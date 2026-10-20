Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады - 20.10.2026 Украина.ру
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Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады - 20.10.2026 Украина.ру
Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
Референдум в провинции Альберта, прошедший 19 октября 2026 года, показал, что ее жители не желают отделяться от Канады. И это стало крупным поражением не столько провинциальных сепаратистов, сколько президента США Дональда Трампа.
2026-10-20T14:47
2026-10-20T14:47
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Предварительный подсчет голосов референдума указал на общую тенденцию: за сохранение провинции в составе Канады проголосовали 76,4% участников референдума, за независимость готовы выступить лишь 23,6%. То есть лишь каждый четвертый житель Альберты (альбертец, как их называют в Канаде) готов к тому, чтобы правительство провинции начало подготовку к референдуму об уже официальном выходе провинции из состава Канады и к жизни в качестве независимого государства. А именно так звучал вопрос указанного референдума, на который предстояло ответить жителям Альберты: "Должна ли Альберта оставаться провинцией Канады, или правительство Альберты должно начать предусмотренную Конституцией Канады юридическую процедуру для проведения обязательного провинциального референдума о том, следует ли Альберте отделиться от Канады?" Избирателям было предложено выбрать один из двух вариантов: или "Альберта должна оставаться провинцией Канады", или "Правительство Альберты должно начать предусмотренную Конституцией Канады юридическую процедуру для проведения обязательного провинциального референдума о том, следует ли Альберте отделиться от Канады". Что самое ценное для Канады сегодня: ее жители выбрали сохранность государства не только в Альберте, но и в Квебеке, где уже дважды, в 1980 и в 1995 годах, проводился референдум о выходе из страны.В 1995 году Канаду от катаклизма развала спасло только то, что за единство страны выступило всего на 0,58% квебекцев больше, чем против этого – за выход Квебека в самостоятельное плавание. Сегодня ситуация кардинально иная: в сентябре в Квебеке компания Segma Recherche провела исследование, которое показало, что сегодня против независимости выступают 60% квебекцев, а за превращение провинции в суверенное государство – только 26% респондентов, еще 14% вообще не ответили на вопрос. Схожая ситуация наблюдалась и в Альберте. Там 2-4 октября этого года, за две недели до референдума, компания Leger тоже поинтересовалась: стоит ли проводить референдум о независимости? И 70% опрошенных ответили, что нет, 22% сказали "да", а 7% не определились. На референдуме даже ранее не определившиеся высказались скорее за единство и дали альбертанам-"унионистам" дополнительно более 6%.Случившееся в Альберте — это, напоминаю, очень большой удар по Трампу. Он, как известно, сначала заявлял, что хочет сделать 51 штатом США всю Канаду. Потом сузил аппетиты до Альберты. И понятно, почему: по оценкам специалистов и ученых, доказанные запасы нефти в Альберте — около 158–170 млрд баррелей. Это четвертый показатель в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана. В Канаде по добыче нефти Альберта — безусловный лидер. По данным Канадского энергетического регулятора (CER), в 2024 году на провинцию приходилось 83,6% всей добычи нефти в этой стране. В том же году было добыто около 1,5 млрд баррелей, в среднем примерно 3,98 млн баррелей в день. Это стало рекордом. В 2025 году показатель продолжал расти — в среднем около 4,1 млн баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти принес в бюджет страны 142 млрд канадских долларов (около 100 млрд долл. США). Из-за отсутствия выхода к любому из океанов и ограничений морской торговли большая часть экспорта идет в США, которые в этом списке нефтедержателей планеты находятся лишь на 10-м месте. Это, конечно, разжигает зуд Трампа в отношении соседней страны. Для него нефть — один из главных жизненных фетишей, направляющих жизнь и политику. И он хотел бы поживиться Канадой. Его эмиссары тайно посещали Альберту и скрытно подзуживали сепаратистов на действия. Но их потуги обломали, как ни странно, действия самого Трампа. Он сработал грубо, нагло и нахраписто, затеяв, пошлинно-тарифные войны с Канадой. Уже 1 февраля 2025 года Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин в 25% на все канадские и мексиканские товары, кроме нефти и энергоресурсов, установив пошлину для них в 10%. Затем в марте 2025 года США повысили пошлины на импорт канадской стали и алюминия до 50%, а в августе 2026 года ввели пошлины в 50% на канадские товары объемом около 20 млрд долл. Переговоры между странами окончательно прерваны, а Канада подала иск в Всемирную торговую организацию, указывая на несоответствие американских пошлин международным соглашениям. Тарифная война привела к росту инфляции, увеличению цен на импортные товары и сокращению взаимной торговли. ВВП Канады может сократиться на 2,6%, а ВВП США — на 1,6%. Но Трамп готов терпеть.