https://ukraina.ru/20261020/kogda-ot-zelenskogo-otkazhutsya-i-tramp-i-evropa-skorikov-o-srokakh-spisaniya-proekta-ukraina-1083951246.html

Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина

Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина - 20.10.2026 Украина.ру

Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал,... Украина.ру, 20.10.2026

2026-10-20T17:52

2026-10-20T17:52

2026-10-20T17:53

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру проанализировал перспективы консультаций по Украине в Осло, а также рассказал, сколько политического времени осталось у Зеленского:00:33 – С чем Стив Уиткофф приедет в Москву после Осло?05:25 – Вероятность смены власти в Европе;07:11 – Зачем американским избирателям украинский кейс?12:23 – Об итогах противостояния Трампа и Зеленского;19:11 – Влияние ситуации в Киеве на договороспособность киевского режима.*В материале упоминаются Алексей Арестович, Игорь Мосийчук и Алексей Гончаренко, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.ТГ-канал Ивана Скорикова: https://t.me/skorikovivan

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2026

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видео, украина, европа, осло, владимир зеленский, снг, украина.ру, дональд трамп, иван скориков, видео