https://ukraina.ru/20261020/ukraina-prekrati-pytki-proshla-tretya-mezhdunarodnaya-aktsiya-solidarnosti-s-politzaklyuchennymi-ukrainy-1083941627.html

Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины

Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины - 20.10.2026 Украина.ру

Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины

Сотни антифашистских активистов по всей Европе присоединились к голодовке политзаключенных Украины, которые протестуют против нечеловеческих условий содержания, регулярных избиений и принудительного труда в Винницкой исправительной колонии №86 — самом страшном месте содержания политических узников.

2026-10-20T16:03

2026-10-20T16:03

2026-10-20T16:03

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В феврале прошлого года от истощения, пыток, принудительного неоплачиваемого труда на лесопилке и при сборе колючей проволоки, а также неоказания медпомощи в Винницкой колонии № 86 умер заключенный Андрей Гимгин. При этом политзаключенные умирают и в других местах содержания под стражей на Украине. Например, в прошлом году в Полтавском СИЗО умер осужденный за "госизмену" писатель и историк-краевед Юрий Погода, а в этом году в Пятихатской колонии окончил жизнь правозащитник и глава русской культурной общины Львова Александр Косторный.Первая скоординированная акция по этому вопросу состоялась в августе 2026 года. Тогда к голодовке присоединилось 162 заключенных из пяти тюрем Украины. В сентябре, во время второй акции, голодали 113 заключенных. 16 октября в третьей однодневной голодовке участвовало 58 узников режима из Винницкой исправительной колонии № 86, исправительной колонии № 122 в Пятихатках, СИЗО Киева, Николаева и Львова, а также четверых политзаключенных, находящихся под домашним арестом в Киеве. Всего на Украине к голодовке присоединилось 118 человек. Также с 7 по 16 октября прошла цепь европейских голодовок солидарности, объединившая 324 человека из 15 стран: Греции, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Испании, Нидерландов, Австрии, Сербии и др.В Турции голодовку поддержали члены Ассоциации солидарности с семьями заключенных и осужденных, в том числе 81-летний Мехмет Гювель, который находится под домашним арестом и с 11 октября проводит акцию протеста прямо у своего дома.Акции были организованы Украинской ассоциацией защиты прав политзаключенных и прав человека, которую создали братья Михаил и Александр Кононовичи, которые провели несколько месяцев под стражей (в том числе в "спортзале" СБУ — тайной тюрьме, где первые месяцы СВО незаконно содержали и пытали оппозиционеров) за несогласие с политикой постмайданного правительства. Выйти под домашний арест они смогли только благодаря акциям международной солидарности.Участники голодовок подвергаются давлению со стороны администраций тюрем и колоний. Так за участие в августовской голодовке в карцер отправили заключенного в Николаевском СИЗО Игоря Савицкого. Игорь был на голодовке почти неделю, пил только воду. Затем, из-за резкого ухудшения здоровья, его вернули в камеру. При этом продолжили игнорировать его базовые права: заявили, что его паспорт утерян, отказались давать материалы дисциплинарного высказывания, по которым его отправили в карцер, перестали выводить в баню и лишили IP-телефонии и выхода в интернет (якобы поломка, но других заключенных туда водили). Перед акцией 11 сентября Савицкий написал по этому поводу жалобы во все соответствующие органы и сообщил, что уходит на голодовку вместе с товарищами по всему миру. Прямо 11 сентября все его требования были удовлетворены: Савицкому выдали официальный документ о том, что паспорт не утерян, а находится у администрации Николаевского СИЗО; выдали USB-флешку и все материалы его дисциплинарного дела; Савицкий в тот же день посетил баню, и ему пообещали, что теперь это будет практически ежедневно; в тот же день он получил доступ к IP-телефонии и к пользованию интернетом и компьютером. Мало того, был уволен и.о. начальника СИЗО, который отправил Савицкого в карцер, отказывался выполнять предписания врачей касательно лечения политзэков и требовал от всех говорить "на дэржавний мови".За участие в той же августовской голодовке в карцер, предварительно избив, отправили и заключенного в Винницкой колонии Александра Мельника. Других участников просто избили. Александра посадили за то, что он раздавал гуманитарную помощь в Киевской области от Российского Красного креста. Благодаря письму Мельника в издание "Украина.ру" общественность узнала о пытках в уже закрытой 101-й колонии для политзэков в Запорожской области. Мельник провел в изоляторе больше 3-х месяцев, что за по закону запрещено. Изредка выходя на связь с родными, он сообщал, что что теряет сознание, как при диабете. 