И Трамп терпит. Более того, идет на заведомо невыигрышные ходы, лишь бы только нагнуть Канаду. Например, на днях заявил, что заключил сделку с Россией о поставках в США российского дизеля. Хотя нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли Канады вполне могли бы удовлетворить потребность США в том же дизеле. Получить солярку из Канады было бы и логистически проще, и дешевле, и быстрее. Для этого потребовалось бы увеличение канадского экспорта топлива всего на 4% и урегулирование тарифов. Но Трамп предпочел заключить дизельную сделку с Москвой, ставя политику выше экономической выгоды. Может быть, тоже думая о Канаде: "да куда она, милая, от нас денется?.." Опыт отношений России и Украины, когда Москва тоже игнорировала политику, предпочитая экономические мотивы и связи, показал: Киев может отдалиться, не считаясь с экономикой. Особенно если политиков основательно "подогреть", что Запад и проделал с украинскими политиканами, а Украина превратилась в АнтиРоссию… Подобное поведение Трампа не только вызвало мировой всплеск антиамериканизма, но и серьезно ударило им по канадскому сепаратизму — что в Альберте, что даже в Квебеке. Разница между двумя этими сепаратизмами — почти принципиальная. Специалисты отмечают, что канадский сепаратизм можно разделить на культурный квебекский и экономический, как в Альберте. В Квебеке население стремится сохранить свою франкофонную идентичность. В Альберте же, самой богатой провинции Канады, сепаратистское движение начало формироваться вскоре после того, как в 1940-е годы в Альберте нашли большие запасы нефти, а процветание провинции стало сдерживаться центральными федеральными тарифами Оттавы. Это и вызвало недовольство местных жителей, которые уверены, что дают центру больше, чем получают из него. А когда в 2025 году тарифная война Вашингтона и Оттавы ударила по экспорту нефти из Альберты, люди зашевелились насчет отделения. Сепаратисты и в Квебеке, и в Альберте играют на одном утверждении: федеральное правительство в Оттаве ущемляет их интересы, а отделение от Канады гарантированно принесет им процветание. Референдум 19 октября 2026 года в Альберте вполне можно считать прямым следствием глубокого кризиса, в котором оказалась Канада из-за неэффективности федеральных властей. Но Трамп сдержал и экономический сецессионизм (так там называют разъединение в Альберте), и квебекское стремление к идентичности. Квебекские сепаратисты эту опасность от Трампа поняли первыми и на выборах в местный парламент в начале октября проблему выхода из Канады не разжигали. А победившая сепаратистская Партия Квебека (ПК), выступающая за государственный суверенитет провинции, пообещала провести референдум о выходе из Канады только после того, как Трамп покинет свой пост в январе 2029 года, а экономика стабилизируется. Согласно соцопросам, идею референдума в Квебеке, несмотря на победу ПК, поддерживают только 30% населения провинции. Это едва ли не самый низкий показатель за все время замеров, с чем Трампа и хочется поздравить…Что же собирается делать Оттава? Марк Карни, премьер Канады и главный оппонент Трампа, оценивая референдум в Альберте, сказал, что тот случился "в наихудшее возможное время". "Мир стал более опасным и разделенным. Некоторые за пределами наших границ работают над тем, чтобы разорвать нас и владеть нами. … Голосование против Канады — опасный блеф, который выльется в долгий раскол и серьезную неопределенность", — сказал он. В то же время Карни вырос в Альберте и признает, что жители провинции действительно имеют основания для раздражения. В вопросах и распределения прибыли, и инвестиций в провинцию, и экологии. И потому согласен с планами строительства еще одного нефтепровода из Альберты к Тихому океану. Один такой маршрут уже имеется. Это, как известно, Trans Mountain — целая система трубопроводов, которая тянется примерно на 1150 км, берет начало в Альберте и идет до тихоокеанского побережья в провинции Британская Колумбия. Там нефть уже грузят на танкеры для экспорта. Первые нитки этой системы построили еще в 1950-х годах. В мае 2024 года завершили масштабный проект расширения — Trans Mountain Expansion