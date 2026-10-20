https://ukraina.ru/20261020/bolshe-ne-soyuznik-tramp-davit-na-zelenskogo-chtoby-dobitsya-dvukh-tseley-1083948078.html

Больше не союзник: Трамп давит на Зеленского, чтобы достичь двух целей

Больше не союзник: Трамп давит на Зеленского, чтобы достичь двух целей - 20.10.2026 Украина.ру

Больше не союзник: Трамп давит на Зеленского, чтобы достичь двух целей

США намерены надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от него уступок по Донбассу, пишет New York Times накануне встречи главы киевского режима с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом в Осло 20 октября.

2026-10-20T17:35

2026-10-20T17:35

2026-10-20T17:35

эксклюзив

украина

дональд трамп

владимир зеленский

малек дудаков

new york times

вооруженные силы украины

ес

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Как утверждает издание, американская делегация планирует заявить Зеленскому, что удерживать подконтрольную Вооруженным силам Украины часть Донбасса не имеет смысла. Ему также дадут понять, что Украина могла бы заработать, если бы отказалась от возражений против мирного соглашения, даже если оно будет составлено в основном на условиях России."Помощники Трампа настаивают на том, что война между Россией и Украиной сейчас находится в так называемой "точке перелома". Они утверждают, что следующий шаг за Зеленским, и говорят, что он должен доказать Трампу, что тоже готов вести переговоры с Россией, даже если это будет означать отказ от суверенной территории", — пишет New York Times, критикуя курс Трампа на нормализацию отношений с Россией.Газета напоминает, что Зеленский когда-то обещал Конгрессу, что никогда не откажется от территорий, а в ответ ему аплодировали стоя и обещали, что американская поддержка никогда не ослабнет.Однако после того, как Вашингтон заключил сделку с Москвой о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки, а Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим это топливо, Дональд Трамп заговорил о том, что Украине пора выбирать нового лидера.Во время общения с журналистами 19 октября президент США заявил, что Зеленский не желает завершения конфликта на Украине и что пора искать кого-то другого для переговоров по украинскому урегулированию.Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу 2WAY уклончиво ответил на вопрос ведущего, считает ли он Украину союзником для США."Они определенно в каком-то смысле партнер, но, думаю, наши интересы время от времени расходятся", — сказал вице-президент.Вэнс назвал украинские удары по России примером расхождения интересов Вашингтона и Киева. По его словам, Украина должна прекратить удары по российским энергетическим объектам, поскольку они приводят к росту цен на энергоносители для американцев.По словам Вэнса, между США и Украиной нет официального союзнического соглашения, но Вашингтон продолжает сотрудничать с Киевом по ряду направлений.Обиделся не на шуткуПоследнее обострение отношений между Киевом и Вашингтоном объясняется тем, что президенту Трампу накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже в ноябре, нужен какой-то ощутимый политический успех на внешнеполитическом или внутриполитическом поле.Владимир Зеленский пока только мешает Трампу добиться этих целей. На внешнеполитическом уровне Зеленский отказывается обсуждать любой вариант украинского урегулирования, подразумевающий отказ от территорий, которые Киев давно уже и не контролирует. В этом глава киевского режима опирается на поддержку Евросоюза, у которого немного разные с Вашингтоном взгляды на мирный процесс по Украине.Прорыва в украинском урегулировании нет, но зато есть ряд внутренних вопросов, которые президент Трамп мог бы решить накануне ноябрьских выборов, на радость американских избирателей. Один из этих вопросов – это цены на дизельное топливо, которые поползли вверх в том числе из-за войны на Ближнем Востоке, начатой американским же президентом. С помощью дизельной сделки в Москвой Трамп рассчитывал немного выровнять ситуацию на мировом рынке дизеля и повлиять таким образом на внутренние цены. Но Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, открыто демонстрируя, что он не намерен считаться с интересами Трампа.На этом фоне Вашингтон показал, что готов нажать на три главных рычага давления на Киев – остановить обмен разведданными, благодаря которой Украина получает предупреждения о ракетных пусках с российской стороны, блокировать поставки оружия по программе PURL и ограничить работу сети Starlink, которую ВСУ активно используют на фронте.Сначала Киев пожаловался на проблемы с получением разведданных, потом на уменьшение скорости работы Starlink, а теперь Вашингтон задержал выдачу разрешения на отправку Украине ракет для Patriot из запасов других стран. Тем временем администрация Трампа отрицает какие-либо изменения в курсе на сотрудничество с Киевом.Не спасут ни Рубио, ни демократыТрамп своим давлением на Зеленского пытается добиться двух целей, рассказал Украина.ру политолог, американист Малек Дудаков.Первая из них – это прорыв в мирном урегулировании. В канун промежуточных выборов в США этот прорыв Трампу нужен для того, чтобы доказать электорату, что он способен на большие достижения во внешней политике, отметил Дудаков.Вторая цель – это уменьшение цен на дизельное топливо на внутреннем американском рынке, добавил политолог."Трамп сталкивается с тем, что Зеленский ведет себя все более и более несговорчиво. Очевидно, что он дожидается выборов в Конгресс и надеется на победу демократов, настроенных более проукраински. Суть конфликта очевидна. Скорее всего, он будет эскалировать и дальше", — рассказал Дудаков.По его словам, Зеленский пытается найти внутри администрации Трампа людей, которые относятся к нему более благосклонно. Одним из них считается госсекретарь Марко Рубио, сказал политолог."В отличие от вице-президента Вэнса или министра обороны Пита Хегсета, который же давно полагает, что Зеленского нужно снимать с финансирования и прекращать поставки вооружений на Украину, Рубио считается человеком, который ближе к украинскому лобби", — отметил он.Но Рубио тоже не будет идти против общего настроя всей администрации Трампа и лоббировать, например, предоставления Украине тех же ракет Patriot, полагает Дудаков. По мнению эксперта, причины очевидные – в ходе войны с Ираном арсеналы Пентагона истощились до предела, а производство данных ракет находится на не очень высоком уровне."Америке нужно пополнить свои запасы, прежде чем говорить о поддержке Украины. Конечно, небольшое количество ракет ежемесячно поступало на Украину в рамках программы PURL, порядка 10 или 15 ракет РАС-3. Но это может прекратиться если конфликт между Трампом и Зеленским будет обостряться", — считает Дудаков.Зеленский также пытается заручиться поддержкой остающихся союзников в Конгрессе – проукраински настроенных ястребов в обеих партиях, продолжил политолог. Но большая проблема в том, что очень многие из них без пяти минут отставники и уходят из конгресса в декабре, отметил он."Зеленский еще надеется на позитивный для себя исход выборов в Конгресс. Но там тоже очень много подводных камней. И даже если демократы будут настроены в большей степени предоставлять финансирование и оружие для Украины, они не смогут магическим образом создать больше ракет, которые могли бы быть отправлены в Киев. Поэтому вряд ли они смогут Зеленского спасти", — подытожил Малек Дудаков.

https://ukraina.ru/20261020/zvonok-otchayaniya-zelenskiy-poprosil-rubio-vernut-kievu-svyaz-i-razveddannye-1083939308.html

https://ukraina.ru/20261016/ostavili-vsu-bez-starlink-prekratyatsya-li-ataki-dronov-na-rossiyu-posle-resheniy-trampa-i-maska-1083862357.html

https://ukraina.ru/20261020/elena-markosyan-ssha-mogut-nachat-bombit-kiev-chtoby-prinudit-ego-k-miru-i-podstavit-evropu-1083924118.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, дональд трамп, владимир зеленский, малек дудаков, new york times, вооруженные силы украины, ес