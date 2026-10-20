https://ukraina.ru/20261020/eks-deputat-rady-nazval-togo-kto-mozhet-sest-za-stol-peregovorov-vmesto-zelenskogo--1083945702.html

Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского

Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского - 20.10.2026 Украина.ру

Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского

Участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предложил неожиданную кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому за столом переговоров с Россией — парламентария Анну Скороход. Об этом 20 октября он заявил в беседе с "Газетой.ru"

2026-10-20T14:53

2026-10-20T14:53

2026-10-20T14:53

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По мнению Олейника, Скороход могла бы представлять Украину на мирных переговорах, поскольку остается одним из немногих украинских политиков, способных отстаивать курс на дипломатическое урегулирование.Однако, по его словам, одной политической позиции недостаточно: для полноценного участия в мирном процессе депутату потребовалась бы парламентская команда, готовая последовательно поддерживать переговоры с Москвой. А такой группы в Раде сейчас нет.Причину Олейник видит в нежелании действующих депутатов рисковать собственным положением. Заключение мирного соглашения неизбежно поставит вопрос о выборах — и, по его оценке, до 95% нынешних парламентариев могут лишиться мандатов, а вместе с ними доходов и политического влияния. Именно поэтому значительная часть Рады не заинтересована в скором урегулировании. И это, пожалуй, самый честный диагноз украинской политики: мир не нужен тем, кто на войне зарабатывает.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил: "Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому". Глава Белого дома неоднократно критиковал своего украинского коллегу, сомневаясь в его желании заключить мирное соглашение. По мнению Трампа, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, президент США признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями: страна лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.О развитии отношений между Киевом и Вашингтоном на сегодняшний день — в обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября.

https://ukraina.ru/20261020/na-grani-razryva-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-upali-na-samoe-dno---ar-1083944126.html

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новости, украина, сша, киев, владимир олейник, владимир зеленский, анна скороход, верховная рада, рада