Project, который представляет собой вторую нитку параллельно существующей. Общая пропускная способность выросла с примерно 300 тыс. баррелей в сутки до 890 тыс. Но этого мало, и в последние годы говорят о строительстве еще одного отдельного нефтепровода тоже из Альберты в Британскую Колумбию мощностью до 1 млн баррелей в сутки. Старт строительства в исполнении компаний Trans Mountain Corp и Pembina Pipeline намечен примерно на сентябрь 2027 года. Вот его Карни и согласен всячески поддержать. Новое строительство создаст 140 тыс. рабочих мест и снизит зависимость Канады от США, выведя канадскую нефть еще шире на азиатские рынки. Но, как все понимают, это не решение проблемы сепаратизма. Особенно после Трампа. Сепаратизм — это еще и средство давления самих провинций на центр для получения дополнительных преференций. И в этом его зло для целостности государства. А еще проверка центральных элит на умение рулить страной. Везде.Еще о референдумах в Канаде читайте в статье Владимира Скачко Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны
https://ukraina.ru/20261006/separatizm-v-pomosch-trampu-kanadu-zhdut-dva-referenduma-o-razvale-strany-1083641090.html
https://ukraina.ru/20260903/ssha-protiv-kanady-tramp-nachal-novuyu-voynu-raskalyvayuschuyu-antirossiyskiy-zapad-1082982769.html
https://ukraina.ru/20260914/strakh-pered-ssha-i-rusofobiya-kanada-namerena-vlozhitsya-v-kredit-es-ukraine-1083165884.html
https://ukraina.ru/20260916/dmitriy-drobnitskiy-zelenskiy-delaet-stavku-na-novuyu-voennuyu-byurokratiyu-kotoruyu-sozdayut-kanada-i-1083212743.html
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мнения, весь скачко, владимир скачко, канада, сша, россия, дональд трамп, марк карни, вто
Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко, Канада, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Карни, ВТО

Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады

14:47 20.10.2026
 
© Фото : CC0, Pexels
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : CC0, Pexels
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Референдум в провинции Альберта, прошедший 19 октября 2026 года, показал, что ее жители не желают отделяться от Канады. И это стало крупным поражением не столько провинциальных сепаратистов, сколько президента США Дональда Трампа.
Предварительный подсчет голосов референдума указал на общую тенденцию: за сохранение провинции в составе Канады проголосовали 76,4% участников референдума, за независимость готовы выступить лишь 23,6%.
То есть лишь каждый четвертый житель Альберты (альбертец, как их называют в Канаде) готов к тому, чтобы правительство провинции начало подготовку к референдуму об уже официальном выходе провинции из состава Канады и к жизни в качестве независимого государства.
А именно так звучал вопрос указанного референдума, на который предстояло ответить жителям Альберты: "Должна ли Альберта оставаться провинцией Канады, или правительство Альберты должно начать предусмотренную Конституцией Канады юридическую процедуру для проведения обязательного провинциального референдума о том, следует ли Альберте отделиться от Канады?"
Избирателям было предложено выбрать один из двух вариантов: или "Альберта должна оставаться провинцией Канады", или "Правительство Альберты должно начать предусмотренную Конституцией Канады юридическую процедуру для проведения обязательного провинциального референдума о том, следует ли Альберте отделиться от Канады".
Что самое ценное для Канады сегодня: ее жители выбрали сохранность государства не только в Альберте, но и в Квебеке, где уже дважды, в 1980 и в 1995 годах, проводился референдум о выходе из страны.
В 1995 году Канаду от катаклизма развала спасло только то, что за единство страны выступило всего на 0,58% квебекцев больше, чем против этого – за выход Квебека в самостоятельное плавание.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 15:16
Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны
Сегодня ситуация кардинально иная: в сентябре в Квебеке компания Segma Recherche провела исследование, которое показало, что сегодня против независимости выступают 60% квебекцев, а за превращение провинции в суверенное государство – только 26% респондентов, еще 14% вообще не ответили на вопрос.
Схожая ситуация наблюдалась и в Альберте. Там 2-4 октября этого года, за две недели до референдума, компания Leger тоже поинтересовалась: стоит ли проводить референдум о независимости? И 70% опрошенных ответили, что нет, 22% сказали "да", а 7% не определились. На референдуме даже ранее не определившиеся высказались скорее за единство и дали альбертанам-"унионистам" дополнительно более 6%.
