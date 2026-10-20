С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей - 20.10.2026 Украина.ру
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С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей - 20.10.2026 Украина.ру
С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС. Такие тезисы продвигает украинский экономист Олег Пендзин.
2026-10-20T17:01
2026-10-20T17:01
экономика
украина
польша
киев
ес
сельское хозяйство
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В ближайшее время теме переговоров Украины с Евросоюзом по условиям потенциального членства будет уделяться большое внимание, а сельское хозяйство станет краеугольным камнем – оно, в отличие от металлургии, пока ещё живо, а потому представляет интерес для большого количества бизнесменов, лоббистов и экспертов.Самое время разобраться, каковы конкурентные преимущества у Украины по сравнению с Польшей, а также почему ближайшие соседи Украины – её же главные противники.Сельское хозяйство: доля в ВВП, импорт и экспортЭкономист Пендзин указывает, что среднее фермерское хозяйство в Польше владеет 8 га земли на песчаных грунтах – против 89 га у Украины на чернозёмах, выплачивая при этом работнику 1800 долларов в месяц – против 400 долларов на Украине.Эти цифры не свидетельствуют о конкурентоспособности всего украинского сельского хозяйства, но показывает фундаментальные различия между отраслями двух стран и отсталость Украины.Во-первых, доля сельского хозяйства в ВВП Польши в 2024 году составляла около 2,6%, тогда как у Украины – 7,3%. При этом нужно понимать, что органы статистики объединяют с/х с лесным и рыбным, переработка сельхоз продукции учитывается в промышленном производстве, а перевозка и продажа продовольствия относятся к сфере услуг.Во-вторых, у двух стран разная структура сельского хозяйства. В Польше животноводство даёт чуть больше половины стоимости произведённой сельхозпродукции, а на Украине выраженно преобладает растениеводство – примерно три четверти и более.Ещё сильнее различие в части импорта и экспорта.В 2024 году Польша импортировала агропродовольственных товаров на 35,6 млрд евро, Украина – примерно на 8,1 млрд долларов. При этом 51,3% агропродовольственного импорта Украины обеспечил Евросоюз.У обеих стран положительное торговое сальдо в части с/х продукции, но на Украине ещё в 2021 году 1 млн человек голодали, а 10 млн человек недоедали. Поэтому Польша импортирует продукты для разнообразия и насыщения внутреннего рынка, удовлетворяя платёжеспособный спрос, тогда как на Украине его некому сформировать – из-за нищеты.Данные по экспорту ещё показательнее, чем с импортом.В 2024 году Польша вывезла продовольствия на 53,5 млрд евро, а Украина – на 24,5 млрд долларов (это 59% всего экспорта страны). Как видно, польский экспорт продовольствия превышает украинский в два с небольшим раза.В 2024 году 62,8% экспортированной Польшей сельхоз продукции пришлось на продукцию животноводства, тогда как у Украины 73% экспорта составила продукция растениеводства.Структура экспорта и производстваНе меньше различий и в структуре производства по видам хозяйств. 75% с/х производства в Польше по итогам 2023 года обеспечили семейные товарные хозяйства – в них не меньше половины работ выполняют члены одной семьи.На Украине фермерские хозяйства в 2021 году произвели 13% с/х продукции. При этом польское товарное хозяйство специализируется на животноводстве, а украинское – на растениеводстве.Закончить же обзор различий стоит несколькими штрихами о месте Украины и Польши в сельскохозяйственном разделении труда.Украинские журналисты и чиновники любят хвастаться показателями агроэкспорта. Украина – это около 25% мирового производства семян подсолнечника, 4,4% производства рапса, 4% производства ячменя, около 2,9% пшеницы и 2,2% кукурузы.Польше общемировыми показателями хвастаться сложно – у неё нет такой ярко выраженной бикультурной (зерновые и масличные) специализации, а гордиться первым местом в мире по производству тритикале (гибрид пшеницы и ржи) странно.Поэтому стоит сузить круг до рынка Евросоюза, где Польша занимает первые места в производстве яблок (почти 30% урожая ЕС), малины (44% производства), голубики (33% урожая), вишни, смородины и крыжовника. Кроме того, Польша производит 20,5% мяса курятины в Евросоюзе, а также 13% зерновых, 15,4% сахарной свёклы и около 11,6% картофеля.Как видно, поводов для гордости за национальное сельское хозяйство у поляков куда больше, чем у украинцев.Порок, а не добродетельПолучается, если в чём-то у Украины и есть конкурентные преимущества в сельском хозяйстве, то лишь в части выращивания зерновых и масличных культур. Но в этом преимуществе нет никакой заслуги украинцев: у них просто больше плодородных земель и более пригодный для этого климат.