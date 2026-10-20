https://ukraina.ru/20261020/napishite-zaveschanie-na-ukraine-nabiraet-oboroty-voennyy-turizm-1083945565.html

"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм

"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм - 20.10.2026 Украина.ру

"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм

На Украине обрёл популярность военный туризм. Об этом 20 октября пишет издание The i Paper

2026-10-20T14:50

2026-10-20T14:50

2026-10-20T14:50

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Гости из Европы и США приезжают, чтобы увидеть сожжённые танки и мосты. Правда, перед этим им настоятельно рекомендуют написать завещание, отмечается в статье.Тан работает в сфере информационных технологий. Он — один из нескольких сотен любопытных, решивших купить тур в зону боевых действий. "Одержимость" войной заставила его прочёсывать форумы Reddit, где он отыскал украинского гида. Американец быстро написал завещание и полетел в Польшу, а оттуда отправился на Украину поездом.В 2025 году на Украину приехало всего 2,5 миллиона иностранных гостей, в то время как за год до начала конфликта их было 16 миллионов. В основном приезжают "зарубежные делегации, добровольцы и журналисты". Власти иностранных государств не рекомендуют посещать Украину без веских причин, а страховые компании не обеспечивают туристов страховкой.Туры с пятизвёздочным рейтингом организует компания Capital Tours Kyiv по цене 135 долларов с человека. Руководитель компании Светозар Моисеев говорит, что тур "Ужасы" составляет 95% его бизнеса. 50% дохода идёт якобы на нужды украинских военных.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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