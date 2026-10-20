https://ukraina.ru/20261020/zrada-ekspress-pokhorony-kvartala-kak-zelenskiy-dobil-sobstvennoe-shou--1083948927.html

Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу

Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу - 20.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как Зеленский умудрился лично уничтожить свою главную "alma mater" — легендарный "Квартал... Украина.ру, 20.10.2026

2026-10-20T17:00

2026-10-20T17:00

2026-10-20T17:00

видео

владимир зеленский

тимур миндич

офис президента

энергоатом

95 квартал

сатира

новости украины

зеленский сегодня

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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как Зеленский умудрился лично уничтожить свою главную "alma mater" — легендарный "Квартал 95".Почему Офис Президента превратил зубастую сатиру в беззубое министерство кумовства, как бывшие комики погрязли в многомиллионных коррупционных схемах "Энергоатома" под крылом беглого "Карлсона"-Миндича и почему украинские артисты массово объявляют бойкот токсичной студии — смотрите в видео.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир зеленский, тимур миндич, офис президента, энергоатом, 95 квартал, сатира, новости украины, зеленский сегодня, видео