Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина
17:52 20.10.2026 (обновлено: 17:53 20.10.2026)
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал, сколько политического времени осталось у Зеленского:
00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?
05:25 – Вероятность смены власти в Европе;
07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?
12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;
19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.
*В материале упоминаются Алексей Арестович, Игорь Мосийчук и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?
05:25 – Вероятность смены власти в Европе;
07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?
12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;
19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.
*В материале упоминаются Алексей Арестович, Игорь Мосийчук и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan
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