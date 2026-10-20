Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина - 20.10.2026 Украина.ру
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Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина
Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина - 20.10.2026 Украина.ру
Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал,... Украина.ру, 20.10.2026
2026-10-20T17:52
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал, сколько политического времени осталось у Зеленского:00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?05:25 – Вероятность смены власти в Европе;07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.*В материале упоминаются Алексей Арестович, Игорь Мосийчук и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
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видео, украина, европа, осло, владимир зеленский, снг, украина.ру, дональд трамп, иван скориков, видео
Видео, Украина, Европа, Осло, Владимир Зеленский, СНГ, Украина.ру, Дональд Трамп, Иван Скориков

Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина

17:52 20.10.2026 (обновлено: 17:53 20.10.2026)
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал, сколько политического времени осталось у Зеленского:

00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?
05:25 – Вероятность смены власти в Европе;
07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?
12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;
19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.

*В материале упоминаются Алексей Арестович, Игорь Мосийчук и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
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ВидеоУкраинаЕвропаОслоВладимир ЗеленскийСНГУкраина.руДональд ТрампИван Скориков
 
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