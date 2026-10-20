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"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком

"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком - 20.10.2026 Украина.ру

"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком

Газ против ветерана с ампутацией и его 4-летнего ребёнка в Черкассах применили двое сотрудников ТЦК, которые никогда не воевали и не имеют статуса участника боевых действий. Это выяснилось на заседании, которое собрал народный депутат Алексей Гончаренко*

2026-10-20T15:00

2026-10-20T15:00

2026-10-20T15:00

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Как было установлено, ветеран остановился, после чего работники ТЦК распылили газ. На вопрос, почему это было сделано, они ответили, что мужчина якобы "угрожал оружием и потянулся" за ним.При этом сотрудники ТЦК признали, что не имеют права применять газ. Полиции рядом не было — она подъехала позже. По их словам, это была группа ТЦК, которая перекрывает дорогу убегающим от блокпостов уклонистам, а ветеран сам остановился и "начал приставать" к работникам.Бодикамеры у военнослужащих не работали. Таким образом, подтвердить их версию нечем — есть только слова самих сотрудников ТЦК."Ваши военнослужащие были без бодикамер и полиции. Они применили газ против ветерана с ампутацией и испугали 4-летнего ребёнка. Скажите, КАК после этого они могут дальше работать в группах оповещения? Просто заплатив 1700 ГРН штрафа?" — задается вопросом Гончаренко*.В ходе заседания также выяснилось, что ни у Коваленко, ни у Литвина нет статуса УБД."То есть двое военнослужащих, которые никогда не воевали, служат в ТЦК, останавливают автомобиль с ветераном, применяют против него газ и пугают 4-летнего ребёнка. И в итоге один из них платит 1700 гривен штрафа. И ВСЁ?! Вы считаете это АДЕКВАТНОЙ ответственностью?" — спросил Гончаренко*.О беспределе украинских военкомов – в материале Кровавая бойня во Львове: сотрудник ТЦК, ранее судимый за взятку, забил до смерти мобилизованногоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом

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новости, газа, черкассы, львов, алексей гончаренко, тцк, украина.ру, литвин