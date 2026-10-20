Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/polsha-vyshla-iz-igry-po-snabzheniyu-vsu-raketami-dlya-patriot-1083946101.html
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру
Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP
2026-10-20T15:00
2026-10-20T15:00
новости
киев
варшава
польша
сикорский
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/02/1075099868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03c1aeb24870a6f09eadcf020f1abfef.jpg
Польский дипломат признал, что на Западе обострился жесткий дефицит снарядов для ПВО. По его словам, ситуация резко ухудшилась после ударов по Ирану, в то время как оборонная промышленность России сейчас выпускает гораздо больше ракет, чем у западных стран есть средств для их перехвата.Сикорский назвал происходящее "настоящей проблемой" и добавил, что в блоке НАТО еще остаются государства, способные поделиться оружием с ВСУ, однако сама Польша в эту категорию больше не входит. Все, что сейчас может сделать Варшава — это присоединиться к призывам к другим союзникам раскошелиться на ПВО для Киева.Еще летом вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак указывал, что Варшава до последнего снаряда отдала Киеву те ракеты для ЗРК Patriot, которые покупала для выстраивания собственной национальной системы противовоздушной обороны.Подробнее о проблемах Киева - в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot на сайте Украина.ру.
киев
варшава
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/02/1075099868_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_553ce6226df19b918617ff1c8238a24e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, варшава, польша, сикорский, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Варшава, Польша, Сикорский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot

15:00 20.10.2026
 
© AP / Lynne Sladky
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP / Lynne Sladky
Читать в
ДзенTelegram
Варшава не имеет в наличии ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы отправить киевскому режиму, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство PAP
Польский дипломат признал, что на Западе обострился жесткий дефицит снарядов для ПВО.
По его словам, ситуация резко ухудшилась после ударов по Ирану, в то время как оборонная промышленность России сейчас выпускает гораздо больше ракет, чем у западных стран есть средств для их перехвата.
Сикорский назвал происходящее "настоящей проблемой" и добавил, что в блоке НАТО еще остаются государства, способные поделиться оружием с ВСУ, однако сама Польша в эту категорию больше не входит.
Все, что сейчас может сделать Варшава — это присоединиться к призывам к другим союзникам раскошелиться на ПВО для Киева.
Еще летом вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак указывал, что Варшава до последнего снаряда отдала Киеву те ракеты для ЗРК Patriot, которые покупала для выстраивания собственной национальной системы противовоздушной обороны.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевВаршаваПольшаСикорскийНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
14:47Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:43На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
12:12Агрострахование в Новороссии. Как варят сыр в Донецке. 20 октября 2026 года, утренний эфир 111:16
12:12"Гвоздь в крышку гроба": СВР узнала о панике Киева из-за вскрывшихся связей с наркокартелями
11:59Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованного
11:58Переименование улицы во Львовской области в честь вэсэушника вызвало скандал
11:37Мир в обмен на деньги: NYT узнала об ультиматуме Трампа Зеленскому
Лента новостейМолния