Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову
07:59Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
07:45Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
07:29Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
07:21"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали
06:50Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу
06:45Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
06:45Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Лента новостейМолния