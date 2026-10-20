Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/lavochka-zakryta-vengriya-zablokirovala-ukraine-dva-poslednikh-klastera-v-es-1083947123.html
Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС - 20.10.2026 Украина.ру
Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом 20 октября сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.
2026-10-20T15:37
2026-10-20T15:37
новости
венгрия
украина
брюссель
владимир зеленский
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
В ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга 4-го и 5-го переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.По информации источников, Венгрия пока блокирует открытие кластера № 4 ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и № 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения"). О причинах, которые представитель Венгрии озвучил во время заседания рабочей группы, не сообщается.Ранее Зеленский встречался в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром и обсуждал с ним закрытие 4-го и 5-го кластеров.О перспективах Украины в Евросоюзе – в материале "Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в ЕвросоюзБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, украина, брюссель, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Венгрия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру

Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС

15:37 20.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом 20 октября сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.
В ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга 4-го и 5-го переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
По информации источников, Венгрия пока блокирует открытие кластера № 4 ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и № 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения"). О причинах, которые представитель Венгрии озвучил во время заседания рабочей группы, не сообщается.
Ранее Зеленский встречался в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром и обсуждал с ним закрытие 4-го и 5-го кластеров.
О перспективах Украины в Евросоюзе – в материале "Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:01С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
17:00Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
16:21Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
16:03Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины
15:59Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
14:47Трамп распугал сепаратистов: в Альберте проголосовали по вопросу выхода из Канады
14:21Европа на пределе: Мерц назвал финансирование Украины огромным бременем для ЕС
13:46Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики
13:43На грани разрыва. Отношения США и Украины упали на самое дно - АР
13:18В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
13:11Российский бунт, паника и истерия: Украина успокаивает громадян несуществующими новостями
13:09Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
12:45Звонок отчаяния: Зеленский попросил Рубио вернуть Киеву связь и разведданные
12:27Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
Лента новостейМолния