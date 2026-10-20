https://ukraina.ru/20261020/polsha-vyshla-iz-igry-po-snabzheniyu-vsu-raketami-dlya-patriot-1083946101.html

Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot

Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру

Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot

Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP

2026-10-20T15:00

2026-10-20T15:00

2026-10-20T15:00

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Польский дипломат признал, что на Западе обострился жесткий дефицит снарядов для ПВО. По его словам, ситуация резко ухудшилась после ударов по Ирану, в то время как оборонная промышленность России сейчас выпускает гораздо больше ракет, чем у западных стран есть средств для их перехвата.Сикорский назвал происходящее "настоящей проблемой" и добавил, что в блоке НАТО еще остаются государства, способные поделиться оружием с ВСУ, однако сама Польша в эту категорию больше не входит. Все, что сейчас может сделать Варшава — это присоединиться к призывам к другим союзникам раскошелиться на ПВО для Киева.Еще летом вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак указывал, что Варшава до последнего снаряда отдала Киеву те ракеты для ЗРК Patriot, которые покупала для выстраивания собственной национальной системы противовоздушной обороны.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot на сайте Украина.ру.

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новости, киев, варшава, польша, сикорский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру