https://ukraina.ru/20261020/s-porazheniem-v-pravakh-evropa-razveyala-illyuzii-ukrainskikh-vlastey-1083942039.html

С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей

С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей - 20.10.2026 Украина.ру

С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей

Украину не пустят на европейский аграрный рынок, заблокировав путь к нему в пятом кластере евроинтеграции, потому что Украина более конкурентоспособна, чем Польша. Именно ближайшие соседи Украины с развитым сельским хозяйством будут главными противниками её вступления в ЕС. Такие тезисы продвигает украинский экономист Олег Пендзин.

2026-10-20T17:01

2026-10-20T17:01

2026-10-20T17:01

экономика

украина

польша

киев

ес

сельское хозяйство

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В ближайшее время теме переговоров Украины с Евросоюзом по условиям потенциального членства будет уделяться большое внимание, а сельское хозяйство станет краеугольным камнем – оно, в отличие от металлургии, пока ещё живо, а потому представляет интерес для большого количества бизнесменов, лоббистов и экспертов.Самое время разобраться, каковы конкурентные преимущества у Украины по сравнению с Польшей, а также почему ближайшие соседи Украины – её же главные противники.Сельское хозяйство: доля в ВВП, импорт и экспортЭкономист Пендзин указывает, что среднее фермерское хозяйство в Польше владеет 8 га земли на песчаных грунтах – против 89 га у Украины на чернозёмах, выплачивая при этом работнику 1800 долларов в месяц – против 400 долларов на Украине.Эти цифры не свидетельствуют о конкурентоспособности всего украинского сельского хозяйства, но показывает фундаментальные различия между отраслями двух стран и отсталость Украины.Во-первых, доля сельского хозяйства в ВВП Польши в 2024 году составляла около 2,6%, тогда как у Украины – 7,3%. При этом нужно понимать, что органы статистики объединяют с/х с лесным и рыбным, переработка сельхоз продукции учитывается в промышленном производстве, а перевозка и продажа продовольствия относятся к сфере услуг.Во-вторых, у двух стран разная структура сельского хозяйства. В Польше животноводство даёт чуть больше половины стоимости произведённой сельхозпродукции, а на Украине выраженно преобладает растениеводство – примерно три четверти и более.Ещё сильнее различие в части импорта и экспорта.В 2024 году Польша импортировала агропродовольственных товаров на 35,6 млрд евро, Украина – примерно на 8,1 млрд долларов. При этом 51,3% агропродовольственного импорта Украины обеспечил Евросоюз.У обеих стран положительное торговое сальдо в части с/х продукции, но на Украине ещё в 2021 году 1 млн человек голодали, а 10 млн человек недоедали. Поэтому Польша импортирует продукты для разнообразия и насыщения внутреннего рынка, удовлетворяя платёжеспособный спрос, тогда как на Украине его некому сформировать – из-за нищеты.Данные по экспорту ещё показательнее, чем с импортом.В 2024 году Польша вывезла продовольствия на 53,5 млрд евро, а Украина – на 24,5 млрд долларов (это 59% всего экспорта страны). Как видно, польский экспорт продовольствия превышает украинский в два с небольшим раза.В 2024 году 62,8% экспортированной Польшей сельхоз продукции пришлось на продукцию животноводства, тогда как у Украины 73% экспорта составила продукция растениеводства.Структура экспорта и производстваНе меньше различий и в структуре производства по видам хозяйств. 75% с/х производства в Польше по итогам 2023 года обеспечили семейные товарные хозяйства – в них не меньше половины работ выполняют члены одной семьи.На Украине фермерские хозяйства в 2021 году произвели 13% с/х продукции. При этом польское товарное хозяйство специализируется на животноводстве, а украинское – на растениеводстве.Закончить же обзор различий стоит несколькими штрихами о месте Украины и Польши в сельскохозяйственном разделении труда.Украинские журналисты и чиновники любят хвастаться показателями агроэкспорта. Украина – это около 25% мирового производства семян подсолнечника, 4,4% производства рапса, 4% производства ячменя, около 2,9% пшеницы и 2,2% кукурузы.Польше общемировыми показателями хвастаться сложно – у неё нет такой ярко выраженной бикультурной (зерновые и масличные) специализации, а гордиться первым местом в мире по производству тритикале (гибрид пшеницы и ржи) странно.Поэтому стоит сузить круг до рынка Евросоюза, где Польша занимает первые места в производстве яблок (почти 30% урожая ЕС), малины (44% производства), голубики (33% урожая), вишни, смородины и крыжовника. Кроме того, Польша производит 20,5% мяса курятины в Евросоюзе, а также 13% зерновых, 15,4% сахарной свёклы и около 11,6% картофеля.