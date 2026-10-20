Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/borsch-gogol-i-zelenskiy--lider-natsionalistov-ukraina-vo-vremya-voyny-perevarivaet-svoyu-istoriyu-1083934504.html
Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю - 20.10.2026 Украина.ру
Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
Пока молодежь разносит Париж, выехавшие во Францию украинские мигранты вносят свою лепту в погромы. Правда, громить они решили местный ресторанчик, ориентированный на восточноевропейскую кухню.
2026-10-20T09:38
2026-10-20T09:38
эксклюзив
украина
париж
франция
николай васильевич гоголь
владимир зеленский
андрей мельник
оун-упа
оун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103118/97/1031189742_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_28dd7e68bf36cce559c874dd172d3974.jpg
Там подают пельмени, борщ, вареники и винегрет. Но камнем преткновения, конечно же, стал свекольный суп, который украинцы считают своим национальным достоянием. Поэтому они решили испортить репутацию заведения, которое считают чуть ли не «российским рестораном» из-за того, что владелец пельменной обозвал борщ блюдом русской кухни.Об этом рассказал сам растерянный ресторатор Оливье Барду.«Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах и порочат репутацию заведения», — удивляется он.Ресторатор утверждает, что авторами критики выступают украинцы: их негодование вызвала подача борща в компании с другими блюдами, которые любят в России.Пельменная Барду начала работать в июне 2025 года. Её хозяин говорит, что политических задач перед собой не ставит, просто хотел познакомить французов с кухней Восточной Европы. Посетителям предлагают салат «Оливье», борщ, пельмени и вареники с разными начинками.На входной двери есть надпись на русском, а на стаканчиках красуется медведь.Барду отмечает, что не таит обиды на авторов ругательных отзывов. И даже предлагает украинцам подискутировать за тарелкой борща о политике: ресторатор уверяет, что в работе его заведения нет никакого политического подтекста.Возможно, со стороны скромной пельменной и нет, но насчет украинцев мы не уверены. Тем более что их месть за русский борщ странным образом совпала с массовыми протестами на улицах Парижа, Лиона, Бордо.Есть мнение, что левые протесты инспирированы глобалистами — чтобы не допустить к власти через выборы правых консерваторов во главе с Мари Ле Пен. Впрочем, не исключено, что погромы и грабежи могут быть санкционированы действующей властью: например, чтобы иметь возможность дискредитировать общественные протесты и вообще запретить любые массовые выступления перед выборами. Недаром же Эммануэль Макрон уже заговорил об ограничении демократии.Тогда протесты украинских мигрантов против борща в Париже — просто часть этой стратегии. Тем более, у сбежавших во Францию носителей национальной идентичности есть солидный опыт по части заказных митингов и травли неугодных. Так что вряд ли пельменная Оливье Барду случайно попалась на глаза хранителям украинской кухни.При этом налицо русофобский подтекст акции: ресторатора и его заведение уничтожают не из-за борща, а из-за пропаганды русской гастрономической традиции, чтоб другим неповадно было. На Украине такой прием срабатывал безотказно, возможно, сработает и в стране, чей президент называет себя большим другом Зеленского.Кстати, о Зеленском. С подачи руководителя института национальной памяти Алексея Алферова стало известно, что глава киевского режима лично определил первых исторических деятелей, чьи останки следует вернуть на Украину. В числе таких фигур названы Андрей Мельник и Евгений Коновалец.ОУНовцев* выкопали из европейских могил и торжественно перезахоронили на киевском мемориальном кладбище. Причем с женами и даже тещами.«В январе этого года вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Украины Владимиром Зеленским впервые на этом уровне обсудили возможность перезахоронения деятелей Украинской революции и первой войны за независимость.Зеленский определил имена тех, кого необходимо перезахоронить в Украине, — первую пятерку. Эта пятерка реализуется: были перезахоронены полковник Андрей Мельник и полковник Евгений Коновалец» — раскрыл тайну директор УИНП.Забавно, что героизирующий оуновцев Зеленский при власти Мельника-Коновальца никогда не смог бы стать президентом независимой Украины и даже получить украинское гражданство — из-за своего еврейского происхождения.Дело в том, что проект Конституции Украинской державы, подготовленный в сентябре 1939 года ведущим теоретиком ОУН* Николаем Сциборским по поручению лидера организации Андрея Мельника, содержал прямую дискриминацию еврейского населения.Документ базировался на тоталитарной концепции «нациократии», согласно которой соплеменники Зеленского выделялись в отдельную категорию лиц и ущемлялись по национальному признаку. Они не имели права на украинское гражданство, значит, автоматически лишались избирательного права (активного и пассивного), права занимать государственные должности, служить в армии и влиять на политическую жизнь страны.Но тут любопытно не столько несовпадение Зеленского с идеологией ОУН-УПА*, сколько внезапные признания Алферова. Похоже, что директор института «национального беспамятства» очень торопится снять с себя ответственность за наполнение Национального пантеона неоднозначными фигурами украинских героев — фашистских приспешников, шовинистов и радикалов. И всю ответственность валит на нынешнего украинского лидера, которому недолго осталось «царювать».Впрочем, у этой медали может быть и другая сторона. Зеленский через директора УИНП пытается напомнить националистам о своих заслугах в деле восстановления «исторической памяти» и добиться их поддержки в ситуации, когда американцы давят на главу киевского режима с требованием отдать власть и уйти со сцены.Тут самое время прикинуться убежденным бандеровцем, сражающимся за «незалежну Украину» — как бы комично это ни выглядело.А пока Зеленский развлекает публику, лепя из себя «ватажка» националистов, в Киеве разгорается спор о культурной принадлежности Николая Гоголя. Гражданская организация «Центр общественного развития Интер-акция» предложила изменить первую букву имени писателя на столичном памятнике и вместо «Н» писать «М». Естественно, в рамках политики дерусификации и переосмысления культурного наследия.Снести памятник автору «Мертвых душ» нельзя — Украина считает Гоголя национальным достоянием, несмотря на «противоречивость его творчества и низкопоклонство перед Москвой». Поэтому решили ограничиться только корректировкой надписи на постаменте, чтобы превратить Николая в Мыколу.И это при том, что Гоголь хоть и родился на территории нынешней Украины, в мировую литературу вошел как русскоязычный автор. Его биография и творчество отражают историческую реальность XIX века, когда культурные связи и представления о национальной принадлежности не совпадали с современными политическими границами.Тем не менее, Украина и Гоголя, и борщ пытается подчинить нынешней политической повестке. Это лишь на первый взгляд в историях с дискредитацией пельменной в Париже и переписыванием имени Гоголя в Киеве нет прямой связи. На самом деле все описанные ситуации показывают, насколько важным инструментом политической борьбы стала культура.Война за мемориалы, памятники и даже гастрономию нередко оказывается не менее принципиальной, чем споры о государственных границах.* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20261020/komendantskiy-chas-v-parizhe-i-nitstse-import-khaosa-v-bryussele-chto-stalo-triggerom-pogromov-v-evrope-1083930738.html
https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html
https://ukraina.ru/20260228/zhivye-mrtvye-dushi-kak-ukrainskie-voenkomy-perepisali-gogolya-1076089674.html
украина
париж
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103118/97/1031189742_446:0:3122:2007_1920x0_80_0_0_2308d237b998058eb4d10a709b9ccb46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, париж, франция, николай васильевич гоголь, владимир зеленский, андрей мельник, оун-упа, оун
Эксклюзив, Украина, Париж, Франция, Николай Васильевич Гоголь, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, ОУН-УПА, ОУН

Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю

09:38 20.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУстановление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща
Установление рекорда Украины по самому массовому приготовлению борща - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
Пока молодежь разносит Париж, выехавшие во Францию украинские мигранты вносят свою лепту в погромы. Правда, громить они решили местный ресторанчик, ориентированный на восточноевропейскую кухню.
Там подают пельмени, борщ, вареники и винегрет. Но камнем преткновения, конечно же, стал свекольный суп, который украинцы считают своим национальным достоянием. Поэтому они решили испортить репутацию заведения, которое считают чуть ли не «российским рестораном» из-за того, что владелец пельменной обозвал борщ блюдом русской кухни.
Об этом рассказал сам растерянный ресторатор Оливье Барду.
«Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах и порочат репутацию заведения», — удивляется он.
Ресторатор утверждает, что авторами критики выступают украинцы: их негодование вызвала подача борща в компании с другими блюдами, которые любят в России.
Пельменная Барду начала работать в июне 2025 года. Её хозяин говорит, что политических задач перед собой не ставит, просто хотел познакомить французов с кухней Восточной Европы. Посетителям предлагают салат «Оливье», борщ, пельмени и вареники с разными начинками.
На входной двери есть надпись на русском, а на стаканчиках красуется медведь.
Барду отмечает, что не таит обиды на авторов ругательных отзывов. И даже предлагает украинцам подискутировать за тарелкой борща о политике: ресторатор уверяет, что в работе его заведения нет никакого политического подтекста.
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
06:45
Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в ЕвропеЕвропа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце.
Возможно, со стороны скромной пельменной и нет, но насчет украинцев мы не уверены. Тем более что их месть за русский борщ странным образом совпала с массовыми протестами на улицах Парижа, Лиона, Бордо.
Есть мнение, что левые протесты инспирированы глобалистами — чтобы не допустить к власти через выборы правых консерваторов во главе с Мари Ле Пен. Впрочем, не исключено, что погромы и грабежи могут быть санкционированы действующей властью: например, чтобы иметь возможность дискредитировать общественные протесты и вообще запретить любые массовые выступления перед выборами. Недаром же Эммануэль Макрон уже заговорил об ограничении демократии.
Тогда протесты украинских мигрантов против борща в Париже — просто часть этой стратегии. Тем более, у сбежавших во Францию носителей национальной идентичности есть солидный опыт по части заказных митингов и травли неугодных. Так что вряд ли пельменная Оливье Барду случайно попалась на глаза хранителям украинской кухни.
