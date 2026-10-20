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Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС

Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС - 20.10.2026 Украина.ру

Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС

Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом 20 октября сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

2026-10-20T15:37

2026-10-20T15:37

2026-10-20T15:37

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В ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга 4-го и 5-го переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.По информации источников, Венгрия пока блокирует открытие кластера № 4 ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и № 5 ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения"). О причинах, которые представитель Венгрии озвучил во время заседания рабочей группы, не сообщается.Ранее Зеленский встречался в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром и обсуждал с ним закрытие 4-го и 5-го кластеров.О перспективах Украины в Евросоюзе – в материале "Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в ЕвросоюзБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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