© Фото : Jeff McIntosh/The Canadian Press
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : Jeff McIntosh/The Canadian Press
Случившееся в Альберте — это, напоминаю, очень большой удар по Трампу. Он, как известно, сначала заявлял, что хочет сделать 51 штатом США всю Канаду. Потом сузил аппетиты до Альберты.
И понятно, почему: по оценкам специалистов и ученых, доказанные запасы нефти в Альберте — около 158–170 млрд баррелей. Это четвертый показатель в мире после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Ирана. В Канаде по добыче нефти Альберта — безусловный лидер.
По данным Канадского энергетического регулятора (CER), в 2024 году на провинцию приходилось 83,6% всей добычи нефти в этой стране. В том же году было добыто около 1,5 млрд баррелей, в среднем примерно 3,98 млн баррелей в день. Это стало рекордом.
В 2025 году показатель продолжал расти — в среднем около 4,1 млн баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти принес в бюджет страны 142 млрд канадских долларов (около 100 млрд долл. США). Из-за отсутствия выхода к любому из океанов и ограничений морской торговли большая часть экспорта идет в США, которые в этом списке нефтедержателей планеты находятся лишь на 10-м месте.
Это, конечно, разжигает зуд Трампа в отношении соседней страны. Для него нефть — один из главных жизненных фетишей, направляющих жизнь и политику. И он хотел бы поживиться Канадой. Его эмиссары тайно посещали Альберту и скрытно подзуживали сепаратистов на действия. Но их потуги обломали, как ни странно, действия самого Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 09:43
США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский ЗападДональд Трамп призвал канадские компании, ведущие бизнес с Соединенными Штатами, переехать в США, чтобы избежать новых пошлин. По словам главы Белого дома, до этого многие канадские компании покинули страну из-за глупости американского руководства
Он сработал грубо, нагло и нахраписто, затеяв, пошлинно-тарифные войны с Канадой. Уже 1 февраля 2025 года Трамп подписал указ о введении таможенных пошлин в 25% на все канадские и мексиканские товары, кроме нефти и энергоресурсов, установив пошлину для них в 10%.
Затем в марте 2025 года США повысили пошлины на импорт канадской стали и алюминия до 50%, а в августе 2026 года ввели пошлины в 50% на канадские товары объемом около 20 млрд долл. Переговоры между странами окончательно прерваны, а Канада подала иск в Всемирную торговую организацию, указывая на несоответствие американских пошлин международным соглашениям.
Тарифная война привела к росту инфляции, увеличению цен на импортные товары и сокращению взаимной торговли. ВВП Канады может сократиться на 2,6%, а ВВП США — на 1,6%. Но Трамп готов терпеть.
И Трамп терпит. Более того, идет на заведомо невыигрышные ходы, лишь бы только нагнуть Канаду. Например, на днях заявил, что заключил сделку с Россией о поставках в США российского дизеля. Хотя нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли Канады вполне могли бы удовлетворить потребность США в том же дизеле.
Получить солярку из Канады было бы и логистически проще, и дешевле, и быстрее. Для этого потребовалось бы увеличение канадского экспорта топлива всего на 4% и урегулирование тарифов. Но Трамп предпочел заключить дизельную сделку с Москвой, ставя политику выше экономической выгоды.
Может быть, тоже думая о Канаде: "да куда она, милая, от нас денется?.."
Опыт отношений России и Украины, когда Москва тоже игнорировала политику, предпочитая экономические мотивы и связи, показал: Киев может отдалиться, не считаясь с экономикой. Особенно если политиков основательно "подогреть", что Запад и проделал с украинскими политиканами, а Украина превратилась в АнтиРоссию…
Подобное поведение Трампа не только вызвало мировой всплеск антиамериканизма, но и серьезно ударило им по канадскому сепаратизму — что в Альберте, что даже в Квебеке. Разница между двумя этими сепаратизмами — почти принципиальная. Специалисты отмечают, что канадский сепаратизм можно разделить на культурный квебекский и экономический, как в Альберте.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 02:52
Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС УкраинеПравительство Канады и Еврокомиссия обсуждают долевое участие североамериканской страны в гигантском кредите ЕС для Украины на €90 млрд, большая часть из которых пойдёт на закупку оружия. Об этом со ссылкой на источники 13 сентября пишет газета Financial Times
В Квебеке население стремится сохранить свою франкофонную идентичность. В Альберте же, самой богатой провинции Канады, сепаратистское движение начало формироваться вскоре после того, как в 1940-е годы в Альберте нашли большие запасы нефти, а процветание провинции стало сдерживаться центральными федеральными тарифами Оттавы. Это и вызвало недовольство местных жителей, которые уверены, что дают центру больше, чем получают из него.