При этом налицо русофобский подтекст акции: ресторатора и его заведение уничтожают не из-за борща, а из-за пропаганды русской гастрономической традиции, чтоб другим неповадно было. На Украине такой прием срабатывал безотказно, возможно, сработает и в стране, чей президент называет себя большим другом Зеленского.
Кстати, о Зеленском. С подачи руководителя института национальной памяти Алексея Алферова стало известно, что глава киевского режима лично определил первых исторических деятелей, чьи останки следует вернуть на Украину. В числе таких фигур названы Андрей Мельник и Евгений Коновалец.
ОУНовцев* выкопали из европейских могил и торжественно перезахоронили на киевском мемориальном кладбище. Причем с женами и даже тещами.
«В январе этого года вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Украины Владимиром Зеленским впервые на этом уровне обсудили возможность перезахоронения деятелей Украинской революции и первой войны за независимость.
Зеленский определил имена тех, кого необходимо перезахоронить в Украине, — первую пятерку. Эта пятерка реализуется: были перезахоронены полковник Андрей Мельник и полковник Евгений Коновалец» — раскрыл тайну директор УИНП.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 17:17
Коновалец, Мельник, Бандера. Зачем Зеленский свозит в Киев прах откровенных нацистовЕвропа активно помогает Киеву с наполнением Пантеона национальных героев
Забавно, что героизирующий оуновцев Зеленский при власти Мельника-Коновальца никогда не смог бы стать президентом независимой Украины и даже получить украинское гражданство — из-за своего еврейского происхождения.
Дело в том, что проект Конституции Украинской державы, подготовленный в сентябре 1939 года ведущим теоретиком ОУН* Николаем Сциборским по поручению лидера организации Андрея Мельника, содержал прямую дискриминацию еврейского населения.
Документ базировался на тоталитарной концепции «нациократии», согласно которой соплеменники Зеленского выделялись в отдельную категорию лиц и ущемлялись по национальному признаку. Они не имели права на украинское гражданство, значит, автоматически лишались избирательного права (активного и пассивного), права занимать государственные должности, служить в армии и влиять на политическую жизнь страны.
Но тут любопытно не столько несовпадение Зеленского с идеологией ОУН-УПА*, сколько внезапные признания Алферова. Похоже, что директор института «национального беспамятства» очень торопится снять с себя ответственность за наполнение Национального пантеона неоднозначными фигурами украинских героев — фашистских приспешников, шовинистов и радикалов. И всю ответственность валит на нынешнего украинского лидера, которому недолго осталось «царювать».
Впрочем, у этой медали может быть и другая сторона. Зеленский через директора УИНП пытается напомнить националистам о своих заслугах в деле восстановления «исторической памяти» и добиться их поддержки в ситуации, когда американцы давят на главу киевского режима с требованием отдать власть и уйти со сцены.
Тут самое время прикинуться убежденным бандеровцем, сражающимся за «незалежну Украину» — как бы комично это ни выглядело.
А пока Зеленский развлекает публику, лепя из себя «ватажка» националистов, в Киеве разгорается спор о культурной принадлежности Николая Гоголя. Гражданская организация «Центр общественного развития Интер-акция» предложила изменить первую букву имени писателя на столичном памятнике и вместо «Н» писать «М». Естественно, в рамках политики дерусификации и переосмысления культурного наследия.
Снести памятник автору «Мертвых душ» нельзя — Украина считает Гоголя национальным достоянием, несмотря на «противоречивость его творчества и низкопоклонство перед Москвой». Поэтому решили ограничиться только корректировкой надписи на постаменте, чтобы превратить Николая в Мыколу.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2026
28 февраля, 08:00
"Живые" мёртвые души: как украинские военкомы переписали ГоголяСовременная украинская действительность напоминает собой не то классическую трагедию, не то затянувшуюся сатиру, где персонажи Николая Васильевича Гоголя не просто ожили, но и получили государственные посты, ученые степени и доступ к системе электронных закупок
И это при том, что Гоголь хоть и родился на территории нынешней Украины, в мировую литературу вошел как русскоязычный автор. Его биография и творчество отражают историческую реальность XIX века, когда культурные связи и представления о национальной принадлежности не совпадали с современными политическими границами.
Тем не менее, Украина и Гоголя, и борщ пытается подчинить нынешней политической повестке. Это лишь на первый взгляд в историях с дискредитацией пельменной в Париже и переписыванием имени Гоголя в Киеве нет прямой связи. На самом деле все описанные ситуации показывают, насколько важным инструментом политической борьбы стала культура.
Война за мемориалы, памятники и даже гастрономию нередко оказывается не менее принципиальной, чем споры о государственных границах.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаПарижФранцияНиколай Васильевич ГогольВладимир ЗеленскийАндрей МельникОУН-УПАОУН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
09:22Киев раскрыл стоимость дня войны
09:15В обмен на мир: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину
09:00От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
08:50Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
08:27ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу
08:22Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
08:00Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову
07:59Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
07:45Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
07:29Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
07:21"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали
06:50Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу
06:45Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
06:45Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Лента новостейМолния