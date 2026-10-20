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"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали

"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали - 20.10.2026 Украина.ру

"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали

Французские города снова заволокло слезоточивым газом, а центральные улицы превратились в полигоны для уличных боев. Это был бы обычный парижский уик-энд, ведь восстания здесь сродни национальному виду спорта, но в этот раз с первыми подожженными баррикадами поднялся вой о вездесущей руке Москвы, якобы срежиссировавшей бунт.

2026-10-20T07:21

2026-10-20T07:21

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Политический истеблишмент и сетевые комментаторы принялись наперебой доказывать, что сотни тысяч разгневанных граждан вышли громить витрины исключительно под воздействием кремлевского гипноза.Что случилось?В минувший уик-энд Пятая республика содрогнулась от масштабов народного гнева, переросшего в откровенную бойню с элементами грабежей и мародёрства на улицах городов. По всей стране на улицы выплеснулось от 550 до 800 тысяч разъяренных демонстрантов — в Париже, Бордо, Лилле и Лиможе.В последнем протестующие дотла сожгли историческую ратушу XIX века, пережившую две мировые войны: от 143-летнего памятника архитектуры остались лишь обугленные стены, а знаменитая башня рухнула в пылающие руины.В Бордо толпа штурмовала бутики высокой моды и ожесточенно осаждала резиденцию префекта, а в Лилле уличные бойцы до хрустящей корочки поджарили ресторан McDonald’s.Правоохранительные органы отчитались о задержании более 2 400 человек всего за пару суток, но, похоже, угомонить протестующих им не под силу.На фоне разгромленных кварталов реакция Елисейского дворца выглядела трагикомично. Эммануэль Макрон попытался сыграть роль строгого наставника нации, выступив по телевидению с дежурным набором нотаций о святости республиканского порядка и недопустимости насилия. Беда в том, что подобные проповеди давно никого не трогают: слова Макрона растворились в реве уличных сирен и треске выбитых витрин.Согласно свежему национальному опросу института Ifop для газеты La Tribune Dimanche, рейтинг одобрения президента рухнул до отметки в 15%. 70% французских домохозяйств заявили социологам о критическом ухудшении своего материального положения и неспособности свести концы с концами. Но признать собственное банкротство парижская элита не способна.Охота на русских ведьмФранцузские власти тут же запустили ускоренный поиск злодеев. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на конференции Организации экономического сотрудничества и развития, торжественно назначил виновных в дестабилизации республики.Список главных архитекторов французского восстания оказался поистине феерическим: в него вошли Россия, «фабрики троллей» и персонально американский миллиардер Илон Маск. Да-да: французский министр обвинил владельца соцсети X в целенаправленном расшатывании устоев Пятой республики перед президентскими выборами.«Широкомасштабные кампании онлайн-травли ведутся Илоном Маском против европейских лидеров с целью повлиять на общественные дебаты путем эксплуатации колоссального охвата его медиаплатформы», — открыто объявил Жан-Ноэль Барро.Досталось от главы внешнеполитического ведомства и нашей стране:«Цель Кремля объявлена открыто: разрушить наши либеральные демократии в пользу новой авторитарной системы. Враги демократии делают все возможное, чтобы дестабилизировать нас; они используют наши внутренние разногласия, спекулируя на вопросах иммиграции, секуляризма и ближневосточного конфликта для разжигания ненависти».В лентах социальной сети X тем временем разверзлась преисподняя. Под каждым видеороликом, запечатлевшим погромы в Париже или штурм префектуры в Бордо, сотни аккаунтов с сине-желтыми государственными символами в профилях принялись истерить о секретных операциях ГРУ.В комментариях толпы пользователей наперебой доказывали, что коренной француз никогда в жизни не поднял бы булыжник с мостовой без прямого приказа из Кремля.Масла в огонь оперативно подлил украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО, синхронно выпустивший предупреждение о «работе пророссийских ботоферм, сетей Doppelgänger и вредоносных алгоритмов, призванных расшатать единство свободного мира».