При прочих равных поляки достигли те же результатов по валовому сбору пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника.Мало того, лидерство по зерновым и масличным является следствием отсутствия вменяемой аграрной политики, позволившей стране остаться без развитого животноводства и овощеводства, а также породить крупные агрохолдинги, сконцентрировавшие такой земельный банк, который их польским конкурентам и не снился.И тот факт, что труд агрария в Польше дороже, чем на Украине, свидетельствует лишь о невероятной отсталости украинского сельского хозяйства: труд тракториста будет обходиться дешевле труда агронома, ветврача и зоотехника с технологом, так как выращивание зерновых обходится дешевле содержания яблоневого сада или молочнотоварной фермы со специализацией на сырах.В свою очередь, среднюю площадь хозяйства в 89 га против 8 га у Польши вполне можно назвать проклятием, которое гарантирует консервацию текущей структуры с/х производства.И тот факт, что ЕС не хочет открывать свой внутренний рынок для украинской с/х продукции, свидетельствует о том, что там чётко понимают, чем порок системы отличается от добродетели.Переговоры с ЕС: Киев готов прогнутьсяНесмотря на то, что переговоры ещё не начались, стороны уже обозначили свои позиции по пятому переговорному кластеру под названием "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость".Как видно, кластер несколько шире сельского хозяйства, так как затрагивает производство, доступ к различным инструментам поддержки с/х, включая дотации и субсидии из бюджета Евросоюза. Поэтому вопрос в ходе переговоров состоит не столько в том, что и в каком объёме должна производить Украина – это её внутреннее дело, – а в том, что из этого будет поставляться на европейский рынок, а также на что ЕС будет выделять деньги.Официальной позиции по допуску украинской с/х продукции на европейский рынок нет, поэтому приходится отталкиваться от того, что утекло в СМИ. Есть две интерпретации.Мягкая – ЕС предлагает Украине поэтапный доступ к механизмам с/х поддержки, а также механизм "специальных гарантий против дестабилизации рынка по чувствительным товарам".В более жёсткой версии, изложенной источниками "Европейской правды", украинский агросектор не должен автоматически получать такой же доступ к субсидиям и рынку, как у производителей из текущих стран-членов ЕС. Поэтому при переговорах с европейской стороны предлагают учитывать его высокую конкурентоспособность и традиционную экспортную ориентацию вне Евросоюза.За этим весьма корявым по форме и странным по содержанию новоязом скрывается комплекс мер по ограничению доступа украинской с/х продукции на рынок ЕС, что уже сейчас является главным раздражителем для Киева.По сути, европейцы предлагают Киеву во второй раз согласиться на дискриминационные условия торговли с ЕС. В первый раз – в 2014 году, когда украинские чиновники поставили подписи под соглашением о европейской ассоциации и создании DCFTA (ЗСТ с ЕС), – вместо свободной торговли с ЕС Украина получила жёсткие квоты на основные экспортные с/х культуры и продукты животноводства.Теперь киевским начальникам предлагают согласиться на перспективу членства в ЕС с изначальным ограничением в правах.Киев, к слову, на это согласен. Позиция украинской власти в переговорах сводится к тому, что ограничения к доступу на рынок ЕС могут быть лишь временными, а их срок должен быть чётко ограничен; в качестве уступки Киев согласен на поэтапное присоединение Украины к европейским инструментам поддержки АПК и готов ради этого унифицировать национальное законодательство в части ветеринарии, санитарии и фитосанитарии с нормами ЕС.С учётом зависимости Украины от европейского финансирования, а также интеллектуальной и деятельностной импотенции киевских политиков, у ЕС есть неплохие шансы продавить Украину. В таком случае останется лишь рассказывать о том, что всё это из-за невероятных конкурентных преимуществ Украины по сравнению с той же Польшей.
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https://ukraina.ru/20261020/polki-ukrainskikh-magazinov-zapolnil-deshvyy-evropeyskiy-syr-chto-budet-s-otechestvennoy-produktsiey--1083939752.html
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https://ukraina.ru/20261019/rostislav-ischenko-rossiya-zastavit-evropu-otsenit-ubytki-ot-ukrainy-chtoby-predotvratit-novuyu-voynu-1083875913.html
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экономика, украина, польша, киев, ес, сельское хозяйство
экономика, Украина, Польша, Киев, ЕС, Сельское хозяйство

С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей

17:01 20.10.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС. Такие тезисы продвигает украинский экономист Олег Пендзин.
