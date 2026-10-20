Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС - 20.10.2026 Украина.ру
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Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС - 20.10.2026 Украина.ру
Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
Самостоятельное финансирование киевского режима без финансовой поддержки со стороны Вашингтона станет тяжелейшим вызовом для Германии и остальных государств Европы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью агентству Bloomberg
2026-10-20T14:21
2026-10-20T14:21
новости
европа
киев
украина
фридрих мерц
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Глава немецкого правительства признал, что подобные расходы ложатся колоссальным бременем на внутренние бюджеты европейских стран и подвергают Евросоюз суровому экзамену. Тем не менее, по словам Мерца, европейские столицы вынуждены идти на этот шаг и намерены продолжать выделение средств вплоть до завершения текущего конфликта.Агентство подчеркнуло, что эти слова прозвучали накануне сложного предвыборного сезона в ключевых странах ЕС. Положение нынешних властей тяжелое: в Европе быстро набирают популярность правые партии, которые имеют высокие рейтинги и требуют полностью прекратить помощь Киеву еще до окончания боевых действий.Подробнее о проблемах Киева - в материале "Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву на сайте Украина.ру.
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новости, европа, киев, украина, фридрих мерц, ес, украина.ру
Новости, Европа, Киев, Украина, Фридрих Мерц, ЕС, Украина.ру

Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС

14:21 20.10.2026
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Самостоятельное финансирование киевского режима без финансовой поддержки со стороны Вашингтона станет тяжелейшим вызовом для Германии и остальных государств Европы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью агентству Bloomberg
Глава немецкого правительства признал, что подобные расходы ложатся колоссальным бременем на внутренние бюджеты европейских стран и подвергают Евросоюз суровому экзамену.
Тем не менее, по словам Мерца, европейские столицы вынуждены идти на этот шаг и намерены продолжать выделение средств вплоть до завершения текущего конфликта.
Агентство подчеркнуло, что эти слова прозвучали накануне сложного предвыборного сезона в ключевых странах ЕС. Положение нынешних властей тяжелое: в Европе быстро набирают популярность правые партии, которые имеют высокие рейтинги и требуют полностью прекратить помощь Киеву еще до окончания боевых действий.
Подробнее о проблемах Киева - в материале "Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву на сайте Украина.ру.
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