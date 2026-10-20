Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского - 20.10.2026 Украина.ру
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Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского - 20.10.2026 Украина.ру
Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
Участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предложил неожиданную кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому за столом переговоров с Россией — парламентария Анну Скороход. Об этом 20 октября он заявил в беседе с "Газетой.ru"
2026-10-20T14:53
2026-10-20T14:53
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рада
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По мнению Олейника, Скороход могла бы представлять Украину на мирных переговорах, поскольку остается одним из немногих украинских политиков, способных отстаивать курс на дипломатическое урегулирование.Однако, по его словам, одной политической позиции недостаточно: для полноценного участия в мирном процессе депутату потребовалась бы парламентская команда, готовая последовательно поддерживать переговоры с Москвой. А такой группы в Раде сейчас нет.Причину Олейник видит в нежелании действующих депутатов рисковать собственным положением. Заключение мирного соглашения неизбежно поставит вопрос о выборах — и, по его оценке, до 95% нынешних парламентариев могут лишиться мандатов, а вместе с ними доходов и политического влияния. Именно поэтому значительная часть Рады не заинтересована в скором урегулировании. И это, пожалуй, самый честный диагноз украинской политики: мир не нужен тем, кто на войне зарабатывает.Ранее американский президент Дональд Трамп заявил: "Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому". Глава Белого дома неоднократно критиковал своего украинского коллегу, сомневаясь в его желании заключить мирное соглашение. По мнению Трампа, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, президент США признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями: страна лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.О развитии отношений между Киевом и Вашингтоном на сегодняшний день — в обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября.
https://ukraina.ru/20261020/na-grani-razryva-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-upali-na-samoe-dno---ar-1083944126.html
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Новости, Украина, США, Киев, Владимир Олейник, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Верховная Рада, Рада

Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского

14:53 20.10.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предложил неожиданную кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому за столом переговоров с Россией — парламентария Анну Скороход. Об этом 20 октября он заявил в беседе с "Газетой.ru"
По мнению Олейника, Скороход могла бы представлять Украину на мирных переговорах, поскольку остается одним из немногих украинских политиков, способных отстаивать курс на дипломатическое урегулирование.
"Анна Скороход могла бы стать переговорщиком от Украины, какая-то надежда есть: она ориентирована на трампистов, поэтому ее не трогают", — заявил Олейник.
Однако, по его словам, одной политической позиции недостаточно: для полноценного участия в мирном процессе депутату потребовалась бы парламентская команда, готовая последовательно поддерживать переговоры с Москвой. А такой группы в Раде сейчас нет.
Причину Олейник видит в нежелании действующих депутатов рисковать собственным положением. Заключение мирного соглашения неизбежно поставит вопрос о выборах — и, по его оценке, до 95% нынешних парламентариев могут лишиться мандатов, а вместе с ними доходов и политического влияния.
Именно поэтому значительная часть Рады не заинтересована в скором урегулировании. И это, пожалуй, самый честный диагноз украинской политики: мир не нужен тем, кто на войне зарабатывает.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил: "Возможно, Зеленскому пора поручить ведение переговоров кому-то другому". Глава Белого дома неоднократно критиковал своего украинского коллегу, сомневаясь в его желании заключить мирное соглашение.
По мнению Трампа, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, президент США признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями: страна лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
13:43
На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АРОтношения между Вашингтоном и Киевом рухнули до рекордно низкого уровня и вплотную приблизились к окончательному расколу, пишет информационное агентство Associated Press
О развитии отношений между Киевом и Вашингтоном на сегодняшний день — в обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября.
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