А когда в 2025 году тарифная война Вашингтона и Оттавы ударила по экспорту нефти из Альберты, люди зашевелились насчет отделения. Сепаратисты и в Квебеке, и в Альберте играют на одном утверждении: федеральное правительство в Оттаве ущемляет их интересы, а отделение от Канады гарантированно принесет им процветание.
Референдум 19 октября 2026 года в Альберте вполне можно считать прямым следствием глубокого кризиса, в котором оказалась Канада из-за неэффективности федеральных властей. Но Трамп сдержал и экономический сецессионизм (так там называют разъединение в Альберте), и квебекское стремление к идентичности.
Квебекские сепаратисты эту опасность от Трампа поняли первыми и на выборах в местный парламент в начале октября проблему выхода из Канады не разжигали. А победившая сепаратистская Партия Квебека (ПК), выступающая за государственный суверенитет провинции, пообещала провести референдум о выходе из Канады только после того, как Трамп покинет свой пост в январе 2029 года, а экономика стабилизируется.
Согласно соцопросам, идею референдума в Квебеке, несмотря на победу ПК, поддерживают только 30% населения провинции. Это едва ли не самый низкий показатель за все время замеров, с чем Трампа и хочется поздравить…
© Фото : pinterest.ca
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : pinterest.ca
Что же собирается делать Оттава? Марк Карни, премьер Канады и главный оппонент Трампа, оценивая референдум в Альберте, сказал, что тот случился "в наихудшее возможное время".
"Мир стал более опасным и разделенным. Некоторые за пределами наших границ работают над тем, чтобы разорвать нас и владеть нами. … Голосование против Канады — опасный блеф, который выльется в долгий раскол и серьезную неопределенность", — сказал он.
В то же время Карни вырос в Альберте и признает, что жители провинции действительно имеют основания для раздражения. В вопросах и распределения прибыли, и инвестиций в провинцию, и экологии. И потому согласен с планами строительства еще одного нефтепровода из Альберты к Тихому океану.
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
16 сентября, 06:30
Дмитрий Дробницкий: Зеленский делает ставку на новую военную бюрократию, которую создают Канада и ЕвропаЛюбые разговоры о мире сейчас, будь то на Ближнем Востоке или на так называемом восточном фланге НАТО (для нас это юго-западное направление) это безответственный дискурс. Тот же Кушнер во время визита в Киев пытался предложить ситуацию win-win, когда в выигрыше оказываются все. Но это невозможно.
Один такой маршрут уже имеется. Это, как известно, Trans Mountain — целая система трубопроводов, которая тянется примерно на 1150 км, берет начало в Альберте и идет до тихоокеанского побережья в провинции Британская Колумбия. Там нефть уже грузят на танкеры для экспорта.
Первые нитки этой системы построили еще в 1950-х годах. В мае 2024 года завершили масштабный проект расширения — Trans Mountain Expansion Project, который представляет собой вторую нитку параллельно существующей. Общая пропускная способность выросла с примерно 300 тыс. баррелей в сутки до 890 тыс.
Но этого мало, и в последние годы говорят о строительстве еще одного отдельного нефтепровода тоже из Альберты в Британскую Колумбию мощностью до 1 млн баррелей в сутки. Старт строительства в исполнении компаний Trans Mountain Corp и Pembina Pipeline намечен примерно на сентябрь 2027 года. Вот его Карни и согласен всячески поддержать.
Новое строительство создаст 140 тыс. рабочих мест и снизит зависимость Канады от США, выведя канадскую нефть еще шире на азиатские рынки. Но, как все понимают, это не решение проблемы сепаратизма. Особенно после Трампа.
Сепаратизм — это еще и средство давления самих провинций на центр для получения дополнительных преференций. И в этом его зло для целостности государства. А еще проверка центральных элит на умение рулить страной. Везде.
Еще о референдумах в Канаде читайте в статье Владимира Скачко Сепаратизм в помощь Трампу: Канаду ждут два референдума о развале страны
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