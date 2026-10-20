В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной - 20.10.2026 Украина.ру
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В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной - 20.10.2026 Украина.ру
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Москва готова вести переговоры с легитимным представителем власти Украины, который готов брать на себя ответственность. Об этом 20 октября, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-10-20T13:18
2026-10-20T13:18
новости
кремль
украина
москва
дмитрий песков
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дональд трамп
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"Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны", — подчеркнул Песков.Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского не тем человеком для переговоров и заметил, что тот не хочет заканчивать конфликт. "Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", — заявил Трамп.В этой связи на брифинге Пескова спросили, готова ли Москва вести переговоры по мирному урегулированию с кем-то другим от Киева, не с Зеленским. Представитель Кремля добавил, что в Кремле надеются: Уиткофф и Кушнер вскоре проинформируют Путина о своих контактах с украинцами и европейцами. Он также сообщил, что Кремль сообщит, где и когда пройдёт встреча Путина с американскими спецпредставителями.Подробнее – в материале Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщикаБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, украина, москва, дмитрий песков, украина.ру, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Кремль, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Украина.ру, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

13:18 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва готова вести переговоры с легитимным представителем власти Украины, который готов брать на себя ответственность. Об этом 20 октября, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны", — подчеркнул Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского не тем человеком для переговоров и заметил, что тот не хочет заканчивать конфликт.
"Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", — заявил Трамп.
В этой связи на брифинге Пескова спросили, готова ли Москва вести переговоры по мирному урегулированию с кем-то другим от Киева, не с Зеленским.
Представитель Кремля добавил, что в Кремле надеются: Уиткофф и Кушнер вскоре проинформируют Путина о своих контактах с украинцами и европейцами.
Он также сообщил, что Кремль сообщит, где и когда пройдёт встреча Путина с американскими спецпредставителями.
Подробнее – в материале Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
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