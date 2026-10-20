Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом 20 октября сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.
В ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга 4-го и 5-го переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
По информации источников, Венгрия пока блокирует открытие кластера № 4 ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и № 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения"). О причинах, которые представитель Венгрии озвучил во время заседания рабочей группы, не сообщается.
Ранее Зеленский встречался в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром и обсуждал с ним закрытие 4-го и 5-го кластеров.
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