В ближайшее время теме переговоров Украины с Евросоюзом по условиям потенциального членства будет уделяться большое внимание, а сельское хозяйство станет краеугольным камнем – оно, в отличие от металлургии, пока ещё живо, а потому представляет интерес для большого количества бизнесменов, лоббистов и экспертов.
Самое время разобраться, каковы конкурентные преимущества у Украины по сравнению с Польшей, а также почему ближайшие соседи Украины – её же главные противники.
Сельское хозяйство: доля в ВВП, импорт и экспорт
Экономист Пендзин указывает, что среднее фермерское хозяйство в Польше владеет 8 га земли на песчаных грунтах – против 89 га у Украины на чернозёмах, выплачивая при этом работнику 1800 долларов в месяц – против 400 долларов на Украине.
Эти цифры не свидетельствуют о конкурентоспособности всего украинского сельского хозяйства, но показывает фундаментальные различия между отраслями двух стран и отсталость Украины.
Во-первых, доля сельского хозяйства в ВВП Польши в 2024 году составляла около 2,6%, тогда как у Украины – 7,3%. При этом нужно понимать, что органы статистики объединяют с/х с лесным и рыбным, переработка сельхоз продукции учитывается в промышленном производстве, а перевозка и продажа продовольствия относятся к сфере услуг.
Зерно - РИА Новости, 1920, 07.08.2026
7 августа, 22:10
Экспорт сельхозпродукции из Украины может сократиться более чем вдвоеЭкспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в сезоне 2026-2027 годов может сократиться более чем вдвое из-за ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил 7 августа телеграм-канал Украина.ру
Во-вторых, у двух стран разная структура сельского хозяйства. В Польше животноводство даёт чуть больше половины стоимости произведённой сельхозпродукции, а на Украине выраженно преобладает растениеводство – примерно три четверти и более.
Ещё сильнее различие в части импорта и экспорта.
В 2024 году Польша импортировала агропродовольственных товаров на 35,6 млрд евро, Украина – примерно на 8,1 млрд долларов. При этом 51,3% агропродовольственного импорта Украины обеспечил Евросоюз.
У обеих стран положительное торговое сальдо в части с/х продукции, но на Украине ещё в 2021 году 1 млн человек голодали, а 10 млн человек недоедали. Поэтому Польша импортирует продукты для разнообразия и насыщения внутреннего рынка, удовлетворяя платёжеспособный спрос, тогда как на Украине его некому сформировать – из-за нищеты.
Данные по экспорту ещё показательнее, чем с импортом.
В 2024 году Польша вывезла продовольствия на 53,5 млрд евро, а Украина – на 24,5 млрд долларов (это 59% всего экспорта страны). Как видно, польский экспорт продовольствия превышает украинский в два с небольшим раза.
В 2024 году 62,8% экспортированной Польшей сельхоз продукции пришлось на продукцию животноводства, тогда как у Украины 73% экспорта составила продукция растениеводства.
Структура экспорта и производства
Не меньше различий и в структуре производства по видам хозяйств. 75% с/х производства в Польше по итогам 2023 года обеспечили семейные товарные хозяйства – в них не меньше половины работ выполняют члены одной семьи.
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27 мая, 13:03
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На Украине фермерские хозяйства в 2021 году произвели 13% с/х продукции. При этом польское товарное хозяйство специализируется на животноводстве, а украинское – на растениеводстве.
Закончить же обзор различий стоит несколькими штрихами о месте Украины и Польши в сельскохозяйственном разделении труда.
Украинские журналисты и чиновники любят хвастаться показателями агроэкспорта. Украина – это около 25% мирового производства семян подсолнечника, 4,4% производства рапса, 4% производства ячменя, около 2,9% пшеницы и 2,2% кукурузы.
Польше общемировыми показателями хвастаться сложно – у неё нет такой ярко выраженной бикультурной (зерновые и масличные) специализации, а гордиться первым местом в мире по производству тритикале (гибрид пшеницы и ржи) странно.
Поэтому стоит сузить круг до рынка Евросоюза, где Польша занимает первые места в производстве яблок (почти 30% урожая ЕС), малины (44% производства), голубики (33% урожая), вишни, смородины и крыжовника. Кроме того, Польша производит 20,5% мяса курятины в Евросоюзе, а также 13% зерновых, 15,4% сахарной свёклы и около 11,6% картофеля.
Как видно, поводов для гордости за национальное сельское хозяйство у поляков куда больше, чем у украинцев.