Степень абсурда происходящего сложно переоценить. Нация, которая буквально подарила человечеству штурм Бастилии, якобинский террор, баррикады Парижской коммуны и разгром 1968 года, внезапно была представлена толпой безвольных болванчиков.Получается, французский рабочий веками выходил крушить витрины из-за налогов на вино, цен на хлеб или пенсионного возраста, но в октябре 2026 года якобы вышел на улицы исключительно потому, что наткнулся на пост сетевого бота откуда-нибудь из района станции метро Беговая.Лишить французов их главного национального промысла — высшая форма геополитического маразма.Что на самом деле?Понятно, что развернувшийся позорный антироссийский цирк существует с одной целью: отвести глаза от того, насколько сильно французские власти дискредитировали сами себя. Грандиозный социальный взрыв начался вовсе не на тайных серверах ГРУ, а за скрипучими партами обычного государственного лицея имени Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретей.В конце сентября ученики и учителя вышли к воротам учебного заведения, протестуя против катастрофической нищеты французского образования: в классах банально не хватало преподавателей, крыши протекали, штукатурка сыпалась на головы, а из-за переполненности кабинетов подросткам приходилось сидеть на батареях или приносить раскладные стулья из дома.Хронику бунта и его социальные корни зафиксировало студенческое издание The Daily Campus.К 30 сентября волна забастовок перекинулась на 356 лицеев по всей стране. Вместо того чтобы направить в школы учителей и профинансировать ремонт парт, Елисейский дворец выставил против старшеклассников штурмовые отряды жандармерии и спецподразделения CRS.Силовики принялись заливать подростков перцовым газом, закидывать светошумовыми гранатами и утрамбовывать дубинками в автозаки.За три недели полиция повязала свыше 5000 несовершеннолетних граждан. Аналитическое издание Social Europe в своем разборе охарактеризовало реакцию властей так: республика оказалась неспособна дать детям учителей, зато продемонстрировала безграничные ресурсы для их полицейского избиения.Французское государство показало себя структурой с избирательным присутствием: оно наглухо исчезает, когда гражданам требуются базовые социальные блага, но моментально вырастает во всеоружии, когда требуется беспрекословное подчинение.Вслед за лицеистами на проспекты вышли студенты, затем подключились крупнейшие профсоюзы вроде Всеобщей конфедерации труда, ветераны движения «желтых жилетов» и миллионы разозленных налогоплательщиков.Французов допекли огромные счета за электроэнергию, галопирующие ценники в супермаркетах, взлетевшая стоимость бензина и полная глухота технократического кабинета министров к базовым потребностям населения. Людей вывела на улицы накопившаяся за годы ярость от того, что власть относится к собственному народу как к досадной помехе для реализации глобалистских амбиций.Инфантилизм правящих элитФактически перед нами, на примере Франции, открывается фундаментальный кризис западного политического сознания. Произошло тотальное вырождение прежней масштабной элиты: времена Шарля де Голля, Франсуа Миттерана или Жака Ширака безвозвратно ушли.Прежние лидеры обладали классическим образованием, кругозором, политической волей и мужеством держать прямой удар от собственного электората: против них могли протестовать на улицах, но их всегда уважали.Теперь же их сменили стерильные менеджеры — воспитанники корпоративных тренингов, чьи компетенции заканчиваются на составлении презентаций и чтении чужих речей по суфлеру.Главное же, что современные лидеры не могут признать: сотни тысяч граждан вышли громить города из-за провальных реформ, бездарного управления бюджетом, тотального провала миграционной политики и полицейского насилия. Признать это значило бы публично расписаться в собственной профессиональной непригодности.Намного проще и безопаснее выдумать злого соседа за забором, обвинить его во всех грехах и объявить разруху результатом коварного заговора.В этой оптике Кремль и Илон Маск выполняют спасительную функцию для теряющего опору Макрона. Если ратушу в Лиможе спалили агенты влияния, а восстание школьников инспирировано алгоритмами соцсетей, значит, верховная власть осталась непогрешимой.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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