28 дней ему не давали даже кипяток. На многочисленные запросы администрация в лице главного режимника Андрея Рябоконя (он лично избивает заключенных) ответила, что первый срок в карцере Мельник получил за нарушение режима — у него нашли телефон. По этому телефону он и передавал правозащитникам информацию о пытках и издевательствах. Телефонов в колонии много, но "нашли" только у очень неудобного для администрации Мельника. Причина второго срока в карцере — спасение Мельника от расправы со стороны других заключенных, которые якобы плохо к нему относятся и собирались избить.Сентябрьская международная акция привела к тому, что Александра выпустили из карцера и в экстренном порядке (без этапа через ряд тюрем) перевели в Пятихатскую колонию, где с ним тут же лично встретились начальник колонии и начальник оперчасти. После встречи Мельника отправили на обследование в больницу в Днепропетровском СИЗО.Основная задача акции, проведенной в октябре, привлечь внимание к остальным политзаключенным 86-й колонии, которых, по приказу начальника ИК полковника Дмитрия Петрика продолжают регулярно избивать, вымогать у них деньги, принуждать к неоплачиваемой тяжелой работе и другими методами унижать человеческое достоинство.Помимо голодовок, состоялись акции солидарности у посольств и консульств Украины в пяти странах Европы: Великобритании, Германии, Италии, Испании и Греции. Координацией мероприятий занимался Антиимпериалистический фронт (АИФ), который изначально был создан Народным фронтом Турции, но теперь имеет множество независимых международных отделений. К лондонской акции присоединилась созданная в 2017 году группа International Ukraine Anti Fascist Solidarity.В Афинах пикет состоялся перед посольством Украины. Участники зачитали заявление о преступной деятельности начальника Винницкой колонии Дмитрия Петрика, потребовали немедленного привлечения его к ответственности за пытки и убийства политзаключенных.Перед Генеральным консульством Украины в итальянской Неаполе участники пикета развернули баннер с текстом: "Мы защищаем психо-физическую неприкосновенность политических заключенных на Украине". Протестующие обратили особое внимание на тяжелую ситуацию в Винницкой колонии № 86, Пятихатской колонии № 122 и женской колонии № 146 в Водяном. По словам активистов, война не может быть оправданием массовых политических репрессий и пыток. К собравшимся вышел виц-консул Украины, но письменное обращение с материалами об условиях содержания политзаключенных брать отказался по формальной причине — он может принимать обращения только от граждан Украины.В Лондоне акция прошла у стен украинского посольства. Кроме требований по условиям содержания политзаключенных на Украине, участники мероприятия заявили, что британское законодательство требует от правительства Великобритании провести оценки рисков в сфере прав человека в иностранном государстве, прежде чем оказывать ему помощь. Иначе говоря, если существует риск того, что помощь Великобритании приведёт к серьёзным нарушениям прав человека или будет способствовать им, например пыткам, произвольному задержанию или смертной казни, то помощь должна быть ограничена, смягчена или отменена по решению кабинета министров. Британские активисты указывают, что правительство Великобритании никогда не проводило такой оценки, и планируют обратиться по этому поводу в Министерство иностранных дел.Акция в Барселоне прошла около украинского Генерального консульства."Мы продолжим разоблачать политику истребления, направленную против политического инакомыслия на Украине, а также прокси-войну, ведущуюся против России", — заявили участники.В акции перед консульством Украины в германском Франкфурте приняли участие активисты из Антиимпериалистического фронта, Народного фронта и турецкого антифашистского музыкального коллектива Grup Yorum. Они призвали к освобождению всех украинских политических заключенных в Винницкой колонии № 86 и других местах лишения свободы.В Соединенных Штатах уличных митингов не было, но Партия коммунистов США совместно с Лигой молодых коммунистов США направила обращение правительству Украины, в котором осудила "нарушение фундаментальных прав десятков тысяч активистов-антифашистов в Украине, особенно в Винницкой исправительной колонии № 86". В своем обращении партия коммунистов США потребовала немедленного отстранения начальника Винницкой колонии № 86 Дмитрия Петрика от занимаемой должности и "всестороннего, беспристрастного и прозрачного расследования сообщений о пытках, смертях, принудительном труде, финансовом вымогательстве и бесчеловечных условиях содержания".Аналогичные заявления были направлены активистами из разных стран в Винницкую колонию № 86, Офис Президента Украины, Офис Генерального прокурора, Министерство юстиции, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и Общество Красного Креста Украины.

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

эксклюзив, украина, великобритания, сша, сизо, сбу, репрессии