Как видно, поводов для гордости за национальное сельское хозяйство у поляков куда больше, чем у украинцев.Порок, а не добродетельПолучается, если в чём-то у Украины и есть конкурентные преимущества в сельском хозяйстве, то лишь в части выращивания зерновых и масличных культур. Но в этом преимуществе нет никакой заслуги украинцев: у них просто больше плодородных земель и более пригодный для этого климат.При прочих равных поляки достигли те же результатов по валовому сбору пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника.Мало того, лидерство по зерновым и масличным является следствием отсутствия вменяемой аграрной политики, позволившей стране остаться без развитого животноводства и овощеводства, а также породить крупные агрохолдинги, сконцентрировавшие такой земельный банк, который их польским конкурентам и не снился.И тот факт, что труд агрария в Польше дороже, чем на Украине, свидетельствует лишь о невероятной отсталости украинского сельского хозяйства: труд тракториста будет обходиться дешевле труда агронома, ветврача и зоотехника с технологом, так как выращивание зерновых обходится дешевле содержания яблоневого сада или молочнотоварной фермы со специализацией на сырах.В свою очередь, среднюю площадь хозяйства в 89 га против 8 га у Польши вполне можно назвать проклятием, которое гарантирует консервацию текущей структуры с/х производства.И тот факт, что ЕС не хочет открывать свой внутренний рынок для украинской с/х продукции, свидетельствует о том, что там чётко понимают, чем порок системы отличается от добродетели.Переговоры с ЕС: Киев готов прогнутьсяНесмотря на то, что переговоры ещё не начались, стороны уже обозначили свои позиции по пятому переговорному кластеру под названием "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость".Как видно, кластер несколько шире сельского хозяйства, так как затрагивает производство, доступ к различным инструментам поддержки с/х, включая дотации и субсидии из бюджета Евросоюза. Поэтому вопрос в ходе переговоров состоит не столько в том, что и в каком объёме должна производить Украина – это её внутреннее дело, – а в том, что из этого будет поставляться на европейский рынок, а также на что ЕС будет выделять деньги.Официальной позиции по допуску украинской с/х продукции на европейский рынок нет, поэтому приходится отталкиваться от того, что утекло в СМИ. Есть две интерпретации.Мягкая – ЕС предлагает Украине поэтапный доступ к механизмам с/х поддержки, а также механизм "специальных гарантий против дестабилизации рынка по чувствительным товарам".В более жёсткой версии, изложенной источниками "Европейской правды", украинский агросектор не должен автоматически получать такой же доступ к субсидиям и рынку, как у производителей из текущих стран-членов ЕС. Поэтому при переговорах с европейской стороны предлагают учитывать его высокую конкурентоспособность и традиционную экспортную ориентацию вне Евросоюза.За этим весьма корявым по форме и странным по содержанию новоязом скрывается комплекс мер по ограничению доступа украинской с/х продукции на рынок ЕС, что уже сейчас является главным раздражителем для Киева.По сути, европейцы предлагают Киеву во второй раз согласиться на дискриминационные условия торговли с ЕС. В первый раз – в 2014 году, когда украинские чиновники поставили подписи под соглашением о европейской ассоциации и создании DCFTA (ЗСТ с ЕС), – вместо свободной торговли с ЕС Украина получила жёсткие квоты на основные экспортные с/х культуры и продукты животноводства.Теперь киевским начальникам предлагают согласиться на перспективу членства в ЕС с изначальным ограничением в правах.Киев, к слову, на это согласен. Позиция украинской власти в переговорах сводится к тому, что ограничения к доступу на рынок ЕС могут быть лишь временными, а их срок должен быть чётко ограничен; в качестве уступки Киев согласен на поэтапное присоединение Украины к европейским инструментам поддержки АПК и готов ради этого унифицировать национальное законодательство в части ветеринарии, санитарии и фитосанитарии с нормами ЕС.С учётом зависимости Украины от европейского финансирования, а также интеллектуальной и деятельностной импотенции киевских политиков, у ЕС есть неплохие шансы продавить Украину. В таком случае останется лишь рассказывать о том, что всё это из-за невероятных конкурентных преимуществ Украины по сравнению с той же Польшей.

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экономика, украина, польша, киев, ес, сельское хозяйство