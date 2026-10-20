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Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС

Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС - 20.10.2026 Украина.ру

Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС

Самостоятельное финансирование киевского режима без финансовой поддержки со стороны Вашингтона станет тяжелейшим вызовом для Германии и остальных государств Европы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью агентству Bloomberg

2026-10-20T14:21

2026-10-20T14:21

2026-10-20T14:21

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Глава немецкого правительства признал, что подобные расходы ложатся колоссальным бременем на внутренние бюджеты европейских стран и подвергают Евросоюз суровому экзамену. Тем не менее, по словам Мерца, европейские столицы вынуждены идти на этот шаг и намерены продолжать выделение средств вплоть до завершения текущего конфликта.Агентство подчеркнуло, что эти слова прозвучали накануне сложного предвыборного сезона в ключевых странах ЕС. Положение нынешних властей тяжелое: в Европе быстро набирают популярность правые партии, которые имеют высокие рейтинги и требуют полностью прекратить помощь Киеву еще до окончания боевых действий.Подробнее о проблемах Киева - в материале "Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву на сайте Украина.ру.

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