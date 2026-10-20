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Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP
2026-10-20T15:00
2026-10-20T15:00
2026-10-20T15:00
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Польский дипломат признал, что на Западе обострился жесткий дефицит снарядов для ПВО. По его словам, ситуация резко ухудшилась после ударов по Ирану, в то время как оборонная промышленность России сейчас выпускает гораздо больше ракет, чем у западных стран есть средств для их перехвата.Сикорский назвал происходящее "настоящей проблемой" и добавил, что в блоке НАТО еще остаются государства, способные поделиться оружием с ВСУ, однако сама Польша в эту категорию больше не входит. Все, что сейчас может сделать Варшава — это присоединиться к призывам к другим союзникам раскошелиться на ПВО для Киева.Еще летом вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак указывал, что Варшава до последнего снаряда отдала Киеву те ракеты для ЗРК Patriot, которые покупала для выстраивания собственной национальной системы противовоздушной обороны.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot на сайте Украина.ру.
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новости, киев, варшава, польша, сикорский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Варшава, Польша, Сикорский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP
Польский дипломат признал, что на Западе обострился жесткий дефицит снарядов для ПВО.
По его словам, ситуация резко ухудшилась после ударов по Ирану, в то время как оборонная промышленность России сейчас выпускает гораздо больше ракет, чем у западных стран есть средств для их перехвата.
Сикорский назвал происходящее "настоящей проблемой" и добавил, что в блоке НАТО еще остаются государства, способные поделиться оружием с ВСУ, однако сама Польша в эту категорию больше не входит.
Все, что сейчас может сделать Варшава — это присоединиться к призывам к другим союзникам раскошелиться на ПВО для Киева.
Еще летом вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак указывал, что Варшава до последнего снаряда отдала Киеву те ракеты для ЗРК Patriot, которые покупала для выстраивания собственной национальной системы противовоздушной обороны.