Порок, а не добродетель
Получается, если в чём-то у Украины и есть конкурентные преимущества в сельском хозяйстве, то лишь в части выращивания зерновых и масличных культур. Но в этом преимуществе нет никакой заслуги украинцев: у них просто больше плодородных земель и более пригодный для этого климат.
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Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией? За первые девять месяцев 2026 года Украина ввезла на 36% больше твёрдых и твердоплавленых сыров из стран ЕС, чем за тот же период годом ранее. Об этом 20 октября сообщает Инфагро
При прочих равных поляки достигли те же результатов по валовому сбору пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника.
Мало того, лидерство по зерновым и масличным является следствием отсутствия вменяемой аграрной политики, позволившей стране остаться без развитого животноводства и овощеводства, а также породить крупные агрохолдинги, сконцентрировавшие такой земельный банк, который их польским конкурентам и не снился.
И тот факт, что труд агрария в Польше дороже, чем на Украине, свидетельствует лишь о невероятной отсталости украинского сельского хозяйства: труд тракториста будет обходиться дешевле труда агронома, ветврача и зоотехника с технологом, так как выращивание зерновых обходится дешевле содержания яблоневого сада или молочнотоварной фермы со специализацией на сырах.
В свою очередь, среднюю площадь хозяйства в 89 га против 8 га у Польши вполне можно назвать проклятием, которое гарантирует консервацию текущей структуры с/х производства.
И тот факт, что ЕС не хочет открывать свой внутренний рынок для украинской с/х продукции, свидетельствует о том, что там чётко понимают, чем порок системы отличается от добродетели.
Переговоры с ЕС: Киев готов прогнуться
Несмотря на то, что переговоры ещё не начались, стороны уже обозначили свои позиции по пятому переговорному кластеру под названием "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость".
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 17:31
Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с УкраиныПравительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины, сообщает телеканал RTCG
Как видно, кластер несколько шире сельского хозяйства, так как затрагивает производство, доступ к различным инструментам поддержки с/х, включая дотации и субсидии из бюджета Евросоюза. Поэтому вопрос в ходе переговоров состоит не столько в том, что и в каком объёме должна производить Украина – это её внутреннее дело, – а в том, что из этого будет поставляться на европейский рынок, а также на что ЕС будет выделять деньги.
Официальной позиции по допуску украинской с/х продукции на европейский рынок нет, поэтому приходится отталкиваться от того, что утекло в СМИ. Есть две интерпретации.
Мягкая – ЕС предлагает Украине поэтапный доступ к механизмам с/х поддержки, а также механизм "специальных гарантий против дестабилизации рынка по чувствительным товарам".
В более жёсткой версии, изложенной источниками "Европейской правды", украинский агросектор не должен автоматически получать такой же доступ к субсидиям и рынку, как у производителей из текущих стран-членов ЕС. Поэтому при переговорах с европейской стороны предлагают учитывать его высокую конкурентоспособность и традиционную экспортную ориентацию вне Евросоюза.
За этим весьма корявым по форме и странным по содержанию новоязом скрывается комплекс мер по ограничению доступа украинской с/х продукции на рынок ЕС, что уже сейчас является главным раздражителем для Киева.
По сути, европейцы предлагают Киеву во второй раз согласиться на дискриминационные условия торговли с ЕС. В первый раз – в 2014 году, когда украинские чиновники поставили подписи под соглашением о европейской ассоциации и создании DCFTA (ЗСТ с ЕС), – вместо свободной торговли с ЕС Украина получила жёсткие квоты на основные экспортные с/х культуры и продукты животноводства.
Теперь киевским начальникам предлагают согласиться на перспективу членства в ЕС с изначальным ограничением в правах.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
Вчера, 06:30
Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войнуСегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает? Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией. Без США Европа воевать с Россией не может.
Киев, к слову, на это согласен. Позиция украинской власти в переговорах сводится к тому, что ограничения к доступу на рынок ЕС могут быть лишь временными, а их срок должен быть чётко ограничен; в качестве уступки Киев согласен на поэтапное присоединение Украины к европейским инструментам поддержки АПК и готов ради этого унифицировать национальное законодательство в части ветеринарии, санитарии и фитосанитарии с нормами ЕС.
С учётом зависимости Украины от европейского финансирования, а также интеллектуальной и деятельностной импотенции киевских политиков, у ЕС есть неплохие шансы продавить Украину. В таком случае останется лишь рассказывать о том, что всё это из-за невероятных конкурентных преимуществ Украины по сравнению с той же Польшей.
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