https://ukraina.ru/20261020/zrada-ekspress-pokhorony-kvartala-kak-zelenskiy-dobil-sobstvennoe-shou--1083948927.html
Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу - 20.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как Зеленский умудрился лично уничтожить свою главную "alma mater" — легендарный "Квартал... Украина.ру, 20.10.2026
2026-10-20T17:00
2026-10-20T17:00
2026-10-20T17:00
видео
владимир зеленский
тимур миндич
офис президента
энергоатом
95 квартал
сатира
новости украины
зеленский сегодня
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как Зеленский умудрился лично уничтожить свою главную "alma mater" — легендарный "Квартал 95".Почему Офис Президента превратил зубастую сатиру в беззубое министерство кумовства, как бывшие комики погрязли в многомиллионных коррупционных схемах "Энергоатома" под крылом беглого "Карлсона"-Миндича и почему украинские артисты массово объявляют бойкот токсичной студии — смотрите в видео.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, владимир зеленский, тимур миндич, офис президента, энергоатом, 95 квартал, сатира, новости украины, зеленский сегодня, видео
Видео, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Офис президента, Энергоатом, 95 квартал, сатира, Новости Украины, Зеленский сегодня
Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как Зеленский умудрился лично уничтожить свою главную "alma mater" — легендарный "Квартал 95".
Почему Офис Президента превратил зубастую сатиру в беззубое министерство кумовства, как бывшие комики погрязли в многомиллионных коррупционных схемах "Энергоатома" под крылом беглого "Карлсона"-Миндича и почему украинские артисты массово объявляют бойкот токсичной студии — смотрите в видео.