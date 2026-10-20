https://ukraina.ru/20261020/rossiya-zakroet-ukrainskiy-proekt-nostradamus-iz-kitaya-sdelal-shokiruyuschiy-prognoz-na-2027-god-1083912283.html

Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 год

Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 год - 20.10.2026 Украина.ру

Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 год

Учитель, журналист и аналитик из Китая Цзян Сюэцинь, который стал знаменит после своих точных предсказаний политического будущего Трампа и начала войны в Иране, сделал прогноз на 2027 год.

2026-10-20T06:04

2026-10-20T06:04

2026-10-20T06:04

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В 2024 году он предсказал возвращение Трампа в Белый дом. Тогда же, ещё до выборов главы США, предсказал неизбежную войну Штатов с Ираном. Цзяна называют "Нострадамусом", но никакой мистики в его методе нет. Суть метода – "психоистория", приблизительно описанная в произведении Айзека Азимова "Основание".Также Цзян Сюэцинь использует теорию игр и анализ геополитических циклов. Изучает "структурные давления": политические и экономические кризисы.Например, когда он прогнозировал победу Трампа, анализировал накопившееся в обществе недовольство. Когда "вычислял" войну в Иране, объяснял важность Ормузского пролива для мировой экономики и монархий Залива. Когда сегодня изучает уязвимость США, обращает внимание на зависимость их финансовой системы от Японии (крупнейший держатель ценных бумаг Казначейства Штатов).Конечно, будущее не определено. Но есть тенденции, которые просто невозможно изменить.Итак, что предсказывает Цзян Сюэцинь на 2027 год?1. Сухопутное вторжение в ИранВ марте 2027 года США начнут наземную операцию в Иране. Для нее необходим призыв в армию, что вызовет общественные волнения. В некоторые города придётся вводить Национальную гвардию.2. Гражданская война в СШАВ США начнутся протесты, сравнимые с теми, которые были во время войны во Вьетнаме. Цзян описывает это словами "мятежи" и "конфликты низкой интенсивности", то есть практически гражданская война. Она неизбежно приведёт к "фрагментации государства".3. США не остановят конфликт в ИранеВ войне с Ираном США не остановятся, хотя, возможно, наземные войска будут выведены, так как окажется, что "вторжение неэффективно". Но война с Ираном будет продолжаться и превратится в затяжной конфликт длиной на 4-5 лет.4. Цены, еда и мировая экономикаВ 2027 году в результате вторжения США в Иран и перекрытия Ормузского пролива резко взлетят цены на нефть, газ и продовольствие. Начнётся дефицит еды в некоторых районах мира. Мировая экономика рухнет – это следствие длинной цепочки событий и неправильных решений.5. Украина: мира не будет, но будет перемириеПо поводу Украины Цзян пишет подробно: "Украине не нужна эта война и никогда не была нужна. Страну просто используют".В этом конфликте невозможно рассчитывать на заключение скорого мира. Причина заключается в том, что Россия не доверяет США. О том же он пишет, рассуждая о причинах невозможности заключить мир с Ираном: именно США нарушили все договоренности.Поскольку нет "гаранта" со стороны коллективного Запада и Украины, мир невозможен – будет "замороженная линия".6. Украина уже проигралаУкраина проигрывает, несмотря на все заверения западных генералов.Цзян приводит очень простой аргумент. Говорит, что увидел видео, на котором во Львове толпа, около 200 человек, перевернула автобус ТЦК, била его палками и камнями. С одного из сотрудников ТЦК пытались сорвать форму. Приехавшие полицейские получили травмы. Двое из нападавших были "сзч" – из тех, кто оставил часть и убежал домой."Никто не хочет идти воевать, и это происходит на Западной Украине, не на Востоке, где всегда скептично относились к идее этой войны. В украинской армии за этот год – 50 тысяч дезертиров", – сказал Цзян.От редакции отметим, что реальные цифры – значительно выше. По неофициальным данным, на Украине сейчас – около 1 миллиона "самовольно оставивших часть".Цзян сравнивает ситуацию на Украине с вьетнамской войной в 1970–1971 годах, когда все знали, что война уже проиграна, но американский истеблишмент продолжал тянуть время в надежде на чудо и появление некоего хитрого хода.То же самое было в войне в Афганистане: военные не хотели уходить, бегство оттуда стало вынужденным политическим решением элит США."Если бы Украина выигрывала, мы бы видели приток людей в вооружённые силы. Как было в 2022 году, когда многие верили в скорую победу", – пишет китайский аналитик.То же самое, считает Цзян, происходило в 2023 году, когда планировался знаменитый "контрнаступ".Эти годы он называет точками, когда можно было заключить мир – в 2022 году в Стамбуле и в 2023 году после провала контрнаступа."Уход из-за стола переговоров в Стамбуле – один из самых дорогостоящих просчётов в этой войне, теперь такое перемирие невозможно", – уверен Цзян.7. Россия "закроет украинский проект"Причем на своих условиях. Главная причина в том, что США увязнут в войне в Иране и не смогут продолжать поддерживать два конфликта. У Европы же нет ресурсов на войну. Их воинственные призывы – просто "набор лозунгов", говорит Цзян.8. Нет переговоров? Это укрепляет РоссиюПока переговоры поставлены на паузу, время работает на Россию. В Евросоюзе, в НАТО и в самих Штатах усугубляются внутренний кризис и раскол. Растут цены на газ, из-за чего экономика Европы просто прекращает существование. Европа – это "географическое недоразумение", говорит Цзян.9. НАТО распадается?Цзян Сюэцинь считает, что в результате накопленных противоречий из-за войны на Украине и в Иране НАТО "перестанет функционировать как единый блок".Ввязавшись в две войны, в Иране и на Украине, США упускают мировую гегемонию, проиграют обе войны и придут к окончательному распаду "трансатлантического альянса". Но и не войти в эти процессы они не могли, находясь "в этой версии истории".10. Что будет с РоссиейРоссия станет ключевым мировым игроком и восстановит контроль над своими историческими территориями. В частности, Цзян Сюэцинь предсказывает переход Одессы под контроль России.Украина же, лишённая выхода к морю, перестанет быть субъектом геополитики.После разгрома Украины Россия, по версии "китайского Нострадамуса", перейдёт к блокированию морских путей Запада с помощью гражданских кораблей, которые называют "теневым флотом".Произойдёт распад НАТО и ЕС. Россия, Китай и Иран займут место сегодняшнего "гегемона" – США. И именно 2027 год станет "точкой бифуркации" и перезагрузки всей мировой политической системы.

https://ukraina.ru/20260919/rossiya-zaberet-odessu-chto-predskazal-nostradamus-iz-kitaya-kotoryy-predugadal-trampa-i-voynu-v-irane-1083306098.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, ес, тцк, нато, иран